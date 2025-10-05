Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód
  3. Film

Felnőttként rá kellett döbbennünk: a Szívek szállodája főszereplői toxikus karakterek

#Sorozat
#Galéria
#Szívek szállodája
#toxikus karakter
Dóri
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. október 5. 10:36

Forrás: RTL Sajtóklub

Szívek szállodája
A nap cikke

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.

Olvasd el!

8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.

Olvasd el!

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Facebook
Twitter
Pinterest
A sorozatot továbbra is imádjuk, de azért Lorelai és Rory járhattak volna terápiára...

A Szívek szállodája sorozat 25 évvel ezelőtt robbant be a TV képernyőkre, és Lorelai, illetve Rory Gilmore azonnal belopták magunkat a szívünkbe – állandóan újranéztük a széria minden részét, fejből idéztük a legjobb poénokat, ez vált az egyik komfortsorozatunkká. Azonban ahogyan az évek teltek, és immár felnőttfejjel daráljuk az epizódokat, sajnos rá kellett jönnünk, az anya-lánya páros nem annyira cuki, mint korábban hittük… Sőt, mindketten kifejezetten toxikus karakterek!

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 19 jel, ami arra utal, hogy olyan vagy, mint Rory a Szívek szállodájából

Lorelai és Rory előszeretettel panaszkodtak arról, hogy nem állnak jól anyagilag, holott egy óriási, emeletes házban éltek, egyfolytában étteremben ettek, kávéztak, vagy rendeltek, és igen kölcsön kellett kérniük a nagyszülőktől a tandíjra a Chilton miatt, de a tény, hogy egyáltalán jelentkezhetett Rory a suliba, azt bizonyítja, mennyire kiváltságos életet éltek.

És akkor nézzük csak mennyire nagy hisztit csapott Lorelai amiatt, hogy hetente EGYSZER a szüleivel kell vacsorázniuk a kölcsönért cserébe… (Ami évente 50.000 dollár volt.) Emilynek és Richardnak tulajdonképpen meg kellett „venniük” az idejüket, hogy velük töltsék néha és jobb kapcsolatuk legyen.

Mert tudod, Lorelai szüléskor, 16 évesen (!) lelépett otthonról, és nem mondta meg a szüleinek, hol van, akik nem láthatták így az unokájukat sem. Aztán mikor már többet találkoztak, Lorelai azon is kiakadt, hogy Rory mégsem a Harvardra akar menni, hanem a Yale-en tanulna tovább, ahová Richard is járt.

Tehát Lorelai tulajdonképpen a saját feldolgozatlan gyerekkori sérelmeit a szüleivel kapcsolatban rávetítette a lányára – bár a pénzüket azért elfogadta. Na de Rory sem tökéletes: azonnal otthagyta a Yale-t, mikor Logan apja azt mondta neki, nem lehet belőle jó újságíró. A kritikát tudni kell kezelni, nem kiborulni az első után.

És természetesen ne felejtkezzünk el arról sem, mennyire rosszul kezelték a párkapcsolataikat: Lorelai az esküvő előtt dobta Maxet, akinek igent sem kellett volna mondania a lánykérésére, Christophert csak akkor akarta, mikor foglalt volt (például Sherryvel élt), de Luke agyát is elég sokáig húzta, pedig a férfi pontosan tudta, hogy őt akarja. Ez nem volt túl egészséges példa Rorynak, egyfolytában Jessre gondolt, mégis Deannel járt, aztán megsértődött, mikor Jess mással randizott, később pedig lefeküdt a nős Deannel. Bónuszképpen pedig elég önző barátja volt Lane-nek, mert mihelyt bekerült a Yale-re, alig kereste. Ugye, máris nem olyan cuki csajok, mint régen hittük?

Akadnak hibák is a sorozat sztorijában, amiket csak utólag vettünk észre... Mondjuk is, mik ezek!

Galéria / 5 kép

5 hiba, ami eddig SOHA nem tűnt fel nekünk a Szívek szállodája sztorijában, pedig óriási bakik

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Sztárok

Elhivatottság mindenek felett - 10 színész, aki mindent megtett a hiteles alakításért

Egyáltalán nem meglepő, hogy az Akadémia Oscar-díjjal jutalmazta többségüket.

Kép
Életmód

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Kép
Szépség

6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik

Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!

Kép
Egészség

8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden

A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!

Kép
Sztárok

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Kép
Önismeret

Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!

Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.