A 10 legjobb magyar film az elmúlt 25 évből - szerintünk

A magyar filmgyártás gazdag múltjában kutakodva nem kell sokáig keresgélnünk, hogy emlékezetes darabokra bukkanjunk. Tegyük hozzá, rajzfilmjeink világszínvonalához mérten az élőszereplős változatok többsége inkább volt szerethető és magunkénak érezhető, mint kikezdhetetlen alkotás, viszont ez semmit nem von el az érdemeikből. Persze Tarr Béla filmjeivel hazánkon túl is letette névjegyét, de a hipnotikus Sátántangó azért kevésbé emészthető a nagyközönség számára annyira, mint a kedves emlékeket ébresztő Bujtor-filmek, A tizedes meg a többiek, a Dögkeselyű, a Csapd le csacsi, vagy Koltai Róbert olyan örökbecsű klasszikusai, mint a Sose halunk meg és az Indul a bakterház.

Ezeket a különleges filmeket aztán szép lassan felváltották az amerikai produkciókat görcsösen utánozni akaró romantikus komédiák, megtépázva a korábban felépített bizalmat, ami a hazai produkciókat illeti. Ennek ellenére a kétezres évek elejére is becsúsztak mára klasszikussá vált darabok, majd lassan, de fokozatosan egyre több olyan film került vászonra, ami kellemes meglepetésként hatott. A színvonal emelkedésével jól járt a közönség, és az is kijelenthető, hogy bőven akadnak olyan alkotások hazai fronton az elmúlt 25 évből, amit érdemes akár többször is megnézni. A magyar film napja alkalmából most pedig el is hoztunk tízet a legjobbakból.

Kattints galériánkra, és megmutatjuk, szerintük melyek voltak a legjobb magyar filmek az elmúlt 25 évből!

Az InStyle Men magazin írása.