A Fehér Lótuszból kivágtak egy nembináris szereplőt, ez volt rá az okuk
Forrás: MAX
Az Emmy-díjra jelölt színésznő egy külföldi lapnak mesélte el, hogy eredetileg Laurie karakterének volt egy nembináris gyermeke, akiről a sorozatban is szó lett volna. A jelenetet azonban végül kivágták a végleges verzióból.
Eredetileg kiderült volna, hogy a lánya valójában nembináris, talán transznemű, és a they/them névmásokat használja.- mondta Carrie Coon.
Láthattuk volna, ahogy Laurie küzd azzal, hogyan magyarázza ezt el a barátainak, hogyan próbálja használni a megfelelő névmásokat, és általában véve hogyan birkózik meg a témával – ez mind nagyon érdekes lett volna.
A jelenetet a harmadik epizódban láthattuk volna, épp akkor, amikor kiderül, hogy Kate (akit Leslie Bibb alakít) talán Donald Trumpra szavazott – és ez Laurie karakterét még inkább felkavarta volna, ha ismerjük a gyermeke kilétét. A Fehér Lótusz készítői azonban végül úgy döntöttek, hogy kihagyják ezt a rövid, ám fontos jelenetet.
Ez csak egy rövid jelenet volt, de számomra sokkal személyesebbé és provokatívabbá tette volna Kate Trumpra adott szavazatát Laurie szemszögéből, figyelembe véve, hogy milyen helyzetben van a gyermeke ebben a világban.- folytatta Carrie.
A forgatókönyv még az amerikai elnökválasztás előtt készült. Azóta viszont a Trump-adminisztráció még erősebben politikai fegyverként használja a transznemű emberek elleni kulturális háborút, így amikor vágni kellett az epizódot, Mike White (a sorozat készítője) úgy érezte, hogy egy ilyen fontos téma nem kaphat ilyen kis helyet. Úgy érezte, ez nem lenne a megfelelő módja annak, hogy beemeljék ezt a beszélgetést a sorozatba.
A Fehér Lótusz harmadik évadából már csak egy epizód van hátra, a negyedik évad pedig már hivatalosan is megerősítést nyert. Hogy mit tartogat még a sorozat a nézőknek, azt hamarosan megtudhatjuk.
Ha imádod a Fehér Lótuszt, adunk egy kis ötletet, mit olvass hétvégén!
