A sorozat, amelyben azon kapod magad, hogy egy sorozatgyilkosnak drukkolsz

A Gyűlölet és csábítás nem egyszerűen egy újabb sorozatgyilkosos thriller: a női dühről, traumáról és arról mesél, mi történik, amikor az elfojtott harag egyszer csak utat tör magának. A true crime és a bűnügyi sorozatok évek óta megmagyarázhatatlan vonzerővel bírnak. Miközben pontosan tudjuk, hogy borzalmas történeteket nézünk, mégis újra és újra elindítjuk a következő epizódot. A Gyűlölet és csábítás azonban egy kicsit megbolygatja a jól ismert receptet: itt nem egyszerűen azt akarjuk megtudni, ki a gyilkos. Nagyon hamar az válik sokkal érdekesebbé, hogy miért öl.

Egy FBI-ügynök és egy sorozatgyilkos különös párharca

A történet középpontjában Alice Black FBI-ügynök áll, akit Emmy Rossum alakít. Alice különös gyilkosságsorozat után kezd nyomozni: magányos milliárdosok halnak meg gyanús körülmények között New Yorkban. A szálak hamarosan Catherine Grace-hez vezetnek. A Lola Petticrew által alakított fiatal nő azonban nem hétköznapi sorozatgyilkos. Különböző nevekkel, parókákkal és álruhákkal változtatja a személyazonosságát, így szinte lehetetlen a nyomára bukkanni. A klasszikus macska-egér játék mögött azonban fokozatosan egy jóval sötétebb történet rajzolódik ki.

Két nő, kétféle válasz ugyanarra a traumára

Alice-ről már az első epizódban kiderül, hogy családon belüli erőszak túlélője. Mindent megtesz azért, hogy ne az áldozatszerep határozza meg az életét, miközben a múltját valójában képtelen teljesen maga mögött hagyni. Catherine szintén súlyos traumát hordoz. Szexuális erőszak áldozata lett, és azok ellen fordul, akiket felelősnek tart azért, ami vele és legjobb barátnőjével történt. A két főszereplő éppen ettől válik izgalmassá. Mindketten megpróbálják visszaszerezni az irányítást az életük felett, csak teljesen más eszközökkel. Alice a törvény oldalán áll, Catherine pedig saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást.





forrás: Disney+

Amikor egy sorozatgyilkosnak kezdesz drukkolni

A Gyűlölet és csábítás egyik legerősebb húzása, hogy Catherine-t nem egyszerű szörnyetegként mutatja be. Tettei brutálisak, mégis folyamatosan emlékeztet arra, milyen események vezettek odáig, hogy azzá váljon, akit látunk. Közben Catherine-ben megmaradt valami szinte gyermeki. Csillogó táskát hord, kidíszíti a milliárdos áldozatainak listáját, zenére táncol a szobájában. Ezek az apró részletek azt az érzést keltik, mintha görcsösen próbálná visszaszerezni azt a gondtalan fiatal lányt, aki a trauma előtt volt. A néző pedig egy ponton furcsa helyzetben találja magát: tudja, hogy amit Catherine tesz, elfogadhatatlan, közben mégsem feltétlenül akarja, hogy elkapják.

A nő többé nem a holttest, amellyel elkezdődik a történet

A krimikben a nők hosszú időn keresztül leginkább áldozatként jelentek meg. Az eltűnt lány, a meggyilkolt feleség vagy az ismeretlen nő holtteste indította el a nyomozást, miközben a valódi történetet gyakran már mások vitték tovább. A Gyűlölet és csábítás megfordítja ezt a felállást. Nem azt kérdezi, mi történik egy nővel, amikor erőszak áldozatává válik, hanem azt, mi történhet akkor, amikor a félelem helyét átveszi a düh. A sorozat még Medúza történetét is párhuzamként használja: egy nőét, akit bántalmazás ér, majd végül ő válik szörnyeteggé mások szemében. A kérdés pedig évszázadokkal később is ugyanaz marad: mi történik azokkal a nőkkel, akik nem hajlandók csendben viselni azt, ami velük történt?

Ettől imádja mindenki a Gyűlölet és csábítást

A sorozat nem próbálja egyszerűen jókra és rosszakra osztani a szereplőit. Sokkal érdekesebb kérdést tesz fel annál, hogy ki követte el a gyilkosságokat: azt vizsgálja, hogyan alakítja át az embert a trauma, és meddig tud együtt élni azzal, amit vele tettek. Közben feszes thriller marad, amelyben a nyomozás és a két főszereplő közötti pszichológiai párharc is folyamatosan fenntartja a feszültséget. A Gyűlölet és csábítás olyan érzést képes kiváltani a nézőből, amelyet valószínűleg maga sem szeretne bevallani: néha azon kapjuk magunkat, hogy nem annak drukkolunk, aki üldözi a sorozatgyilkost, hanem annak, hogy a sorozatgyilkos megússza.