Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód
  3. Film

A 10 legjobb zombifilm halloweenra

#Halloween
#film
#Apokalipszis
#zombi
#zombifilm
#élőhalott
#28 nappal később
#Re-animátor
#Holtak hajnala
#George A. Romero
#Az élőhalottak éjszakája
#Haláli hullák hajnala
Nesicz Máté
Mutasd a cikkeit
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. október 31. 09:49

Forrás: IMDb / Universal Pictures

A 10 legjobb zombifilm halloweenra
A nap cikke

A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben

A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Olvasd el!

A legújabb magyar kutyafajta, amit csak tavaly jegyeztek be - És milyen csodaszép

Vele együtt most már 10 magyar kutyafajtát tartanak számon hivatalosan is!

Olvasd el!

4 csillagjegy, aki boszorkányos energiával született

Vannak csillagjegyek, akikben ott él a boszorkányos energia – titokzatosak, érzékenyek és mágikus kisugárzásuk szinte tapintható. Fedezd fel, mely zodiákusok hordozzák magukban a varázslat erejét.

Olvasd el!

A 10 legjobb horrorsorozat Halloweenre, amit még biztosan nem láttál

Unod már a jól ismert sztorikat? Összegyűjtöttük a 10 legjobb horrorsorozatot, amit valószínűleg még nem láttál – friss, vérfagyasztó és garantáltan binge-elhető Halloweenre.

Olvasd el!

Ők a Bármit, csak ezt ne! sztárjainak való életbeli párjai

A Bármit, csak ezt ne! szereplői között nagyon megvan a kémia, de vajon kivel osztják meg a mindennapokat a való életben? Most megmutatjuk, kik a sorozat sztárjainak igazi párjai, és melyik kapcsolat erősebb, mint a fikció.

Olvasd el!

4 csillagjegy, aki mindenkin átgázol a siker érdekében

Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.

Facebook
Twitter
Pinterest
Ha oszlik a szomszéd, jobb, ha elfutsz - avagy apokalipszis a köbön horrorral és humorral fűszerezve.

Mielőtt belevágunk, jöjjön egy rövid zombifilm-történelem: széles körben úgy tartják, az első alkotás a műfajban a Victor Halperin rendezésében készült 1932-es A fehér zombi volt Lugosi Béla főszereplésével. A film egy vudumesterről szólt, aki agykontroll segítségével képes irányítani az embereket, ez az aspektus pedig azt is megmagyarázza, honnan erednek az alapok. Az afro-karibi vudu vallásból származó zombi szó jelentése "szellem", vagy "visszatérő", a hiedelemvilág témáját feldolgozó történetekben pedig olyan elhunyt, de feltámadó emberek kerülnek középpontba, akiket egy varázsló irányít.

A modern zombifilmek alapjait a legendás George A. Romero fektette le, aki felruházta a zombikat a jól ismert klasszikus tulajdonságaikkal. Az 1968-as Az élőhalottak éjszakájának sírokból kimászó, eszközhasználó, agyra vágyó morgó zombijai még nem tükrözték a rendező kiforrott elképzeléseit, az 1978-as, ugyancsak mérföldkőnek számító Holtak hajnala viszont annál inkább. A kultstátuszba emelkedett filmben Romero amellett, hogy megfogalmazott némi társadalomkritikát, behozta a köztudatba a vírusfertőzés fogalmát, mint a zombi-kór indikátorát. A modernebb alkotások aztán mind-mind Romero-filmjeiből táplálkoztak, ugyanakkor felkerült néhány új műfaji elem a palettára többek között gyorsan futó és mutálódó zombikkal, és persze a halloween szempontjából fontos komédia elemeivel. A járkáló élőhalottak a popkultúra szilárd elemeivé váltak, megihletve könyveket, képregényeket, videójátékokat, és bár a mozivásznakon a műfaj túl van már virágkorán, a mai napig érkeznek olyan filmek és sorozatok, amik felrázzák a műfajt. Most viszont a múlté és azoké a zombis filmeké a főszerep, amik tökéletesen passzolnak a halloween hangulatához.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 király zombis filmet halloweenra!

Galéria / 10 kép

A 10 legjobb zombis film Halloweenra

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az InStyle Men írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Kép
Önismeret

Havi horoszkóp november: a Mérlegek fontos feladatban bizonyíthatják rátermettségüket, a Nyilasoknak minden számításuk bejön

Az előtted álló hónap is számos izgalmat tartogat, a Bikáknak például érdemes ügyelniük az általuk elmondott vélemény stílusára, az Oroszlánokra nagy felelősség hárul, de hogy neked mit üzennek a csillagok, azt megtudhatod, ha elolvasod a novemberi horoszkópot!

Kép
Önismeret

Szerelmi horoszkóp november: az Ikrek határtalanul boldogok, a Vízöntők félreérthetik a párjuk gesztusait

Azt, hogy mi vár rád a szerelemben novemberben, boldogság vagy tanulságos leckék, azt megtudhatod, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot, egy biztos, izgalmas fordulatokra bőséggel számíthatsz!

Kép
Sztárok

Ők a Bármit, csak ezt ne! sztárjainak való életbeli párjai

A Bármit, csak ezt ne! szereplői között nagyon megvan a kémia, de vajon kivel osztják meg a mindennapokat a való életben? Most megmutatjuk, kik a sorozat sztárjainak igazi párjai, és melyik kapcsolat erősebb, mint a fikció.

Kép
Életmód

6 kutyás sport, amivel könnyedén lemozgathatod a négylábú kedvencedet

Nagy mozgásigényű a kutyád, a napi kétszeri séta és egy kis játék nem elég számára, hogy levezesse energiáját? Esetleg kicsit gömbölyödött, és fogynia kéne az egészsége érdekében? Keressetek egy közös aktív hobbit, ami mindkettőtöknek remek szórakozás és testmozgás lehet!

Kép
Szépség

Ez a hajszín a legtökéletesebb számodra télen - A csillagjegyed szerint

A csillagjegyed nemcsak a személyiségedről árul el sokat, hanem azt is megmutatja, melyik frizura áll igazán jól neked.

Kép
Életmód

Minden idők 10 legjobb horrorfilmje, amit Halloweenkor kötelező újranézni

Valljuk be, hogy van valami furcsán jó érzés abban, amikor az ember direkt félni akar. Ezek a horrorfilmek ebben segítenek most Halloweenkor!