A Gen Z megmondja, mi lett ciki 2026-ra

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Ciki szleng
Igaz, mint Z generációsok, mi is ki tudunk találni érdekes szlengeket, de a milleniálokat sem kell elfelejteni. Szerintem abban a Z generáció nagyjából egy emberként egyetért, hogy a milleniálok használják minden idők egyik legfurcsább szlengjét. Másképp fogalmazva: a milleniál szleng minden, csak nem „menő”.
Mindent. Is. Lerövidítenek.
Ha valaha üzenetet váltottál egy milleniállal, könnyen az az érzésed támadhat, hogy az egész generációt életre szólóan traumatizálta az SMS-ek karakteres korlátja. A milleniálok ezért gyakorlatilag mindent lerövidítettek. Csakhogy azóta - szerencsére - a technológia továbblépett. A milleniálok viszont láthatóan kevésbé, de akkor mégis miért kell továbbra is mindent rövidíteni?
Magas derekú farmerek
Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy hogyan panaszkodhat a Z generáció a magas derekú farmerekre, amikor nem is olyan régen még mindenki ilyenben járt, de azért hallgassatok meg. Az extrém magas derekú farmerek egyszerűen kényelmetlenek, különösen egy forró nyári napon. Egyszerűen nem értem, miért tűnik úgy, hogy a milleniálok önként nehezítik meg a saját életüket azzal, hogy a szekrényük legkényelmetlenebb darabjait választják.
Hajkiegészítők és fejpántok
Z generációs lányként sosem értettem, miért számított divatosnak a ’90-es években és a 2000-es évek elején a lehető legfurcsább frizurákat kitalálni, majd hajszálvékony fejpántokkal a helyükön tartani őket. A sportos fejpántoknak 2024-ben már rég lejárt lemeznek számított és a Z generáció számára különösen kínos látni, hogy egyes milleniálok erről láthatóan mit sem tudnak.
Gügyögős beszéd
Nem igazán értem, miért rajonganak annyira a milleniálok a gügyögésért és a bugyuta babahangon való beszédért, főleg a kutyájukkal. Z generációs lányként azonban ettől kiráz a hideg.
Disney-felnőttek
Kortól függetlenül megvan a maga varázsa annak, ha az ember egy egész napot tölt Disneyland látványos tematikus játékai között. A milleniál Disney-felnőttek azonban egészen más szintre emelik a rajongást és Z generációs szemmel ez már bőven túlmegy a cuki kategórián.
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