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Ez a legfurább dolog, amit a születési hónapod elárulhat rólad
Forrás: Philippe Bossé/Prime Video
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Vajon mitől érezzük úgy, hogy valakinek folyton kedvez a szerencse, mást meg néha mintha elátkoztak volna? Egy kutatás szokatlan irányból közelítette meg a kérdést: azt vizsgálták, összefügg-e a születési hónapunk azzal, mennyire tartjuk szerencsésnek. És képzeld, a válaszadók között valóban kirajzolódott egy mintázat!
Nézzük, kik tartják magukat a legmázlistábbnak!
A májusi születésűek érezték magukat a szerencsésebbnek!
Jayanti Chotai és Richard Wiseman 2005-ben publikált vizsgálatában 67 országból összesen 29 584 önkéntes vett részt egy internetes felmérésen. A születési idő és a szerencsésség érzése közötti kapcsolatot az Egyesült Királyságban született válaszadóknál elemezték, akik a teljes minta körülbelül háromnegyedét adták.
Az eredmények alapján az év nyáriasabb felében születettek átlagosan erősebben hittek abban, hogy szerencsés emberek, mint a téliesebb időszak szülöttei. A szerencsésség érzése a májusban születetteknél volt a legerősebb, november környékén pedig a leggyengébb.
Ez persze nem jelenti azt, hogy minden májusi szülinaposnak mesésen alakul az élete, vagy hogy novemberben születni bármiféle hátrányt jelentene.
De mitől érezzük magunkat szerencsésnek?
A szerencse a hétköznapokban sokszor azt jelenti, hogyan értelmezzük a velünk történteket. Egy váratlan találkozás lehet egyszerű véletlen, de megélhetjük úgy is, hogy végre a megfelelő pillanatban voltunk a megfelelő helyen. Richard Wiseman más, a szerencse pszichológiájával foglalkozó munkáiban azt vizsgálta, milyen gondolkodásmód és viselkedés jellemzi azokat, akik különösen szerencsésnek tartják magukat.
A kutató többek között az új élményekre való nyitottságot, a kapcsolatteremtést és a kínálkozó lehetőségek észrevételét emelte ki. Hétköznapi példával: ha szóba elegyedsz valakivel egy rendezvényen, abból kialakulhat egy barátság vagy egy izgalmas szakmai kapcsolat. Maga a találkozás véletlen, de az, hogy beszélgetést kezdeményezel, már a te döntésed. Ez segít megérteni, milyen tapasztalatok hozhatják magukkal a szerencsésség érzését.
Eláruljuk azt is, mi a szerencseszámod a születési dátumod alapján!
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