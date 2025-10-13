Horoszkóp
Megvan, mikor jön A Bridgerton család 4. évadja: a Hamupipőke rajongói imádni fogják!

Barna Borbála
Utoljára frissült: 2025. október 13. 14:50

Forrás: LIAM DANIEL/NETFLIX - © 2025 Netflix, Inc.

A Bridgerton család
Olvasd el!

TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha

Fedezd fel Magyarország legszebb őszi kirándulóhelyeit! Kastélyok, tavak, kilátók és erdei ösvények, ahol a természet most mutatja a legszebb arcát.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 13.: az Ikreknek érdemes az igazságnak utánajárniuk, a Nyilasok kibontakoztathatják a kreativitásukat

A hétvége utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Új kutatás szerint 44 munkahely tűnhet el az AI miatt – Bill Gates tudja, melyik 3 élheti túl

Egy friss kutatás szerint 44 munkakör tűnhet el a mesterséges intelligencia térnyerésével. Miközben egyre több feladatot automatizálnak, Bill Gates szerint mindössze három szakma maradhat biztonságban. Vajon miért épp ők élik túl az AI-forradalmat, és melyik az a 44, ami veszélyben van?

Olvasd el!

Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya

A színésznő lábai előtt hevert Hollywood, és rengeteg világsztárral élt kapcsolatban. Mégis, sosem ment férjhez, az okáról pedig őszintén mesélt.

Olvasd el!

"Teljesen más ember lett" - Mi történhetett Mandy Moore arcával? A fanok kiakadtak

Több száz kommentelő ért egyet abban, hogy a fotókon látható színésznő biztosan nem Mandy Moore. Pedig ő az!

Benedict rajongók figyelem, eljött a ti időtök! A Netflix végre elárulta nekünk a sorozat következő szezonjának premierdátumját, és az közelebb van, mint hittük volna!

Legdrágább nyájas olvasó! Bár Lady Whistledow, azaz Penelope (Nicola Coughlan) A Bridgerton család harmadik évadjának végén megkapta a happy endjét, amire annyira vágyott, és családot alapított Colin Bridgertonnal (Luke Newton), azért BŐVEN akadnak még olyanok a társaságában, akikre nem talált rá a szerelem – ilyen például újdonsült sógora, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) is, hiszen a második legidősebb testvér továbbra is csak keresi élete párját, na meg a helyét is a világban.

Ugyan egy kicsit várnunk kellett arra, hogy a Netflix elhozza nekünk Benedict történetét, hiszen Julia Quinn könyvsorozatával ellentétben előbb Colinét mutatták be, most végre a harmadik kötetet, a Tisztességes ajánlat című regényt dolgozták fel az alkotók, melyben Yerin Ha alakítja a férfi titokzatos szerelmét, Sophie-t, akivel Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) álarcosbálján ismerkedik meg Luke Thompson karaktere, majd húga, Eloise (Claudia Jessie) segítségével próbálja megtalálni őt. A színész azt mondja, ez a szezon a tündérmese és a valóság csodás mixe lesz, mi pedig alig várjuk, hogy újra kiszakadhassunk a valóságból a Hamupipőke-sztorijára emlékeztető évaddal, hiszen Sophie valójában szobalányként dolgozik, aki álarcot öltve maga is részt vett az elit bálján.

És… - KÉPZELJ MOST IDE DOBPERGÉST – már azt is tudjuk, mikor debütál A Bridgerton család negyedik szezonja: az első négy részt január 29-től, a befejező négy epizódot pedig február 26-tól streamelheted a Netflix platformján. Sőt, májusban belejelentették, hogy berendelték a széria ötödik, továbbá hatodik szezonját is, tehát a nyolcból még két Bridgerton tesó biztosan reflektorfénybe kerülhet.

Az már fix, hogy Nicola Coughlan és Luke Newton, de Jonathan Bailey, illetve Simone Ashley is visszatérnek a negyedik etapra, azaz Penelope, Colin, Anthony, továbbá Kate Bridgerton, ezenkívül akár Phoebe Dynevor is cameózhat egyet Daphne szerepében, mert a forgatás idején azt nyilatkozta, várja az alkotók hívását, szívesen igent mondana, annak ellenére, hogy a harmadik évadban nem tűnt fel. A Simont életre keltő Regé-Jean Page viszont végleg kicsekkolhatott: ő az első évaddal búcsút intett a herceg karakterének.

Kíváncsi vagy, hogy néznének ki a Bridgerton-karakterek, ha a könyv szerint ábrázolták volna őket?

Így néznének ki a Bridgerton-karakterek, ha a könyv szerint ábrázolták volna őket a sorozatban

