A keresztneved rezgése megmutatja a sorsodat
Sokan úgy vélik, hogy a nevünk több annál, mint ami anno a szüleinknek megtetszett a névnaptárban: energiát, jelentést és személyes rezgést hordoz, amivel már születésünk pillanatában felruházott minket az univerzum. Nem véletlen, hogy a különböző kultúrákban mindig nagy jelentőséget tulajdonítottak a neveknek! A névrezgés-elméletek szerint minden betűnek saját numerológiai értéke van, és ezek együtt afféle energiaképet hoznak létre. Ez az energia hatással lehet a személyiségünkre, a döntéseinkre és arra is, milyen irányba halad az életünk. Ha kíváncsi vagy, mit árul el a keresztneved rezgése a személyiségedről és a sorsodról, érdemes közelebbről is megnézni, milyen jelentést tulajdonítanak neki a numerológiai értelmezések.
Így számold ki a keresztneved rezgésszámát
A numerológia szerint minden betűhöz tartozik egy számérték. Ha a keresztneved betűinek értékét összeadod, majd egy számjegyre egyszerűsíted, megkapod a neved úgynevezett rezgésszámát.
1. lépés: írd le a keresztnevedet.
2. lépés: rendeld hozzá a betűkhöz a számokat:
3. lépés: add össze a számokat.
Példa: ANNA
A = 1
N = 5
N = 5
A = 1
1 + 5 + 5 + 1 = 12
4. lépés: egyszerűsítsd egy számjegyre.
1 + 2 = 3
Ebben a példában a név rezgésszáma: 3.
Ezután már csak meg kell nézned, mit jelent a kapott szám a numerológia szerint – például milyen személyiségjegyeket vagy életutat társítanak hozzá. Ezt részletesen a galériában olvashatod:
