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Hagytam, hogy a mesterséges intelligencia szervezzen nekem egy randit - ami ezután történt, arra nem számítottam
Forrás: oatawa/Getty Images
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Volt már olyan estém, amikor tovább gondolkodtam egy bemutatkozó üzeneten, mint azon, mit vegyek fel egy tényleges randira. A „Szia, hogy vagy?” túl semmilyen, a viccesnek szánt nyitás túl erőltetett, a végén pedig inkább bezártam az alkalmazást. Szóval kifejezetten csábítónak tűnt, hogy létezik olyan társkereső, amelyben kérhetek egy kis segítséget is az induláshoz. Így jutottam el a Boo-hoz.
A Boo személyiségalapú ismerkedést kínál, egy harminckérdéses teszttel, amely a tizenhat személyiségtípus egyikébe sorol. A profiloknál közös érdeklődési köröket is láthatok, a keresést pedig többek között távolság és személyiségtípus szerint szűrhetem.
Kitöltöttem a tesztet, aztán nekiláttam a profilomnak. Ennél a pontnál feltűnt, milyen könnyű lenne úgy bemutatkoznom, mint nagyjából bárki másnak: szeretek utazni, finomakat enni és a barátaimmal lenni. Minden igaz, csak éppen abból nem derül ki, milyen velem eltölteni egy hétvégi napot. Végül beleírtam, hogy egy könyvesbolti nézelődésből nálam könnyen egész délutános program lesz, és hogy koncert után még napokig ugyanazt a három számot hallgatom.
A Boo AI a profilbemutatkozás megírásában és javításában is segíthet, az üzenetváltásokhoz pedig személyre szabott beszélgetésindítókat és átfogalmazási segítséget kínál. Kíváncsi voltam, mit kezd az én kissé csapongó szövegemmel. Az átdolgozott változat rendezettebbnek hatott, én viszont néhány fordulatot visszacseréltem. Azt szerettem volna, hogy aki elolvassa, nagyjából ugyanazzal a nővel beszélgessen később egy kávézóban is. A mesterséges intelligencia így inkább a szerkesztőm lett, nem a helyettesítőm: megmutatta, hol magyarázok túl valamit, a végső szöveget viszont én raktam össze.
Bence profilján az fogott meg, hogy kiemelte a könyvek és a koncertek iránti szeretetét. A fotói alapján is szimpatikus volt, de ezúttal legalább el tudtam azt is képzelni, miről beszélgetnénk az első kötelező körök után. Amikor elkezdtünk írni egymásnak, kipróbáltam az AI beszélgetési segítségét is.
A javaslatot persze nem küldtem el változtatás nélkül. Inkább ötletként használtam, majd a saját szavaimmal kérdeztem rá egy koncertélményére. Innen már magától alakult a beszélgetés: előkerültek a rossz koncerthelyszínek, a túlárazott italok és azok a dalok, amelyekért mégis megéri az egész. Egy idő után már eszembe sem jutott segítséget kérni a következő válaszhoz.
Néhány nap üzenetváltás után Bence felvetette, hogy találkozzunk. Közösen választottunk egy budapesti kávézót, és megbeszéltünk egy munka utáni időpontot. Jólesett, hogy mire leültem vele szemben, már volt néhány közös témánk, így nem éreztem úgy, hogy teljesen a nulláról kell kezdenünk.
A beszélgetés kellemesen alakult, mégis hamar észrevettem magamon valamit: érdeklődve hallgattam, de nem izgultam attól, hogy vajon lesz-e második randink. Nevettem a történetein, én is szívesen meséltem neki, csak éppen a vonzalom maradt el. Hazafelé már nem a következő találkozót tervezgettem, hanem azon gondolkodtam, hogyan mondjam ezt el neki kedvesen.
Másnap megírtam Bencének, hogy jól éreztem magam, de részemről inkább baráti volt a tali. Ezt az üzenetet már teljesen egyedül fogalmaztam meg. Kicsit nehéz volt rányomni a küldés gombra, de szerettem volna, ha pontosan azt olvassa, amit érzek.
Ez a próbálkozás a Boo-val megtanított arra, hogy néha már egy használható kiindulópont is sokat számít. Könnyebben megírtam a bemutatkozó szövegemet, bátrabban kezdeményeztem, és eljutottam egy személyes találkozóig. Arról viszont, hogy szeretnék-e még egyszer találkozni egy pasival, már egyedül, az AI segítsége nélkül döntök!
Hoztunk neked pár kifejezetten durva randi sztorit is!
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