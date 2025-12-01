A legjobbnak ígérkező külföldi karácsonyi vásárok 2025-ben

A karácsonyi hangulat megteremtésének számos módját ismerjük otthonunkban. Néhány dísz, egy ajtóra függesztett koszorú, szerencsés esetben pedig a kinti hó látványa is képes olyan impulzust kiváltani, ami fizikális formában jelzi az ünnep közeledtét. Ismerjük a mondást: mindenhol jó, de legjobb otthon - különösen az év ezen szakaszában, ugyanakkor ha kilépünk az utcára, jó érzés szembesülni a ténnyel, hogy nemcsak mi készülünk a karácsonyra. A legtöbb település ilyenkor felveszi szokásos ünnepi "ruháját", a nagyobb európai városokban pedig a karácsonyi vásár sem maradhat el.

A kezdetek egészen Bécsig vezethetők vissza. Az osztrák város első feljegyzett decemberi vásárát 1298-ban tartották, a hagyomány pedig az évszázadok során az egész világon elterjedt. New Yorktól egészen Szingapúrig nehéz olyan úti célt találni, amely ne tartaná meg az éves karácsonyi minifesztivált. Sőt, némelyik annyira népszerűvé vált, hogy önálló turisztikai látványosságként is megállja a helyét. Most a CNN Travel válogatása alapján bemutatjuk a világ legjobb karácsonyi vásárait, amit a nagy utazóknak érdemes meglátogatniuk 2025-ben, ha otthonukon kívül is meg akarják élni az ünnep hangulatát.

Kattints galériánkra, és megmutatjuk 2025 legjobbnak ígérkező külföldi karácsonyi vásárait:

