A magyarok legkedveltebb úti céljai az elmúlt időstakban - avagy TOP 5 hely, ahova érdemes elutaznod 2025-ben
A nyaralás megtervezése mindenkinek egy hosszadalmas és bonyolult procedúrát jelent. Nem csak a programok megszervezése, a repülőjegyek vagy a szállás lefoglalása, de már az úti cél kiválasztása is problémás lehet, ha azt sem tudjuk, hogyan álljunk neki.
Elsősorban érdemes számba venni, hogy az utazásnak mi is a célja. Hiszen ha a fejedben a nyaralás hűvös erdőkben való túrázást és csodás panorámával rendelkező hegycsúcsokat jelent, akkor természetesen elsősorban ne a görög tengerpartokat kezd el böngészni. Az elmúlt időszakban rengeteg magyar utazott külföldre, és a legkedveltebb úti célok között mindenféle típusú helyet megtalálunk. Éppen ezért gyűjtöttük össze a TOP 5 helyet, ahova ebben az évben érdemes elutaznod, hogy ezzel segítsünk elkerülni a napokig, illetve hetekig húzódó keresgélést és tépelődést.
5. Görögország
Görögország már évtizedek óta egy felkapott üdülőhely, ám az elmúlt években még jobban elterjedt választás. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a közösségi médián egyre több kevésbé ismert szigetet, illetve várost mutatnak be az utazók. Így amellett, hogy Athén, Korfu, Mykonos, és Santorini nagyon felkapott úti cél, olyan kisebb és kevésbé ismert helyek is egyre népszerűbbek, mint Othonoi szigete, Agistri szigete, vagy éppen Kos város. Mindenesetre érdemes alaposan utána nézni kevésbé felkapottabb helyeknek is, igazi kincsekre bukkanhatunk.
4. Spanyolország - Costa de Almería
Ha egy igazán különleges tengerparti nyaralásra vágysz, akkor Costa de Almería a tökéletes választás. Ez a csodás, több száz kilométernyi vad mediterrán tengerpart nem mindennapi látvány, ráadásul nyári időjárása tökéletes egy kellemes nyaraláshoz. A forró hőmérsékletet enyhítik a nyári frissítő fuvallatok, így kifejezetten kellemes megmártózni a Földközi-tengerben, majd egy pihentetőt napozni a parton, vagy éppen valamilyen aktív pihenést, sportot is érdemes kipróbálni.
Mit szólnál, ha azt mondanánk, hogy van esélyed nyerni egy 4 fős, családi nyaralást erre a varászlatos Spanyol tengerpartra?
Egy nyereményjáték keretein belül egy 4 fős utazás lehet a tiéd, azaz a családoddal eltölthettek néhány varázslatos napot 2025 júniusának végén Costa de Almeríán. Mindössze annyit kell tenned, hogy bármely Auchan Korzón vásárolsz, 5000 forint felett, majd a blokkot feltöltöd ERRE A LINKRE. A nyereményjátékban április 19-ig lehet részt venni, a sorsolás pedig április 24-én esedékes. Az utazáson kívül 15 x 10.000 Ft értékű Auchan Korzó ajándék utalványt is kisorsolnak, a nyertesek pedig e-mailben kapnak majd értesítést a nyereményükről.
3. Olaszország
Olaszország nem veszített népszerűségéből az évek alatt. Az igazi olasz nyár hangulatát egyszer mindenkinek meg kell tapasztalnia, és erre szerencsére számtalan lehetőség akad. Sokan azt tanácsolják, hogy nyáron Rómát érdemes kerülni a hatalmas tömeg és forróság miatt, ám tavasszal vagy ősszel tökéletes úti cél lehet a főváros (és persze gyönyörű is). Nyáron érdemesebb tengerparti városokat és üdülőhelyeket felkeresni, ahol a forró nyári levegőben bármikor lehűthetjük magunkat a tengerben. Szardínia szigete és a Szicíliai a két legfelkapottabb hely volt az utóbbi években, de jó választás lehet még például Toszkána, vagy egy úgynevezett "rejtett kincs" Santa Margherita, ahonnan már csak egy ugrásra van a gyönyörű Portofino is.
2. Ausztria
Nem csak a tengerpartok és a mediterrán éghajlat vonzza az embereket a nyáron. Szomszédunk az egyik legfelkapottabb nyaralóhely, nem csak közelsége, de természeti csodái miatt is. A hegyek közötti stílusos falvak igazi pihenést, békés feltöltődést nyújtanak, arról nem is beszélve, hogy csodás túraútvonalak várják a látogatókat országszerte. Talán az egyik legjobb választás az Alpok területén nyaralni, ahol számtalan igényes szállás várja a pihenni vágyókat és ahol minden nap más-más túrát próbálhatsz ki.
1. Horvátország
Talán nem meglepő, de Horvátország a legkedveltebb üdülőhely a magyarok körében. Olyannyira felkapott, hogy 2024-ben rekord mennyiségű magyar választotta nyaraláshoz úti célként. Nem is olyan nagy csoda, a köves tengerpartok, a hűvös, varászlatos nyári esték a vízparton, a városok pezsgése éjjel-nappal...nem is vágyunk többre egy vakáción. Ám egy negatív dolog mindig eléri ezeket a helyeket, mégpedig a tömeg. Így ha szeretnél egy kevésbé zsúfolt nyaralást, érdemesebb délebbre keresgélned. Horvátország páratlan tengerpartjai nem merülnek ki Isztriában, vagy Cres és KrK szigetében. Ha hajlandó vagy kicsit több időt szánni az utazásra, Trogir városa és tengerpartja tökéletes választás lehet, pont úgy, mint Makarska, ahonnan akár már Dubrovnikot is meglátogathatod.
