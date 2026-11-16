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A kamerás okosszemüvegek újabb problémát jelentenek a randizásban?

#randi
#Technológia
#Jövő
#Z-generáció
#okosszemüveg
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. november 13. 09:02

Forrás: gettyimages

okoszsemüveg
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A ghosting, a társkereső alkalmazások és a mesterséges intelligenciával megírt üzenetek után újabb probléma nehezítheti a randizást.

A kamerával felszerelt okosszemüvegek egyre népszerűbbek, a Z-generáció fiataljai közül azonban sokan kifejezetten aggasztónak tartják a használatukat. Képzeld el, hogy egy első randin ülsz, jól alakul a beszélgetés, majd felmerül benned a kérdés: vajon a másik a szemüvegével titokban rögzíti a találkozót? A Meta és más technológiai vállalatok okosszemüvegei első pillantásra hétköznapi kiegészítőnek tűnnek, miközben fényképeket és videókat is képesek készíteni.

A Z-generáció szerint ez már red flag

A Her Campus által megszólaltatott fiatalok közül többen elmondták, hogy kellemetlenül érintené őket, ha a randipartnerük kamerás szemüveget viselne. Egy 22 éves nő például arról számolt be, hogy egy szórakozóhelyen egy férfi az okosszemüvegével készített képet róla és a barátnőiről. Bár a fotó jól sikerült, zavarta, hogy előzetesen nem kérték a beleegyezését. A probléma különösen érzékeny a randizásban, ahol a bizalom és a személyes határok tiszteletben tartása alapvető. Senki sem szeretné, hogy egy kínos elszólása, személyes vallomása vagy meghitt pillanata a tudta nélkül felkerüljön az internetre.

Kép
forrás: gettyimages

Már a vonzalmat is tönkreteheti?

A közösségi médiában ráadásul megjelentek olyan videók, amelyeken férfiak okosszemüveggel rögzítik, ahogy idegen nőket szólítanak le. Az érintettek nem minden esetben tudnak arról, hogy kamerák előtt szerepelnek. A folyamatos megfigyelés lehetősége a randik hangulatát is megváltoztathatja. Ha valaki attól tart, hogy rögzítik minden szavát és mozdulatát, nehezebben tud felszabadultan viselkedni. A kamerás okosszemüvegek önmagukban nem tesznek tönkre egy ismerkedést, a használatuk azonban újabb kérdést vet fel: hol húzódik a határ a technológiai kényelem és a másik ember magánéletének tiszteletben tartása között? A Z-generáció egy része már most világossá tette, hogy számára a titkos felvételkészítés kizáró ok lehet.

Videók

Videók

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