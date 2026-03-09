A keresztneved rezgése megmutatja a sorsodat

Sokan úgy vélik, hogy a nevünk több annál, mint ami anno a szüleinknek megtetszett a névnaptárban: energiát, jelentést és személyes rezgést hordoz, amivel már születésünk pillanatában felruházott minket az univerzum. Nem véletlen, hogy a különböző kultúrákban mindig nagy jelentőséget tulajdonítottak a neveknek! A névrezgés-elméletek szerint minden betűnek saját numerológiai értéke van, és ezek együtt afféle energiaképet hoznak létre. Ez az energia hatással lehet a személyiségünkre, a döntéseinkre és arra is, milyen irányba halad az életünk. Ha kíváncsi vagy, mit árul el a keresztneved rezgése a személyiségedről és a sorsodról, érdemes közelebbről is megnézni, milyen jelentést tulajdonítanak neki a numerológiai értelmezések.

Így számold ki a keresztneved rezgésszámát

A numerológia szerint minden betűhöz tartozik egy számérték. Ha a keresztneved betűinek értékét összeadod, majd egy számjegyre egyszerűsíted, megkapod a neved úgynevezett rezgésszámát.

1. lépés: írd le a keresztnevedet.

2. lépés: rendeld hozzá a betűkhöz a számokat:

3. lépés: add össze a számokat.

Példa: ANNA

A = 1

N = 5

N = 5

A = 1

1 + 5 + 5 + 1 = 12

4. lépés: egyszerűsítsd egy számjegyre.

1 + 2 = 3

Ebben a példában a név rezgésszáma: 3.

Ezután már csak meg kell nézned, mit jelent a kapott szám a numerológia szerint – például milyen személyiségjegyeket vagy életutat társítanak hozzá. Ezt részletesen a galériában olvashatod:

