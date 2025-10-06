A befejezés sokkoló: ezeket változtatták meg A barátnő sorozatban a könyvhöz képest

Nemrég érkezett meg az Amazon Prime-ra A barátnő című sorozat, és aki már olvasta a könyvet korábban, tudta, hogy egy nagyon izgalmas, drámai, csavaros thrillerre készülhetünk. Az alapsztori nem is változott a regényhez képest, amit most röviden összefoglalunk:

Laurának látszólag megvan mindene: szuper karrier, vagyonos férj és igazán szoros kapcsolata van huszonéves fiával, Daniellel. Azonban amikor a fiú bemutatja újdonsült szerelmét, Cherryt, Laura úgy érzi, valami nem stimmel a nővel. Ezt követően egyre veszélyesebb pszichológiai játszma bontakozik ki közöttük — tele féltékenységgel, manipulációval és titkokkal. Egy tragikus esemény után pedig az igazság kérdése végképp elmosódik…

Ez a cselekményleírás a könyvre és a sorozatra is igaz, ám utóbbinál már számos változtatást eszközöltek a történetben, a karakterekben és a befejezésben is. Az írónő regénye kapcsán elárulta, hogy ő nem is tudná eldönteni, melyik szereplőhöz áll közelebb, kinek "szurkolt", mert egy kicsit mindkettőjükre ráismert magában. A könyvben ez fokozottan igaz, sokkal jobban megismerjük a karakterek belső motivációját, személyiségét, jobban tudunk azonosulni mind Cherryvel és Laurával is, míg a sorozatban ez nehezebben jön át. Utóbbinál egyértelműen el tudja dönteni a néző, hogy Team Cherry vagy Team Laura.

Na, de térjünk is a lényegre: mi az, ami teljesen máshogy volt a könyvben, mint a sorozatban? Íme 9 dolog, amit megváltoztattak A barátnő történetében:

