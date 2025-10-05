Felnőttként rá kellett döbbennünk: a Szívek szállodája főszereplői toxikus karakterek

A Szívek szállodája sorozat 25 évvel ezelőtt robbant be a TV képernyőkre, és Lorelai, illetve Rory Gilmore azonnal belopták magunkat a szívünkbe – állandóan újranéztük a széria minden részét, fejből idéztük a legjobb poénokat, ez vált az egyik komfortsorozatunkká. Azonban ahogyan az évek teltek, és immár felnőttfejjel daráljuk az epizódokat, sajnos rá kellett jönnünk, az anya-lánya páros nem annyira cuki, mint korábban hittük… Sőt, mindketten kifejezetten toxikus karakterek!

Lorelai és Rory előszeretettel panaszkodtak arról, hogy nem állnak jól anyagilag, holott egy óriási, emeletes házban éltek, egyfolytában étteremben ettek, kávéztak, vagy rendeltek, és igen kölcsön kellett kérniük a nagyszülőktől a tandíjra a Chilton miatt, de a tény, hogy egyáltalán jelentkezhetett Rory a suliba, azt bizonyítja, mennyire kiváltságos életet éltek.

És akkor nézzük csak mennyire nagy hisztit csapott Lorelai amiatt, hogy hetente EGYSZER a szüleivel kell vacsorázniuk a kölcsönért cserébe… (Ami évente 50.000 dollár volt.) Emilynek és Richardnak tulajdonképpen meg kellett „venniük” az idejüket, hogy velük töltsék néha és jobb kapcsolatuk legyen.

Mert tudod, Lorelai szüléskor, 16 évesen (!) lelépett otthonról, és nem mondta meg a szüleinek, hol van, akik nem láthatták így az unokájukat sem. Aztán mikor már többet találkoztak, Lorelai azon is kiakadt, hogy Rory mégsem a Harvardra akar menni, hanem a Yale-en tanulna tovább, ahová Richard is járt.

Tehát Lorelai tulajdonképpen a saját feldolgozatlan gyerekkori sérelmeit a szüleivel kapcsolatban rávetítette a lányára – bár a pénzüket azért elfogadta. Na de Rory sem tökéletes: azonnal otthagyta a Yale-t, mikor Logan apja azt mondta neki, nem lehet belőle jó újságíró. A kritikát tudni kell kezelni, nem kiborulni az első után.

És természetesen ne felejtkezzünk el arról sem, mennyire rosszul kezelték a párkapcsolataikat: Lorelai az esküvő előtt dobta Maxet, akinek igent sem kellett volna mondania a lánykérésére, Christophert csak akkor akarta, mikor foglalt volt (például Sherryvel élt), de Luke agyát is elég sokáig húzta, pedig a férfi pontosan tudta, hogy őt akarja. Ez nem volt túl egészséges példa Rorynak, egyfolytában Jessre gondolt, mégis Deannel járt, aztán megsértődött, mikor Jess mással randizott, később pedig lefeküdt a nős Deannel. Bónuszképpen pedig elég önző barátja volt Lane-nek, mert mihelyt bekerült a Yale-re, alig kereste. Ugye, máris nem olyan cuki csajok, mint régen hittük?

Akadnak hibák is a sorozat sztorijában, amiket csak utólag vettünk észre... Mondjuk is, mik ezek!

