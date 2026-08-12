A pszichológusok szerint ezt az EGY szokást kellene először elhagynod, ha nyugodtabb életre vágysz

A Z generációnak már a legtöbb tagja szorongással és depresszióval küzd, de a milleniálok sincsenek elfelejtve. A Z generáció konkrétan már az online térben nőtt fel, ahol teljesen megszokott volt a folytonos telefon és internet használat. Viszont hosszú távon ez igen csak káros lehet. Sokan reggel még ki sem nyitották rendesen a szemüket, máris a kezük automatikusan a telefon után nyúl. Megnézik, érkezett-e új üzenet, végigpörgetik az értesítéseket, majd gyorsan rápillantanak a közösségi oldalakra és a hírekre is. Napközben pedig szinte észrevétlenül újra és újra megismétlődik ugyanez. És bár teljesen ártalmatlannak tűnhet, a folyamatos telefonellenőrzés és az állandó elérhetőség érzése jelentősen megnehezítheti azt, hogy nyugodtnak érezzük magunkat.

Szóval így, egyetlen szokás, amitől érdemes először megszabadulnod, az nem más, mint a telefon. Ha kiegyensúlyozottabb életre vágysz, akkor első lépésként érdemes felhagynod azzal, hogy minden rezgésre, hangjelzésre vagy felvillanó képernyőre azonnal reagálsz. Nem feltétlenül maga a telefonhasználat jelenti a problémát. Sokkal inkább az a kialakult szokás, hogy néhány percenként ellenőrizzük az üzeneteinket, az e-mailjeinket és a közösségi oldalakat, gyakran akkor is, amikor semmilyen értesítést nem kaptunk.

Miért nem tudunk ellenállni a telefonunknak?

Egy idő után a mozdulat automatikussá válik: amikor unatkozunk, várakozunk, feszültek vagyunk vagy csak néhány másodpercnyi üresjárat keletkezik, azonnal a képernyőhöz fordulunk. Ha minden szabad pillanatunkat új információval töltjük meg, az elménknek alig marad lehetősége arra, hogy lelassuljon. Pedig néha éppen az úgynevezett üres percekben dolgozzuk fel a nap eseményeit, rendezzük a gondolatainkat vagy vesszük észre, hogyan érezzük magunkat valójában.

Hasznos lehet néhány telefonmentes helyzet bevezetése is. Étkezés közben, séta alatt, lefekvés előtt vagy egy másik emberrel folytatott beszélgetés során. Már napi fél óra telefonmentes idő is megmutathatja, mennyivel könnyebb megnyugodni, ha nem kell folyamatosan reagálnod valamire.