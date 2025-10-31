A 10 legjobb zombifilm halloweenra

Divat
Mielőtt belevágunk, jöjjön egy rövid zombifilm-történelem: széles körben úgy tartják, az első alkotás a műfajban a Victor Halperin rendezésében készült 1932-es A fehér zombi volt Lugosi Béla főszereplésével. A film egy vudumesterről szólt, aki agykontroll segítségével képes irányítani az embereket, ez az aspektus pedig azt is megmagyarázza, honnan erednek az alapok. Az afro-karibi vudu vallásból származó zombi szó jelentése "szellem", vagy "visszatérő", a hiedelemvilág témáját feldolgozó történetekben pedig olyan elhunyt, de feltámadó emberek kerülnek középpontba, akiket egy varázsló irányít.
A modern zombifilmek alapjait a legendás George A. Romero fektette le, aki felruházta a zombikat a jól ismert klasszikus tulajdonságaikkal. Az 1968-as Az élőhalottak éjszakájának sírokból kimászó, eszközhasználó, agyra vágyó morgó zombijai még nem tükrözték a rendező kiforrott elképzeléseit, az 1978-as, ugyancsak mérföldkőnek számító Holtak hajnala viszont annál inkább. A kultstátuszba emelkedett filmben Romero amellett, hogy megfogalmazott némi társadalomkritikát, behozta a köztudatba a vírusfertőzés fogalmát, mint a zombi-kór indikátorát. A modernebb alkotások aztán mind-mind Romero-filmjeiből táplálkoztak, ugyanakkor felkerült néhány új műfaji elem a palettára többek között gyorsan futó és mutálódó zombikkal, és persze a halloween szempontjából fontos komédia elemeivel. A járkáló élőhalottak a popkultúra szilárd elemeivé váltak, megihletve könyveket, képregényeket, videójátékokat, és bár a mozivásznakon a műfaj túl van már virágkorán, a mai napig érkeznek olyan filmek és sorozatok, amik felrázzák a műfajt. Most viszont a múlté és azoké a zombis filmeké a főszerep, amik tökéletesen passzolnak a halloween hangulatához.
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 király zombis filmet halloweenra!
Az InStyle Men írása.
