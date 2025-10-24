Horoszkóp
A filmtörténet 10 legendás nyitójelenete

#film
#Jelenet
#star wars
#Steven Spielberg
#Indiana Jones
#Filmtörténet
#Quentin Tarantino
#Becstelen brigantyk
#Űrodüsszeia
#kezdőjelenet
#nyitány
Nesicz Máté
Mutasd a cikkeit
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. október 23. 12:04

Forrás: IMDb / Universal Pictures

A filmtörténet 10 legendás nyitójelenete
Twitter
Pinterest
Mindössze néhány percről van szó, de az örökkévalóságig lehetne méltatni őket.

Ha egy idegennel találkozunk, már egyetlen köszönésből képesek vagyunk következtetéseket levonni pozitív és negatív irányban egyaránt, ez a rövid metódus pedig rögtön ki is kövezi a teljes kép kialakításához vezető utat. Persze a fekete és a fehér között bőven akadnak árnyalatok, ugyanakkor ez a tézis tökéletesen ráhúzható a filmek nyitányára. Az első percekre hatalmas felelősség hárul, egyszerre kell sugallni a történet esszenciáját és megadni annak ívét úgy, hogy azonnal beszippantsa a nézőt a film, miközben az sem árt, ha kapunk némi információt egy prominens szereplőről.

Bár a modern produkciók között is akadnak olyan darabok, amik azonnal odaragasztják a nézőt a képernyő elé, nem véletlen, hogy a legtöbb ikonikus nyitány a múlt század filmjeihez köthető. Tegyük hozzá, az akkori technológiai fejlettség még megkívánta a nagyfokú kreativitást, ami abszolút előnyére vált a produkcióknak. Ettől függetlenül a 21. századi alkotások érdemeit sem szabad elvenni, a 2011-es Drive – Gázt! első néhány perce a mozitörténet egyik legfeszültebb autósüldözését vonultatja fel, a 2008-as A sötét lovag bankrablós ámokfutása pedig szintén olyan dinamikus jelenet, hogy levegőt is alig lehet venni a nézése közben. Mégis, annak tükrében, hogy ötven évvel ezelőtt a csillagos égbolt horizontjára bekúszó sárga Star Wars-felirat is lenyűgözőnek hatott, napjainkban már jóval nehezebb felcsigázni a közönséget. Nehezebb, de nem lehetetlen...

Kattints galériánkra, amiben felidézünk 10 legendás kezdőjelenetet a filmtörténetből!

