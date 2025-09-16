Horoszkóp
A férjem nem volt ott a szülésnél, mert egy barátja esküvőjén bulizott - Így vágtam vissza

Utoljára frissült: 2025. szeptember 15. 10:00

Olvasd el!

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Olvasd el!

Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.

Olvasd el!

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

A házasság sokszor akkor mutatja meg az igazi arcát, amikor váratlan helyzetek elé kerülünk.

Olyan pillanatokban, amikor összetartásra lenne szükség, de ezek néha fájdalmas hűség- és tiszteletpróbákká válnak. Sokan csak akkor szembesülnek azzal, hogy párjuk valójában hol áll a kapcsolatban, amikor választania kell a család és a külső kötelezettségek között. Pontosan így járt Lynette is, aki egy megrázó történetet osztott meg arról, hogy a férje hogyan döntött egy esküvő és saját gyermeke születése között, és arról, milyen következményekkel járt mindez.

„A férjem inkább elment bulizni, mint hogy ott legyen, amikor megszülöm a lányunkat”

Lynette és férje három éve házasok voltak, amikor megtudták, hogy első gyermeküket várják. Az orvosok előre jelezték, hogy a kislányuk augusztus elején fog megszületni, és a szülés pontos időpontját is kitűzték. Csakhogy véletlenül ugyanarra a napra esett egy régi főiskolai barátjuk esküvője is. Lynette természetesnek vette, hogy a férje majd mellette marad a kórházban, hiszen életük egyik legfontosabb pillanata következett. Ám a férfi teljesen másképp gondolkodott. Amikor Lynette felhozta a témát, a férje csak elmosolyodott és ennyit mondott:

Nem belőlem jön ki a baba. Te elboldogulsz egyedül.

Ez a mondat Lynette szívébe mart. Férje magabiztosan kijelentette, hogy inkább az esküvőre akar menni, szeretne bulizni, táncolni, találkozni a régi barátokkal, majd megígérte, hogy a lagzi után azonnal a kórházba siet. Lynette nem vitatkozott. Csak mosolygott, bólintott, és csendben döntött: más terve van.

A titkos kórházváltás

Néhány nappal a kiírt dátum előtt Lynette, kizárólag az édesanyja tudtával, átiratkozott egy másik kórházba. A nagy napon, miközben a férje boldogan készülődött a barátja esküvőjére, ő taxiba ült, és elindult az új szülészetre. Az édesanyja mellette volt a teljes vajúdás alatt, és a kislány gond nélkül, egészségesen jött a világra. Lynette boldog volt, de a férje erről semmit sem tudott. Aznap este, amikor a férfi végzett a mulatozással, a korábbi kórházat hívta, ám ott közölték vele, hogy semmilyen információt nem adhatnak. Ekkor kezdett pánikba esni, és dühösen hívogatta Lynette-et. Végül a nő felvette a telefont, és nyugodt hangon közölte vele a valóságot:

Nem jövök haza a babával. Időre van szükségem. A lányunkat csak akkor láthatod, amikor én is készen állok rá.

A férfi sokkot kapott. Azóta is azt hajtogatja, hogy Lynette szívtelen, drámahercegnő, és igazságtalanul bünteti őt azért, mert kihagyta a szülést. Lynette viszont úgy érzi, egyszerűen nem tudja megbocsátani, hogy a férje egy barát esküvőjét választotta a családja helyett.

Szerinted jól döntött Lynette?
Igen, a férjének ideje magába néznie!
Nem, ez azért már túlzás...
A kettő között van valahol az igazság.
Megosztom az eredményt

Hogyan lehet továbblépni egy ilyen árulás után?

