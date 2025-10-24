Promóciók
A filmtörténet 10 legendás nyitójelenete
Napi horoszkóp október 23.: a Kosok kettesben lehetnek a szerelmükkel végre, a Skorpiók félreismernek valakit
A hosszú hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Dua Lipa kedvenc csizmája tarol idén ősszel
Mi már most imádjuk, na meg persze Dua Lipa is!
7 sztárpár, akiknek egy forgatás tette tönkre az életét
Ők azok, akik csak dolgozni mentek egy forgatásra, majd annyira egymásba bonyolódtak a kollégájukkal, hogy ez egy kapcsolat végét jelentette. És elég sok másétis.
5 őszi gyümölcs, aminek fogyasztásával megelőzheted a szív- és érrendszeri betegségeket
Az ősz a természet egyik legbőkezűbb időszaka, tele ízekkel és vitaminokkal. Néhány szezonális gyümölcs nemcsak finom, hanem a szívednek is igazi támasz: segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet, javítják a vérkeringést és támogatják az erek egészségét.
Már most mindenki ezeket a táskákat akarja – 2025 őszének kedvencei
Ha igazán naprakész szeretnél lenni, ne hagyd ki 2025 őszének legmenőbb táskáit! A szezon ugyanis tele van különleges darabokkal.
Ha egy idegennel találkozunk, már egyetlen köszönésből képesek vagyunk következtetéseket levonni pozitív és negatív irányban egyaránt, ez a rövid metódus pedig rögtön ki is kövezi a teljes kép kialakításához vezető utat. Persze a fekete és a fehér között bőven akadnak árnyalatok, ugyanakkor ez a tézis tökéletesen ráhúzható a filmek nyitányára. Az első percekre hatalmas felelősség hárul, egyszerre kell sugallni a történet esszenciáját és megadni annak ívét úgy, hogy azonnal beszippantsa a nézőt a film, miközben az sem árt, ha kapunk némi információt egy prominens szereplőről.
Bár a modern produkciók között is akadnak olyan darabok, amik azonnal odaragasztják a nézőt a képernyő elé, nem véletlen, hogy a legtöbb ikonikus nyitány a múlt század filmjeihez köthető. Tegyük hozzá, az akkori technológiai fejlettség még megkívánta a nagyfokú kreativitást, ami abszolút előnyére vált a produkcióknak. Ettől függetlenül a 21. századi alkotások érdemeit sem szabad elvenni, a 2011-es Drive – Gázt! első néhány perce a mozitörténet egyik legfeszültebb autósüldözését vonultatja fel, a 2008-as A sötét lovag bankrablós ámokfutása pedig szintén olyan dinamikus jelenet, hogy levegőt is alig lehet venni a nézése közben. Mégis, annak tükrében, hogy ötven évvel ezelőtt a csillagos égbolt horizontjára bekúszó sárga Star Wars-felirat is lenyűgözőnek hatott, napjainkban már jóval nehezebb felcsigázni a közönséget. Nehezebb, de nem lehetetlen...
Kattints galériánkra, amiben felidézünk 10 legendás kezdőjelenetet a filmtörténetből!
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 24.: az Ikrek csalódnak egy számukra fontos személyben, a Mérlegeknek érdemes diplomáciát gyakorolniuk
A hosszú hétvége mai napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
A neurológusok ezeket a reggeliket sosem fogyasztják: az agyat roncsolják
A reggeli az egyik legfontosabb étkezés – de nem mindegy, mit eszel ilyenkor. Egyes, elsőre ártalmatlannak tűnő reggelik valójában rontják a koncentrációt, fáradékonyságot okoznak, és hosszú távon akár az agyműködésre is negatívan hatnak. Mutatjuk, mely ételeket kerülik messziről a neurológusok.
Timothée Chalamet óragyűjteménye olyan változatos, mint a szerepei
A fiatal sztárnak nemcsak alakításai sokszínűek, hanem megjelenése is – és ez nemcsak a ruhákat, hanem a kiegészítőket is magába foglalja.
5 pénzügyi szokás, amit a sikeres nők követnek: Oprah szerint a tanulás befektetés a jövőbe
Fontos megérteni, hogy a pénzügyi tudatosság nem egyszerűen arról szól, hogyan költsünk kevesebbet, hanem arról, hogyan építsünk stabil, független és önazonos életet. Egy sikeres nő ma már nemcsak a karrierjében vagy a magánéletében hoz tudatos döntéseket, hanem a pénzügyeiben is. A modern gazdaság kiszámíthatatlansága, a növekvő infláció és az online fogyasztás bősége folytán az anyagi stabilitás nem luxus, hanem biztonság. Aki érti a saját pénzügyi mintáit, az a döntéseit is sokkal magabiztosabban hozza meg – legyen szó befektetésről, karrierváltásról vagy családi tervezésről. Az alábbiakban 5 sikeres nőt hoztunk el, akik elárulják, mely pénzügyi szokásokra esküsznek!
Dua Lipa kedvenc csizmája tarol idén ősszel
Mi már most imádjuk, na meg persze Dua Lipa is!
Már most mindenki ezeket a táskákat akarja – 2025 őszének kedvencei
Ha igazán naprakész szeretnél lenni, ne hagyd ki 2025 őszének legmenőbb táskáit! A szezon ugyanis tele van különleges darabokkal.