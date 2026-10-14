Van az a barátnőd, aki valahogy mindig kifogja az utolsó leárazott darabot a méretében, pont jókor hall egy szuper álláslehetőségről, és még a spontán programjai is remekül sikerülnek, te meg közben azon gondolkodsz, miért éppen előtted zár be a kedvenc kávézód, és hogyan sikerült megint a leglassabban haladó sorba beállnod?

Vajon mitől érezzük úgy, hogy valakinek folyton kedvez a szerencse, mást meg néha mintha elátkoztak volna? Egy kutatás szokatlan irányból közelítette meg a kérdést: azt vizsgálták, összefügg-e a születési hónapunk azzal, mennyire tartjuk szerencsésnek. És képzeld, a válaszadók között valóban kirajzolódott egy mintázat!

Nézzük, kik tartják magukat a legmázlistábbnak!

A májusi születésűek érezték magukat a szerencsésebbnek!

Jayanti Chotai és Richard Wiseman 2005-ben publikált vizsgálatában 67 országból összesen 29 584 önkéntes vett részt egy internetes felmérésen. A születési idő és a szerencsésség érzése közötti kapcsolatot az Egyesült Királyságban született válaszadóknál elemezték, akik a teljes minta körülbelül háromnegyedét adták.

Az eredmények alapján az év nyáriasabb felében születettek átlagosan erősebben hittek abban, hogy szerencsés emberek, mint a téliesebb időszak szülöttei. A szerencsésség érzése a májusban születetteknél volt a legerősebb, november környékén pedig a leggyengébb.

Ez persze nem jelenti azt, hogy minden májusi szülinaposnak mesésen alakul az élete, vagy hogy novemberben születni bármiféle hátrányt jelentene.

De mitől érezzük magunkat szerencsésnek?

A szerencse a hétköznapokban sokszor azt jelenti, hogyan értelmezzük a velünk történteket. Egy váratlan találkozás lehet egyszerű véletlen, de megélhetjük úgy is, hogy végre a megfelelő pillanatban voltunk a megfelelő helyen. Richard Wiseman más, a szerencse pszichológiájával foglalkozó munkáiban azt vizsgálta, milyen gondolkodásmód és viselkedés jellemzi azokat, akik különösen szerencsésnek tartják magukat.

A kutató többek között az új élményekre való nyitottságot, a kapcsolatteremtést és a kínálkozó lehetőségek észrevételét emelte ki. Hétköznapi példával: ha szóba elegyedsz valakivel egy rendezvényen, abból kialakulhat egy barátság vagy egy izgalmas szakmai kapcsolat. Maga a találkozás véletlen, de az, hogy beszélgetést kezdeményezel, már a te döntésed. Ez segít megérteni, milyen tapasztalatok hozhatják magukkal a szerencsésség érzését.

Eláruljuk azt is, mi a szerencseszámod a születési dátumod alapján!

Pinterest Lais Santiago Galéria / 9 kép A születési dátumod elárulja, mi a te szerencseszámod – és azt is, honnan érkezik a legnagyobb ajándék az életedbe Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Videók

Videók