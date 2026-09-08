A „nagy millenniál karrierválság”: miért jutott el egy generáció oda, hogy mindent jól csinált, mégsem érzi úgy, hogy megérte?

A millennial generáció jelentős része ebben a logikában nőtt fel. Nem feltétlenül ígértek nekünk könnyű életet, de azt igen, hogy a befektetett munka és a lemondások előbb-utóbb megtérülnek. Most, a harmincas-negyvenes éveinkben egyre többen nézünk körül, és tesszük fel a kellemetlen kérdést: pontosan mikor kellett volna ennek megtörténnie? A nagy millennial karrierválságként emlegetett jelenség mögött nem egyszerű munkahelyi elégedetlenség áll. Sokkal inkább annak felismerése, hogy az a karriermodell, amelyhez éveken vagy akár évtizedeken keresztül igazítottuk az életünket, már nem biztos, hogy képes megadni azt, amit ígért. És amikor valaki mindent a szabályok szerint csinált, különösen nehéz elfogadnia, hogy esetleg magukkal a szabályokkal volt probléma.

Megtanultunk keményen dolgozni, csak azt nem, hogy hol van az elég

A millennialokat gyakran nevezik kiégett generációnak, pedig ennél összetettebb a helyzet. Sokunk számára a munka nem egyszerűen pénzkereset lett, hanem az önértékelés egyik legfontosabb mércéje. Az előléptetés azt jelentette, hogy jók vagyunk. A magasabb fizetés azt, hogy fejlődünk. A túlóra azt, hogy komolyan vesszük a karrierünket. Az állandó elfoglaltság pedig hosszú ideig szinte státuszszimbólumnak számított. Közben folyamatosan arrébb került a pont, ahol végre elégedettnek lehetett volna lenni. Még egy pozíció. Még egy fizetésemelés. Még egy képzés. Még egy projekt, amit érdemes elvállalni, mert jól mutat majd az önéletrajzban. Csakhogy ha az ember tíz-tizenöt éven keresztül mindig a következő állomásért dolgozik, könnyen elfelejti megkérdezni magától, hogy egyáltalán tetszik-e neki az út.

A diploma már nem ugyanazt jelenti, amit annak idején ígértek

Ennek a generációnak azt mondták, hogy a tanulás jelenti a biztonságot. A diploma befektetés, a jó állás pedig ennek szinte természetes következménye. A munkaerőpiac azonban egészen más irányba változott. A millennialok egy része a 2010-es évek környékén került ki a munkaerőpiacra, később jött a világjárvány, az elbocsátások, a bizonytalan gazdasági környezet és az egyre nehezebben megfizethető lakhatás. A karrier közben sok esetben már nem kiszámítható lépcsősor, hanem újratervezések sorozata. Mindezt mégis hajlamosak vagyunk egyéni kudarcként megélni. Ha nincs saját lakásom, biztosan rosszul gazdálkodom. Ha nem keresek eleget, valamit rosszul csináltam. Ha negyvenhez közel sem érzem magam biztonságban, biztosan nem dolgoztam elég keményen. Pedig nehéz ugyanazokat az életcélokat ugyanabban az életkorban teljesíteni, amikor közben alapvetően megváltoztak a gazdasági feltételek.

forrás: Prime

A karrierlétra tetejéről sem feltétlenül jobb a kilátás

Van a történetnek egy másik, kevésbé kényelmes része is, méghozzá az, hogy nem csak azok kerülnek válságba, akik nem érték el a céljaikat. Azok közül is sokan, akik igen. Meglett a vezetői pozíció. Megérkezett a jobb fizetés. Ott van a szakmai elismerés, a megfelelő titulus és az önéletrajz, amely kívülről kifejezetten sikeres életet mutat. Csak közben kiderülhet, hogy mindez nem okoz akkora elégedettséget, mint amekkorát vártunk tőle. A forrásban megszólaló egyik millennial nő pontosan erről beszél: megszerezte az álomállásnak gondolt pozíciót, jól keresett és szakmailag jó helyzetben volt, mégis boldogtalannak érezte magát. Évtizedeken át arra készülünk, hogyan szerezzük meg azt, amit akarunk, de jóval kevesebb szó esik arról, mi történik, amikor megszereztük, és kiderül, hogy mégsem ezt akartuk.

Túl sokáig hittük, hogy a munkánknak kell megmondania, kik vagyunk

A modern karrierkultúra egyik legkárosabb üzenete az volt, hogy a munkánknak nem elég eltartania bennünket. Szenvedélynek, önmegvalósításnak, identitásnak és közösségnek is kell lennie. Szeretnünk kell hétfő reggel felkelni miatta, fejlődnünk kell benne, és lehetőleg még valamilyen magasabb célt is szolgálnunk kell általa. Ez elképesztően nagy elvárás egy munkahellyel szemben. Lehet szeretni a munkánkat anélkül, hogy az lenne életünk legfontosabb része. Lehet ambiciózusnak lenni úgy is, hogy nem akarunk folyamatosan előléptetést. És lehet úgy dönteni, hogy egy bizonyos életszakaszban a szabadidő, a család, a párkapcsolat, az egészség vagy egyszerűen a nyugalom fontosabb, mint a következő pozíció. Ezt azonban annak a generációnak, amelyik sokáig a teljesítményből építette fel az identitását, meglepően nehéz megtanulnia.

Nem biztos, hogy új munkára van szükségünk

Amikor valaki eljut idáig, könnyű arra gondolni, hogy azonnal pályát kell váltania. Felmondani, vállalkozást indítani, teljesen új szakmát tanulni. Pedig nem minden karrierválság végződik radikális változtatással. Néha nem a munkánkkal van a legnagyobb problémánk, hanem azzal a szereppel, amelyet adtunk neki az életünkben. Lehet, hogy ugyanazt szeretnénk csinálni, csak heti ötven óra helyett negyvenben. Lehet, hogy nem akarunk vezetők lenni. Lehet, hogy több pénz helyett nagyobb szabadságot választanánk. És az is lehet, hogy már egyszerűen nem érdekel bennünket annyira, hogy mit gondolnak mások a pozíciónkról. Ez nem feltétlenül az ambíció elvesztése. Inkább annak újragondolása, hogy mire akarjuk használni. Lehet, hogy nem a karrierünket kell megmenteni, hanem az életünket visszavenni tőle. A millennial karrierválság számomra nem arról szól, hogy egy generáció hirtelen megunta a munkát. Arról szól, hogy sokan most először kérdőjelezik meg azt a megállapodást, amelyet fiatalon szinte automatikusan elfogadtak, vagyis ha eleget adsz a munkádnak, a munkád cserébe megadja neked a jó életet. Csakhogy egy állás nem tudja garantálni a biztonságot, az önbecsülést, a boldogságot és az élet értelmét egyszerre. Harmincöt-negyven évesen pedig már sokkal pontosabban látjuk egy döntés valódi árát. Tudjuk, milyen az, amikor egy előléptetésért estéket adunk oda. Amikor a jobb fizetés mellé több stressz érkezik. Amikor éveken keresztül azt mondjuk, hogy majd a következő projekt után lesz időnk magunkra. A kérdés ezért már nem feltétlenül az, hogyan juthatunk még magasabbra. Sokkal inkább az, hogy amit ezért cserébe oda kell adnunk, megéri-e nekünk. És lehet, hogy egy generáció most kezdi először komolyan megengedni magának azt a választ, hogy nem.

Ha karrierválságban vagy, akkor adunk néhány tippet, mit gondolj át!

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