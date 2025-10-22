Promóciók
Ez a 10 állat alussza a leghosszabb téli álmot
Forrás: Wikipedia / Hrald
Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól
Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk
A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!
Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
A koreai nők titkos rutinja, amitől 40 felett is porcelán az arcuk
Ismerd meg a legendás 10 lépéses koreai bőrápolási rutint, amely a tisztítástól a hidratálásig minden lépésben a ragyogó, porcelánbőr titkát rejti.
Az adaptív hipotermia, vagyis a téli álom nyugalmi állapota megfigyelhető számos állatfajnál, beleértve az emlősöket, rovarokat, hüllőket és kétéltűeket. Evolúciós kialakulását nem a téli hideg, hanem az évszakra jellemző táplálékhiány indukálta, épp ezért fontos a legtöbb állatnak minél több zsírt felhalmoznia. Az előrelátás az életben maradás záloga, a zsír az alvás állapotában energiával látja el a szervezetet, ugyanakkor a szervek működésének és elsősorban az anyagcsere drasztikus csökkenésének köszönhető, hogy fenntartható ez az inaktív állapot.
A tudatos energiamegtakarító stratégiának két jól elkülöníthető formája van, a torpor és a hibernáció. A torpor rövid ideig tartó, csökkent testhőmérséklettel és inaktivitással járó folyamat, ami gyakran napszakokra, például éjszakára redukálódik, a hibernáció pedig egy hetekig-hónapokig tartó nyugalmi állapot, ami korántsem azonos a normál alvással. Sokkal inkább beszélhetünk lelassult életfunkciókról, és ez az, ami miatt azt mondhatjuk, hogy a hiedelem ellenére a medvék nem alszanak a szó szoros értelmében vett téli álmot, ugyanis nem hibernálódnak, nem telelnek, csupán a viselkedésük változik meg. Bár szintén rengeteg zsírt halmoznak fel, sokkal éberebbek, mint a valóban hibernálódó sünök vagy mormoták, emellett testhőmérsékletük és szívverésük sem lassul le oly mértékben, mint az említett állatoknak. A medvék ezzel lecsúsznak a listáról, de máris itt vannak azok, akik tényleg komolyan veszik a téli álom fogalmát. (Az egyszerűség kedvéért nem teszünk különbséget a téli álom és az áttelelés között, de fontos megjegyezni, hogy míg előbbi inkább tekinthető valódi hibernációnak, utóbbi esetben az állat aktivitása hiába jóval alacsonyabb a megszokottnál, valójában nem merül mély álomba.)
Kattints galériánkra, és megmutatjuk azt a 10 állatot, amelyik a legtovább alszik téli álmot!
Az InStyle MEN Magyarország írása.
Felejtsd el az egyhetes utazásokra vársz! Ha egy hosszú hétvégére ruccansz ki, fantasztikus hatással lehet a mentális egészségedre!
Nem mindig a mennyiség a lényeg, például a következő kirándulásra szánt napjaidat illetően sem. Minél rövidebb az út, annál maximálisabb a feltöltődés!
Minden, amit máris tudni lehet az új Colleen Hoover filmről: jön a Regretting You – Elrontott életek
A következő CoHo adaptáció október 30-tól debütál a mozikban�Allison Williams és Mckenna Grace főszereplésével, és most is készülnöd kell a megrázó pillanatokra!
6 apró szokás, amitől rendezettebbnek és magabiztosabbnak tűnsz
Iszonyat egyszerű őket beépítened a mindennapokba és mégis hatásosak.
Hogyan lehet megőrizni a bizsergést és a szerelmet egy hosszú távú kapcsolatban?
A kapcsolat elején a bizsergés magától jön. Az újdonság, a vágy és a dopamin együttese minden mozdulatot felerősít, csodálatos élménnyé varázsolva minden együtt töltött percet. Pár év után azonban a hormonvihar lecsillapodik, a hétköznapok pedig lassan átszövik a kapcsolatot, ilyenkor sok pár elhidegül a másiktól, esetleg inkább barátként viszonyul a másikhoz. Itt kezdődik a valódi munka: hogyan lehet életben tartani a szerelmet, ha már nem az újdonság hajtja? A kutatások szerint a válasz egyszerre hétköznapi és forradalmian egyszerű. Mutatjuk is, miket érdemes bevetned!
11 árulkodó jel, ami arra utal, azonnal szemüvegre van szükséged
Igen, tudjuk, senki sem szeret vizsgálatokra járni, de ha az alábbi tünetek közül AKÁRMELYIKET is észreveszed magadhoz, csekkolj be szemészhez vagy optometristához!
