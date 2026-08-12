A nagy vitamin-kisokos: mit érdemes valóban szedni?

Szinte mindenkinek van legalább egy ismerőse, aki esküszik a reggeli vitaminkombinációjára. Elmondása szerint az étrend-kiegészítőknek köszönheti a kirobbanó energiaszintjét, a ragyogó bőrét és azt is, hogy szinte soha nem beteg. De tényleg egy marék kapszulával kellene kezdenünk a napot?

A válasz nem ennyire egyszerű. Bár a vitaminok valóban nélkülözhetetlenek a szervezet megfelelő működéséhez, ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek ugyanazokat a készítményeket kell szednie. A szükségleteinket az életkorunk, az étrendünk, az egészségi állapotunk, az életmódunk, valamint az esetleges hiányállapotaink is befolyásolják.

Mindenkinek szüksége van vitaminokra?

Igen, vitaminokra mindannyiunknak szükségünk van. Ezek a mikrotápanyagok az élet minden szakaszában fontos szerepet játszanak, egyes vitaminok jelentősége azonban bizonyos életkorokban vagy élethelyzetekben megnőhet.

Ezek közül különösen sok szó esik a D-vitaminról, a C-vitaminról és a B-vitaminokról, mivel többek között hozzájárulnak az immunrendszer működéséhez, az energiatermeléshez, az idegrendszer egészségéhez és a szervezet ellenálló képességéhez.

A vitaminokat azonban nem feltétlenül tablettákból kell bevinnünk. A szakértők szerint elsőként arra érdemes törekedni, hogy a szükséges tápanyagokhoz változatos, kiegyensúlyozott étrendből jussunk hozzá. A zöldségekben, gyümölcsökben, teljes értékű gabonákban, hüvelyesekben, halakban és más tápanyagdús élelmiszerekben gazdag táplálkozás rendszerint többféle vitamint és ásványi anyagot is biztosít.

Mit tesznek a vitaminok a szervezetben?

Az egyes vitaminok eltérő feladatokat látnak el, ezért egyik sem helyettesíti teljes egészében a másikat.

Az A-vitamin hozzájárul a megfelelő látáshoz, az immunrendszer működéséhez, a sejtek növekedéséhez, valamint a normális fejlődéshez.

A C-vitamin antioxidánsként segíti a sejtek védelmét, részt vesz a kollagén előállításában, javítja a növényi eredetű vas felszívódását, és támogatja az immunrendszert.

A D-vitamin a kalciummal együtt nélkülözhetetlen a csontok egészségéhez. Emellett szerepet játszik az izmok, az idegrendszer és az immunrendszer megfelelő működésében.

Az E-vitamin antioxidáns hatású, vagyis segít megóvni a sejteket az oxidatív károsodástól, és az immunrendszer működését is támogatja.

A K-vitamin fontos a normális véralvadáshoz, valamint a csontok egészségének fenntartásához.

A B-vitaminok számos anyagcsere-folyamatban vesznek részt. Hozzájárulnak az energiatermeléshez, az idegrendszer működéséhez, a vörösvértestek képződéséhez, a várandósság alatti egészséges fejlődéshez és bizonyos vérszegénységtípusok megelőzéséhez.

Mikor lehet szükség célzott vitaminpótlásra?

Igazolt hiányállapot esetén már nem általános vitaminpótlásról, hanem célzott kezelésről beszélünk. A megfelelő készítményt és adagolást ilyenkor az orvos vagy dietetikus az egyéni szükségletek alapján határozhatja meg.

Bizonyos élethelyzetekben és étrendek mellett nagyobb lehet a hiányállapot kialakulásának valószínűsége.

Idősebb korban: B12-vitamin

A B12-vitamin felszívódásához megfelelő gyomorműködésre van szükség. Az életkor előrehaladtával, illetve bizonyos gyógyszerek szedése mellett romolhat a felszívódása. A B12-vitamin fontos az idegrendszer egészségéhez és a vörösvértestek képződéséhez, ezért idősebb korban indokolt lehet fokozottan figyelni a bevitelére.

Várandósság előtt és alatt: folsav

A teherbe esni képes személyek számára általában napi 400 mikrogramm folsav bevitelét javasolják már a fogantatás előtt is. A folsav megfelelő mennyisége segít csökkenteni bizonyos, a terhesség korai szakaszában kialakuló velőcső-záródási rendellenességek kockázatát.

Az egyéni adagolás ettől eltérhet, ezért várandósság tervezésekor érdemes orvossal egyeztetni.

Kevés napfény esetén: D-vitamin

A D-vitaminhoz viszonylag kevés élelmiszerből lehet jelentős mennyiségben hozzájutni. A szervezet napfény hatására is képes előállítani, ezt azonban befolyásolja az évszak, a földrajzi elhelyezkedés, a bőrtípus, az életkor, a szabadban töltött idő és a ruházat is.

Különösen a téli hónapokban lehet szükség pótlásra, az ideális adag azonban egyéni tényezőktől és az aktuális D-vitamin-szinttől is függhet.

Vegán és vegetáriánus étrend esetén

A B12-vitamin természetes formában elsősorban állati eredetű élelmiszerekben található meg. A vegán étrendet követőknek ezért általában szükségük van B12-vitamin-pótlásra vagy rendszeres, megfelelően dúsított élelmiszerek fogyasztására.

Vegetáriánus és vegán étrend mellett a vasbevitelre is érdemes figyelni, mivel a növényi eredetű vas rosszabbul szívódik fel, mint az állati eredetű élelmiszerekben található forma.