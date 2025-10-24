Ha egy idegennel találkozunk, már egyetlen köszönésből képesek vagyunk következtetéseket levonni pozitív és negatív irányban egyaránt, ez a rövid metódus pedig rögtön ki is kövezi a teljes kép kialakításához vezető utat. Persze a fekete és a fehér között bőven akadnak árnyalatok, ugyanakkor ez a tézis tökéletesen ráhúzható a filmek nyitányára. Az első percekre hatalmas felelősség hárul, egyszerre kell sugallni a történet esszenciáját és megadni annak ívét úgy, hogy azonnal beszippantsa a nézőt a film, miközben az sem árt, ha kapunk némi információt egy prominens szereplőről.

Bár a modern produkciók között is akadnak olyan darabok, amik azonnal odaragasztják a nézőt a képernyő elé, nem véletlen, hogy a legtöbb ikonikus nyitány a múlt század filmjeihez köthető. Tegyük hozzá, az akkori technológiai fejlettség még megkívánta a nagyfokú kreativitást, ami abszolút előnyére vált a produkcióknak. Ettől függetlenül a 21. századi alkotások érdemeit sem szabad elvenni, a 2011-es Drive – Gázt! első néhány perce a mozitörténet egyik legfeszültebb autósüldözését vonultatja fel, a 2008-as A sötét lovag bankrablós ámokfutása pedig szintén olyan dinamikus jelenet, hogy levegőt is alig lehet venni a nézése közben. Mégis, annak tükrében, hogy ötven évvel ezelőtt a csillagos égbolt horizontjára bekúszó sárga Star Wars-felirat is lenyűgözőnek hatott, napjainkban már jóval nehezebb felcsigázni a közönséget. Nehezebb, de nem lehetetlen...

Kattints galériánkra, amiben felidézünk 10 legendás kezdőjelenetet a filmtörténetből!

Galéria / 10 kép A filmtörténet 10 legendás nyitójelenete Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria