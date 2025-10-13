Megvan, mikor jön A Bridgerton család 4. évadja: a Hamupipőke rajongói imádni fogják!

Legdrágább nyájas olvasó! Bár Lady Whistledow, azaz Penelope (Nicola Coughlan) A Bridgerton család harmadik évadjának végén megkapta a happy endjét, amire annyira vágyott, és családot alapított Colin Bridgertonnal (Luke Newton), azért BŐVEN akadnak még olyanok a társaságában, akikre nem talált rá a szerelem – ilyen például újdonsült sógora, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) is, hiszen a második legidősebb testvér továbbra is csak keresi élete párját, na meg a helyét is a világban.

Ugyan egy kicsit várnunk kellett arra, hogy a Netflix elhozza nekünk Benedict történetét, hiszen Julia Quinn könyvsorozatával ellentétben előbb Colinét mutatták be, most végre a harmadik kötetet, a Tisztességes ajánlat című regényt dolgozták fel az alkotók, melyben Yerin Ha alakítja a férfi titokzatos szerelmét, Sophie-t, akivel Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) álarcosbálján ismerkedik meg Luke Thompson karaktere, majd húga, Eloise (Claudia Jessie) segítségével próbálja megtalálni őt. A színész azt mondja, ez a szezon a tündérmese és a valóság csodás mixe lesz, mi pedig alig várjuk, hogy újra kiszakadhassunk a valóságból a Hamupipőke-sztorijára emlékeztető évaddal, hiszen Sophie valójában szobalányként dolgozik, aki álarcot öltve maga is részt vett az elit bálján.

És… - KÉPZELJ MOST IDE DOBPERGÉST – már azt is tudjuk, mikor debütál A Bridgerton család negyedik szezonja: az első négy részt január 29-től, a befejező négy epizódot pedig február 26-tól streamelheted a Netflix platformján. Sőt, májusban belejelentették, hogy berendelték a széria ötödik, továbbá hatodik szezonját is, tehát a nyolcból még két Bridgerton tesó biztosan reflektorfénybe kerülhet.

Az már fix, hogy Nicola Coughlan és Luke Newton, de Jonathan Bailey, illetve Simone Ashley is visszatérnek a negyedik etapra, azaz Penelope, Colin, Anthony, továbbá Kate Bridgerton, ezenkívül akár Phoebe Dynevor is cameózhat egyet Daphne szerepében, mert a forgatás idején azt nyilatkozta, várja az alkotók hívását, szívesen igent mondana, annak ellenére, hogy a harmadik évadban nem tűnt fel. A Simont életre keltő Regé-Jean Page viszont végleg kicsekkolhatott: ő az első évaddal búcsút intett a herceg karakterének.

