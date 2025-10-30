Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

A legidegesítőbb karakterek, amelyekkel a forgatókönyvírók elrontották kedvenc sorozatainkat

#Sorozat
#Szereplők
#legidegesítőbb szereplők
#legrosszabb karakterek
Frey-Kovács Brigitta
Mutasd a cikkeit
Életmód
Utoljára frissült: 2025. október 30. 10:36

Forrás: IMDb

Che és Miranda az És egyszer csak... című sorozat egyik jelenetében.
A nap cikke

3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak

Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Olvasd el!

A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben

A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 30.: az Ikreknek kellemetlen problémát kell megoldaniuk, a Nyilasoknak az átlagnál nehezebb feladattal kell megbirkózniuk

A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!

Olvasd el!

4 csillagjegy, aki mindenkin átgázol a siker érdekében

Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!

Olvasd el!

6+1 tökéletes szépségű Victoria's Secret modell, akit mégis megcsaltak

Hiába gyönyörű az arcuk, szuper a testük és eszméletlen karriert építettek fel, még őket is megcsalták. Nem is egyszer.

Facebook
Twitter
Pinterest
Abban általában nem értenek egyet a rajongók, hogy ki a kedvenc szereplőjük egy adott sorozatban, de abban már nagyobb szokott lenni az egyetértés, hogy melyik karaktert hagyták volna ki legszívesebben a történetből. Olyan szereplőket gyűjtöttünk most össze, akikkel eléggé mellé lőttek a forgatókönyvírók.

Van az a pillanat, amikor egy új karakter megjelenik a képernyőn, és azonnal érezzük, hogy valami megváltozott – de nem jó értelemben. Előfordul, hogy egy szereplőt a nézettség fellendítése vagy a fiatalabb közönség bevonzása miatt írnak be, máskor egy korábbi karakter hiányát próbálják vele pótolni. Csakhogy a nézők nem felejtenek: azonnal kiszúrják, ha valaki nem illik a sorozat világába. A széria addigi hangulata, dinamikája, humora vagy drámája hirtelen megtörik, a történet más irányt vesz, és az addig szerethető világ idegőrlővé válik. Nézőként ilyenkor gyakran csak annyit érzünk: „Miért kellett ő ide?”

A televíziós sorozatok világa különösen érzékeny rendszer. Ha egy új szereplőt rosszul írnak meg, túl sok teret kap, vagy épp teljesen elüt a többiektől, az könnyen megbontja az egyensúlyt. Egyes karaktereket a nézők már az első jelenetük után megutálnak, mások fokozatosan válnak idegesítővé – akár azért, mert túlságosan sablonosak, akár azért, mert elnyomják a kedvenc hőseinket. A baj sokszor nem is a színésszel van, hanem azzal, ahogy a forgatókönyvírók a történetbe szövik őket.

A legjobb sorozatot is tönkre tudja tenni egy idegesítő karakter érkezése.
forrás: Media_photos / Envato
A legjobb sorozatot is tönkre tudja tenni egy idegesítő karakter érkezése.

Különbséget kell tenni természetesen a legutáltabb és a legidegesítőbb karakterek között. Utóbbi kategóriába ugyanis nem feltétlenül az antihősök, a gonosz szereplők tartoznak, hanem inkább az olyan bosszantó karakterek, akiktől éles kanyart vett a sztori, vagy újrarajzolódott a főszereplő jelleme. Néha pedig annyira mellényúlnak a forgatókönyvírók, hogy a rajongók akár el is pártolhatnak a sorozattól. A Trónok harcában például ugyan Joffrey kifejezetten negatív karakter volt, egy emberként örült mindenki a halálának, a sorozat végére mégsem ő vált a legidegesítőbbé, akit legszívesebben mindenki kitörölt volna Westerosból.

Hogy kit illetnek ezzel a címkével a rajongók? Mutatjuk a galériában a többi bosszantóan félresikerült sorozatszereplővel együtt:

Galéria / 7 kép

A legidegesítőbb karakterek kedvenc sorozatainkból

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az ÉVA Magazin írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Kép
Szépség

4 rúzs árnyalat, ami akár 10 évet is öregít rajtad

Vannak árnyalatok, amik többet ártanak, mint használnak – most megmutatjuk, mely körömszíneket érdemes messziről elkerülni, ha nem akarod, hogy a manikűröd visszafelé süljön el.

Kép
Életmód

A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben

A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.

Kép
Sztárok

Láttad már? Így néz ki Sean Bean ötödik felesége, akit ritkán mutat meg a világnak

Hogy miért láthatjuk olyan ritkán Sean ötödik feleségét, annak egészen meglepő oka van.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 30.: az Ikreknek kellemetlen problémát kell megoldaniuk, a Nyilasoknak az átlagnál nehezebb feladattal kell megbirkózniuk

A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!

Kép
Önismeret

4 csillagjegy, aki mindenkin átgázol a siker érdekében

Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.

Kép
Életmód

9 kék zónás szokás, amitől 100 évig is élhetsz

Egy tökéletes világban mindannyian egészségesen, boldogan és hosszú életet élve ünnepelhetnénk a 100. születésnapunkat.