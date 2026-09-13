A Gen Z megmondja, mi lett ciki 2026-ra

Ha van generáció, amelynek szokásai, divathóbortjai és mániái rendszeresen értetlenkedést váltanak ki a Z generáció tagjaiból, akkor azok kétségkívül a milleniálok. Ami nekik nosztalgikus, vicces vagy egyszerűen csak teljesen normális, az a fiatalabbak szemében gyakran inkább kínos. De vajon mi az, ami igazán kiborítja a Z generációt a milleniálokban? Én, mint Z generációs, összegyűjtöttem azokat a szokásokat, trendeket és jelenségeket, amelyek egyből kiváltják az „ick”-et.

Ciki szleng

Igaz, mint Z generációsok, mi is ki tudunk találni érdekes szlengeket, de a milleniálokat sem kell elfelejteni. Szerintem abban a Z generáció nagyjából egy emberként egyetért, hogy a milleniálok használják minden idők egyik legfurcsább szlengjét. Másképp fogalmazva: a milleniál szleng minden, csak nem „menő”.

Mindent. Is. Lerövidítenek.

Ha valaha üzenetet váltottál egy milleniállal, könnyen az az érzésed támadhat, hogy az egész generációt életre szólóan traumatizálta az SMS-ek karakteres korlátja. A milleniálok ezért gyakorlatilag mindent lerövidítettek. Csakhogy azóta - szerencsére - a technológia továbblépett. A milleniálok viszont láthatóan kevésbé, de akkor mégis miért kell továbbra is mindent rövidíteni?

Magas derekú farmerek

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy hogyan panaszkodhat a Z generáció a magas derekú farmerekre, amikor nem is olyan régen még mindenki ilyenben járt, de azért hallgassatok meg. Az extrém magas derekú farmerek egyszerűen kényelmetlenek, különösen egy forró nyári napon. Egyszerűen nem értem, miért tűnik úgy, hogy a milleniálok önként nehezítik meg a saját életüket azzal, hogy a szekrényük legkényelmetlenebb darabjait választják.

Hajkiegészítők és fejpántok

Z generációs lányként sosem értettem, miért számított divatosnak a ’90-es években és a 2000-es évek elején a lehető legfurcsább frizurákat kitalálni, majd hajszálvékony fejpántokkal a helyükön tartani őket. A sportos fejpántoknak 2024-ben már rég lejárt lemeznek számított és a Z generáció számára különösen kínos látni, hogy egyes milleniálok erről láthatóan mit sem tudnak.

Gügyögős beszéd

Nem igazán értem, miért rajonganak annyira a milleniálok a gügyögésért és a bugyuta babahangon való beszédért, főleg a kutyájukkal. Z generációs lányként azonban ettől kiráz a hideg.

Disney-felnőttek

Kortól függetlenül megvan a maga varázsa annak, ha az ember egy egész napot tölt Disneyland látványos tematikus játékai között. A milleniál Disney-felnőttek azonban egészen más szintre emelik a rajongást és Z generációs szemmel ez már bőven túlmegy a cuki kategórián.

Gyakorlatilag az egész élettörténetüket kipakolják Facebookra

Már alig használja valaki igazán aktívan, nem értjük minek kell bármit is oda posztolni. A legrosszabb pedig a nyaralós feltöltések és a random elugrottunk moziba posztok.