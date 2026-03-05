Életmód
"A pasimnak egy lány a legjobb barátja..." - 7 magyar elmesélte, mi lett a vége, amikor a párjuk állandóan egy másik nővel lógott
Napi horoszkóp március 5.: a Skorpiók igyekeznek utolérni magukat, a Nyilasoknak érdemes az elvégzendő feladatra összpontosítaniuk
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
7 magyar nő felfedte, mennyi ideig kéne tartania a szexnek
Megkérdeztünk több magyar nőt is, szerintük meddig tart egy tökéletes menet az ágyban. A válaszaikat minden pasinak el kéne olvasnia.
"A pasimnak egy lány a legjobb barátja..." - 7 magyar elmesélte, mi lett a vége, amikor a párjuk állandóan egy másik nővel lógott
Lehet egyáltalán jó vége egy ilyen felállásnak? 7 magyar nő válasza felfedi!
5 sokkoló dolog A Bridgerton család finálájában, ami miatt még mindig nem tértünk magunkhoz
Vigyázat, elspoilerezzük a negyedik évad utolsó epizódjában történteket, szóval csak akkor olvass tovább, ha már te is láttad a befejező epizódot!
Napi horoszkóp március 4.: a Rákok parázs vitába keverednek valakivel, a Mérlegek a sorsra bízzák magukat
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Évtizedek óta lebeg a köztudatban a kérdés: létezik nő és férfi között CSAK barátság? A vélemények persze nagyon is megoszlanak, hiszen míg egyesek szerint gond nélkül, mások úgy vélik, valamelyik fél úgyis többet akar majd. Hát még az milyen nehéz szituáció, amikor megismersz valakit, megvan a szikra, ráadásul kölcsönösen, majd a srác benyögi:
a legjobb barátom igazából egy másik nő!
Sok nő számára már ez a mondat is elég ahhoz, hogy beinduljon a bizonytalanság, a féltékenység, és a kapcsolat az elején véget is érjen. Meddig fér bele egy párkapcsolatba, ha a párod rendszeresen egy másik nővel tölti az idejét? És mikor válik a helyzet féltékenység vagy bizalmi probléma forrásává? Ennek kapcsán most 7 magyar nő mesélte el nekünk saját történetét, és felfedték, mi történt, amikor a párjuknak női legjobb barátja volt.
A válaszokat a galériában találod:
