A legidegesítőbb karakterek, amelyekkel a forgatókönyvírók elrontották kedvenc sorozatainkat
Forrás: IMDb
Van az a pillanat, amikor egy új karakter megjelenik a képernyőn, és azonnal érezzük, hogy valami megváltozott – de nem jó értelemben. Előfordul, hogy egy szereplőt a nézettség fellendítése vagy a fiatalabb közönség bevonzása miatt írnak be, máskor egy korábbi karakter hiányát próbálják vele pótolni. Csakhogy a nézők nem felejtenek: azonnal kiszúrják, ha valaki nem illik a sorozat világába. A széria addigi hangulata, dinamikája, humora vagy drámája hirtelen megtörik, a történet más irányt vesz, és az addig szerethető világ idegőrlővé válik. Nézőként ilyenkor gyakran csak annyit érzünk: „Miért kellett ő ide?”
A televíziós sorozatok világa különösen érzékeny rendszer. Ha egy új szereplőt rosszul írnak meg, túl sok teret kap, vagy épp teljesen elüt a többiektől, az könnyen megbontja az egyensúlyt. Egyes karaktereket a nézők már az első jelenetük után megutálnak, mások fokozatosan válnak idegesítővé – akár azért, mert túlságosan sablonosak, akár azért, mert elnyomják a kedvenc hőseinket. A baj sokszor nem is a színésszel van, hanem azzal, ahogy a forgatókönyvírók a történetbe szövik őket.
Különbséget kell tenni természetesen a legutáltabb és a legidegesítőbb karakterek között. Utóbbi kategóriába ugyanis nem feltétlenül az antihősök, a gonosz szereplők tartoznak, hanem inkább az olyan bosszantó karakterek, akiktől éles kanyart vett a sztori, vagy újrarajzolódott a főszereplő jelleme. Néha pedig annyira mellényúlnak a forgatókönyvírók, hogy a rajongók akár el is pártolhatnak a sorozattól. A Trónok harcában például ugyan Joffrey kifejezetten negatív karakter volt, egy emberként örült mindenki a halálának, a sorozat végére mégsem ő vált a legidegesítőbbé, akit legszívesebben mindenki kitörölt volna Westerosból.
Hogy kit illetnek ezzel a címkével a rajongók? Mutatjuk a galériában a többi bosszantóan félresikerült sorozatszereplővel együtt:
Az ÉVA Magazin írása.
