A férjem nem volt ott a szülésnél, mert egy barátja esküvőjén bulizott - Így vágtam vissza
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Olyan pillanatokban, amikor összetartásra lenne szükség, de ezek néha fájdalmas hűség- és tiszteletpróbákká válnak. Sokan csak akkor szembesülnek azzal, hogy párjuk valójában hol áll a kapcsolatban, amikor választania kell a család és a külső kötelezettségek között. Pontosan így járt Lynette is, aki egy megrázó történetet osztott meg arról, hogy a férje hogyan döntött egy esküvő és saját gyermeke születése között, és arról, milyen következményekkel járt mindez.
„A férjem inkább elment bulizni, mint hogy ott legyen, amikor megszülöm a lányunkat”
Lynette és férje három éve házasok voltak, amikor megtudták, hogy első gyermeküket várják. Az orvosok előre jelezték, hogy a kislányuk augusztus elején fog megszületni, és a szülés pontos időpontját is kitűzték. Csakhogy véletlenül ugyanarra a napra esett egy régi főiskolai barátjuk esküvője is. Lynette természetesnek vette, hogy a férje majd mellette marad a kórházban, hiszen életük egyik legfontosabb pillanata következett. Ám a férfi teljesen másképp gondolkodott. Amikor Lynette felhozta a témát, a férje csak elmosolyodott és ennyit mondott:
Nem belőlem jön ki a baba. Te elboldogulsz egyedül.
Ez a mondat Lynette szívébe mart. Férje magabiztosan kijelentette, hogy inkább az esküvőre akar menni, szeretne bulizni, táncolni, találkozni a régi barátokkal, majd megígérte, hogy a lagzi után azonnal a kórházba siet. Lynette nem vitatkozott. Csak mosolygott, bólintott, és csendben döntött: más terve van.
A titkos kórházváltás
Néhány nappal a kiírt dátum előtt Lynette, kizárólag az édesanyja tudtával, átiratkozott egy másik kórházba. A nagy napon, miközben a férje boldogan készülődött a barátja esküvőjére, ő taxiba ült, és elindult az új szülészetre. Az édesanyja mellette volt a teljes vajúdás alatt, és a kislány gond nélkül, egészségesen jött a világra. Lynette boldog volt, de a férje erről semmit sem tudott. Aznap este, amikor a férfi végzett a mulatozással, a korábbi kórházat hívta, ám ott közölték vele, hogy semmilyen információt nem adhatnak. Ekkor kezdett pánikba esni, és dühösen hívogatta Lynette-et. Végül a nő felvette a telefont, és nyugodt hangon közölte vele a valóságot:
Nem jövök haza a babával. Időre van szükségem. A lányunkat csak akkor láthatod, amikor én is készen állok rá.
A férfi sokkot kapott. Azóta is azt hajtogatja, hogy Lynette szívtelen, drámahercegnő, és igazságtalanul bünteti őt azért, mert kihagyta a szülést. Lynette viszont úgy érzi, egyszerűen nem tudja megbocsátani, hogy a férje egy barát esküvőjét választotta a családja helyett.
Hogyan lehet továbblépni egy ilyen árulás után?
