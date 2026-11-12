A legdurvább situationship-történetek: valódi nők mesélnek

Találkozgattok, flörtöltök, egyfolytában a következő közös programot tervezitek, de amikor szóba kerülne, hogy mi van köztetek, hirtelen megváltozik a hangulat, sőt, egy időre akár ghostolva is leszel? Ismerős? Rossz hírünk van, beleragadtál egy situationshipbe, ami igazából nem kapcsolat.

Akinek ilyen elköteleződés nélküli viszonya van valakivel, az hajlamos akár az emoji-kat is órákon át elemezgetni a legjobb barátnőivel a másik üzeneteiben, hátha azokból megfejtheti azt a bizonyos kódolt üzenetet a jövőt illetően. Márpedig ez bizonytalanság különösen megterhelő lehet lelkileg!

Se veled, se nélküled: négy nő elmesélte a legbizarrabb situationship-sztoriját, ami megviselte őket...

Zsófi, 26 éves:

Zsófi története olyan álomszerű kezdettel indult, amilyet a társkeresőkön általában csak remélni lehet: a match után egy órával már személyesen találkoztak. A közös ebéd élete legjobb első randija lett, a férfi viszont még aznap este visszautazott Londonba. A távolság azonban látszólag egyáltalán nem törte meg a lelkesedését: folyamatosan üzengetett, azt kérdezgette, mikor látogatja meg Zsófi, és augusztusra repülőjegyet is foglalt neki. A londoni folytatás viszont gyorsan horrorfilmmé vált romantikus helyett, amikor kiderült, hogy a férfi még mindig kapcsolatban van a volt barátnőjével. Zsófi másnap összepakolt, és hazautazott.

Hónapokig nem beszéltek, aztán októberben a férfi ismét Budapesten járt. Elvitte Zsófit vacsorázni, bocsánatot kért, és végül kapott még egy esélyt. Ezúttal már komolyabbnak tűnt a dolog: mindennap beszéltek, a férfi megismerte Zsófi barátait, és közös utazást is szerveztek - ezúttal Rómába. Ott azonban újabb üzenetekkel bukott le a srác, ezúttal olyanokkal, amiket egy másik exével váltott. Zsófi teljesen kiborult és visszagondolva már ő is látja, azért ment bele ebbe a helyzetbe, mert akkoriban attól félt, hogy talán más nem fog ugyanígy érezni iránta.

Andrea, 25 éves:

Andrea egy idő után úgy érezte, hogy a férfi, akivel találkozgat, szinte teljesen a legjobb barátja köré építi a személyiségét. Úgy öltözött, úgy viselkedett, és annyira utánozta őt, mintha a barátja írná elő, milyen ember legyen. Andreában az is felmerült, hogy a férfi talán bizonytalan a szexualitását illetően, vagy romantikus érzéseket táplál a barátja iránt. Ez azonban csak az ő benyomása volt, nem olyasmi, amiben a férfi megerősített volna.

Miközben a férfi mély beszélgetéseket folytatott vele az érzéseiről és a világról, Andrea megjelenését feltűnően szigorúan ítélte meg. Rendszeresen kommentálta a testét és a szőrtelenítési szokásait; már arra is megjegyzéseket tett, ha két napja nem borotválkozott. Andrea szerint egyáltalán nem finom célzásokról volt szó, a férfi nagyon is nyíltan közölte a kifogásait. Így a nagy, őszinte beszélgetések mellé folyamatosan érkeztek a kéretlen megjegyzések arról is, min kellene változtatnia - miközben a pasi valaki mást másolt mindenben, nem volt saját egyénisége.

Alexandra, 25 éves:

Alexandrát saját bevallása szerint már nehéz meglepni, ha randizásról van szó, de az egyik története elég jól összefoglalja, milyen furcsa tud lenni egy situationship. Az említett férfi egy októberi üzenetben azt írta neki, hogy nem biztos, hogy azon a héten szeretne találkozni, mert lelkileg nincs jó helyen. Alexandra ezt már ismerős forgatókönyvként mesélte el: úgy érezte, ezeknek a pasiknak valahogy mindig éppen életük legrosszabb hete van.

Az igazán meglepő fordulat azonban csak jóval később jött. A férfi tíz hónappal később, augusztusban ismét felbukkant, és mindössze annyit írt, hogy hiányzik neki, ami köztük volt. Egyetlen üzenettel próbált visszakapcsolódni ahhoz a bizonyos „mi”-hez, miközben a legutóbbi jelentkezése óta majdnem egy teljes év eltelt.

Mária, 28 éves:

Mária nyár elején ismerkedett meg egy férfival, aki már az első találkozásuk napján elmondta, hogy nem szeretne párkapcsolatot. Ebben akkor egyetértettek, idővel viszont egyre többet találkoztak. Aztán egy reggel hét órakor a férfi váratlanul feltette a kérdést: Tulajdonképpen mi van köztük? Máriát felkészületlenül érte a téma, különösen ilyen korai időpontban, ezért megállapodtak, hogy később nyugodtan átbeszélik ezt.

A tisztázásból végül három külön találkozó lett. Az utolsón három órát töltöttek együtt, a férfi pedig az utolsó két percben jelentette be, hogy barátságot szeretne. Amikor Mária kikísérte, még egy homlokpuszit is adott neki — ezt a gesztust a nő az adott helyzetben legszívesebben betiltotta volna. A hosszúra nyúlt beszélgetések után legalább úgy tűnhetett, hogy végre megszületett valamiféle döntés a kapcsolatukat illetően.

Csakhogy később összefutottak egy koncerten, és a férfi ismét találkozni akart vele. Elmentek vacsorázni, ahol már arról beszélt, hogy el tudja képzelni, amint beleszeret, a barátságuk szerelemmé alakul, összeházasodnak és gyerekeik születnek. Ez meglehetősen nagy fordulat volt a korábbi „legyünk barátok” után. Mária aztán megtudta, hogy a férfi mindeközben aktívan pörgeti a Tindert...

Segítünk, hogy akár egyetlen üzenettel tisztázhasd a zavaros situationshipedet!

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