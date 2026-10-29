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A szívbetegségek meglepő tünetei, amiket mindenki figyelmen kívül hagy
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A legtöbben úgy képzeljük el a szívrohamot, ahogyan a filmekben látjuk: hirtelen fellépő, erős mellkasi fájdalom, rosszullét, majd összeesés. Csakhogy a szív- és érrendszeri betegségek jóval alattomosabban is kialakulhatnak. Előfordulhat, hogy valaki hónapokon vagy akár éveken keresztül mindössze fáradékonyabbnak érzi magát, hamarabb kifullad, vagy időnként furcsa kellemetlenséget tapasztal a mellkasában. Egyes kardiológusok szerint a szívbetegségek korai tünetei sok esetben annyira enyhék és általánosak, hogy könnyen összetéveszthetők más egészségügyi problémákkal. Különösen igaz ez a nőkre, az idősebbekre és a cukorbetegséggel élőkre, akiknél a szívproblémák a klasszikus mellkasi fájdalom nélkül is jelentkezhetnek. Az alábbi cikkünkben azokat a figyelmeztető jeleket szedtük össze, amelyeket különösen fontos komolyan venni, mert akár súlyos szívproblémára is utalhat.
1. Szokatlan légszomj, akár hétköznapi tevékenységek közben
Ha korábban gond nélkül felsétáltál a harmadik emeletre, most viszont már az első után kapkodod a levegőt, érdemes utánajárni a változás okának. A fokozatosan kialakuló légszomj a szívbetegségek egyik gyakran figyelmen kívül hagyott tünete. Különösen figyelmeztető, ha fekvő helyzetben nehezebben kapsz levegőt, vagy éjszaka fulladásérzésre ébredsz. A panasz hátterében szívelégtelenség is állhat, ezért az újonnan jelentkező vagy romló nehézlégzést fontos kivizsgáltatni.
2. Állandó fáradtság, amelyet a pihenés sem enyhít
Egy megterhelő hét után természetes, ha kimerültnek érzed magad. Más a helyzet, ha a fáradtság szokatlanul erős, tartós, és olyan tevékenységek is kifárasztanak, amelyek korábban könnyedén mentek. A szív csökkent pumpafunkciója miatt a szervezet kevesebb oxigéndús vérhez juthat, ami gyengeséget és teljesítménycsökkenést okozhat. A nők esetében a szokatlan kimerültség olykor a szívinfarktus egyik figyelmeztető tünete is lehet.
3. Hányinger és gyomorpanaszok, amelyeknek nincs egyértelmű magyarázata
A gyomorégést, a hányingert vagy a gyomortáji kellemetlenséget könnyű egy nehéz vacsorának tulajdonítani. Bizonyos esetekben azonban ezek a panaszok szívproblémával is összefügghetnek. Szívinfarktus során különösen nőknél fordulhat elő hányinger, hányás vagy emésztési zavarra emlékeztető érzés. Ha a gyomorpanaszhoz verejtékezés, légszomj, mellkasi nyomás vagy hirtelen gyengeség társul, sürgős orvosi segítségre van szükség.
4. Fájdalom az állkapocsban, a hátban vagy a karban
A szív eredetű fájdalom helye jóval változatosabb lehet, mint sokan gondolják. Előfordulhat, hogy valaki a mellkasa helyett az állkapcsában, a nyakában, a hátában vagy valamelyik karjában érez kellemetlenséget. A fájdalom lehet tompa, nyomó vagy szorító jellegű, és időnként csak néhány percig tart. Különösen fontos odafigyelni azokra a panaszokra, amelyek fizikai terhelés hatására jelentkeznek, majd pihenéskor enyhülnek. Ezek a szívizom elégtelen vérellátására is utalhatnak.
5. Duzzadt boka és lábfej
Ha estére rendszeresen megduzzad a bokád, annak számos ártalmatlanabb oka lehet, a hosszas üléstől a meleg időjárásig. A tartósan fennálló vagy fokozódó lábdagadás azonban szívelégtelenség jele is lehet. Amikor a szív képtelen megfelelő hatékonysággal keringetni a vért, folyadék halmozódhat fel a szervezetben. Különösen fontos a kivizsgálás, ha a duzzanat légszomjjal, gyors testsúlynövekedéssel vagy szokatlan fáradtsággal társul.
6. Szédülés, bizonytalanságérzés vagy ájulás
Egy hirtelen szédülést sokan az alacsony vérnyomással, a folyadékhiánnyal vagy a kimerültséggel magyaráznak. Bár ezek valóban gyakori okok, a visszatérő szédülés mögött szívritmuszavar vagy más keringési probléma is állhat. Ha a szív túl gyorsan, túl lassan vagy szabálytalanul ver, az átmenetileg csökkentheti az agy vérellátását. Az ájulást minden esetben komolyan kell venni, különösen akkor, ha terhelés közben vagy szívdobogásérzéssel együtt jelentkezik.
7. Mellkasi nyomás, amely néhány perc után elmúlik
A szívproblémák egyik legfélrevezetőbb sajátossága, hogy a tünetek időnként maguktól enyhülhetnek. A mellkasi kellemetlenség ráadásul sokszor egészen más, mint amit az emberek várnak: erős fájdalom helyett szorítás, nehézségérzés, égő érzés vagy enyhe nyomás formájában jelentkezhet. A terhelésre fellépő, pihenésre megszűnő panasz koszorúér-betegségre utalhat, a nyugalomban jelentkező vagy egyre gyakoribb mellkasi nyomás pedig különösen aggasztó.
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