A szerelem tényleg vak? A Love Is Blind egyre inkább a saját alapötletét kérdőjelezi meg

A Netflix népszerű párkereső műsorának 11. évada olyan eredménnyel zárult, amely után joggal merül fel a kérdés: működik még egyáltalán a Love Is Blind nagy szerelmi kísérlete? A legújabb évadban az egyik pár már az első személyes találkozás után szakított, és a többiek kapcsolata sem alakult sokkal szerencsésebben. Amikor 2020-ban elindult a Love Is Blind, az alapötlet kifejezetten izgalmasnak tűnt. Vajon két ember képes lehet úgy egymásba szeretni, hogy korábban soha nem látták egymást? A Netflix realityjében a résztvevők különálló szobákban ismerkednek, kizárólag beszélgetések alapján döntenek, és csak az eljegyzés után találkozhatnak személyesen. A műsor kezdetben valóban szolgáltatott néhány meglepő sikertörténetet. Az évek során azonban egyre több kapcsolat ért véget már az esküvő előtt, a legújabb, bostoni évad pedig minden korábbinál kellemetlenebb kérdéseket vetett fel.

Már az első találkozás után véget ért az egyik eljegyzés

A 11. évad egyik legkínosabb pillanatát Jacqueline „Jax” Guelli és Scott „Stew” Stewart szolgáltatta. A páros a szobákban még olyan erős kapcsolatot alakított ki, hogy az eljegyzés mellett döntöttek. Amikor azonban végre személyesen is meglátták egymást, minden megváltozott. Jax szinte azonnal bizonytalanná vált, és röviddel az első találkozás után véget vetett az eljegyzésnek. Később arról beszélt, hogy személyesen valami nem működött közöttük, és egyszerűen nem érezte helyesnek a folytatást. Ez különösen kellemetlen fordulat egy olyan társkereső műsorban, amelynek teljes koncepciója arra épül, hogy a külső megjelenésnél fontosabb az érzelmi kapcsolat.

Hat párból mindössze egy jutott el a házasságig

A bostoni évadban összesen hat pár jegyezte el egymást, az esküvőig azonban csak ketten jutottak el. A többiek kapcsolata fokozatosan szétesett, ahogy a romantikus beszélgetéseket felváltották a hétköznapi problémák. Michaella és Rob kapcsolata komoly konfliktusok után ért véget, Erika és Blake a közös jövőjükkel kapcsolatban nem jutottak dűlőre, Wilnie és Wilson között pedig a párkapcsolati szerepekről alkotott eltérő elképzelések okoztak feszültséget. Aneha és Cam ugyan eljutottak az oltárig, a nő végül nemet mondott. Bár az esküvő után még megpróbálták folytatni a kapcsolatukat, később ők is szakítottak. Egyetlen pár maradt, amelyik valóban kimondta a boldogító igent: Sarah Williams és John Shannon.

Az egyetlen házasság is válással végződött

Sarah és John kapcsolata sokáig az évad egyik legígéretesebb szerelmi történetének tűnt. A nézők végigkövethették, ahogy a pár a különbözőségeik ellenére is közös jövőt tervez, majd végül összeházasodik. A november 8-án bemutatott találkozóepizódban azonban kiderült, hogy már ők sincsenek együtt. Sarah elmondta, hogy férje egy esti szórakozás során megismert escorttal váltott nem megfelelő üzeneteket. John elismerte a történteket, ugyanakkor azt állította, hogy fizikai kapcsolat nem történt közöttük. A nő szerint azonban a házasságuk már korábban is nehézségekkel küzdött. Arról beszélt, hogy férje gyakran bántóan kommunikált vele, és a kapcsolatban fokozatosan elveszítette önmagát. Végül a különválás mellett döntött. Így a 11. évad hat eljegyzéséből egyetlen tartós házasság sem született.

forrás: Netlix

A nézők már a műsor hitelességét is megkérdőjelezik

A Love Is Blind körül egyre gyakrabban merül fel, hogy a jelentkezők valóban a szerelmet keresik-e, vagy sokakat a televíziós szerepléssel járó ismertség vonz. A műsor az elmúlt években hatalmas közösségimédia-jelenséggé nőtte ki magát. A résztvevők közül többen influenszerként folytatják a szereplés után, miközben a nézők részletesen elemzik a kapcsolataikat, a vitáikat és a szakításaikat. Az új évad eredménye különösen rossz fényt vet a kísérletre. Nehéz ugyanis komolyan venni a szerelem külsőségektől független erejéről szóló üzenetet, amikor egy eljegyzés már az első találkozáskor véget ér, a hat párból pedig végül egy sem marad házas.

Lehet, hogy nem a szerelem vak, hanem a műsor túlzottan optimista?

A Love Is Blind legnagyobb problémája nem feltétlenül az, hogy a résztvevők nem tudnak egymásba szeretni látatlanban. Az elmúlt évadok bebizonyították, hogy mély érzelmi kötődés valóban kialakulhat pusztán beszélgetések során. A gond ott kezdődik, amikor a kezdeti érzelmeket néhány hét alatt házassággá kell alakítani. A valódi vonzalom, az életmódbeli különbségek, a pénzügyi kérdések és a konfliktuskezelés mind olyan tényezők, amelyekre a szobákban folytatott romantikus beszélgetések nem feltétlenül készítik fel a párokat. A műsor korábbi évadaiból továbbra is vannak együtt élő házaspárok, tehát a kísérlet nem minden esetben sikertelen. A 11. évad eredménye azonban nehezen nevezhető sikernek.

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