Promóciók
A 10 legjobb magyar film az elmúlt 25 évből - szerintünk
3 csillagjegy, akinek óriási pozitív fordulatot vesz az élete november 26-tól
November utolsó hetében néhány csillagjegy úgy érezheti, végre megnyerte az égi lottót.
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
11 étel, amit tilos műanyag ételhordóba tenni - Mégis sokan elkövetik a hibát
Az alábbi élelmiszereknek semmi keresnivalójuk a műanyag ételhordókban!
Ettől függ, kiket ajánl neked ismerősnek a Facebook – nem, nem véletlen
Gondolkodtál már azon, miért ajánl a Facebook ismerősnek bizonyos embereket? Nos, természetesen nem a véletlen műve!
Felajánlottam a kasszánál, hogy kifizetem a bácsi helyett a termékeket - Ami ezután történt, rém megalázó volt
Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy jó cselekedet, egy jó szándék így végződhet.
Napi horoszkóp november 27.: az Ikrek megoldást találnak egy bizonyos ügyre, a Vízöntőknek új terveik vannak
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
A magyar filmgyártás gazdag múltjában kutakodva nem kell sokáig keresgélnünk, hogy emlékezetes darabokra bukkanjunk. Tegyük hozzá, rajzfilmjeink világszínvonalához mérten az élőszereplős változatok többsége inkább volt szerethető és magunkénak érezhető, mint kikezdhetetlen alkotás, viszont ez semmit nem von el az érdemeikből. Persze Tarr Béla filmjeivel hazánkon túl is letette névjegyét, de a hipnotikus Sátántangó azért kevésbé emészthető a nagyközönség számára annyira, mint a kedves emlékeket ébresztő Bujtor-filmek, A tizedes meg a többiek, a Dögkeselyű, a Csapd le csacsi, vagy Koltai Róbert olyan örökbecsű klasszikusai, mint a Sose halunk meg és az Indul a bakterház.
Ezeket a különleges filmeket aztán szép lassan felváltották az amerikai produkciókat görcsösen utánozni akaró romantikus komédiák, megtépázva a korábban felépített bizalmat, ami a hazai produkciókat illeti. Ennek ellenére a kétezres évek elejére is becsúsztak mára klasszikussá vált darabok, majd lassan, de fokozatosan egyre több olyan film került vászonra, ami kellemes meglepetésként hatott. A színvonal emelkedésével jól járt a közönség, és az is kijelenthető, hogy bőven akadnak olyan alkotások hazai fronton az elmúlt 25 évből, amit érdemes akár többször is megnézni. A magyar film napja alkalmából most pedig el is hoztunk tízet a legjobbakból.
Kattints galériánkra, és megmutatjuk, szerintük melyek voltak a legjobb magyar filmek az elmúlt 25 évből!
Az InStyle Men magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Nevetnél egy jót? Ez minden idők 10 legjobb vígjátéka!
A vígjátékokat gyakran méltatlanul mellőzik a nagy díjátadó gálákon, pedig rengeteg vidám pillanatot szereznek a nézőknek.
Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked
Mi teheti teljessé az ünnepi szezont? Egy ékszer, amely megragadja a pillanatot, és tökéletesen illeszkedik személyiségedhez. A Pandora idei ünnepi kollekciója ezt a bensőséges ajándékozási élményt állítja a középpontba, amelyek az ünnepi hangulat különböző arcait ragadják meg. Akár magadnak keresel valami különlegeset, akár valakinek, aki a legközelebb áll hozzád, ez a szezon a személyes csillogásról és az egyéniséget ünneplő gesztusokról szól. Ezek a darabok az év egyik legszemélyesebb és legtrendibb ajándékai – pont azért, mert többek egyszerű kiegészítőnél.
6 beauty ajándékötlet, ha nem tudod, mit adj karácsonyra a legjobb barátnődnek
Ezek garantáltan jolly joker ajándékok a legjobb barátnődnek!
5 isteni őszi-téli ital, ami a tested-lelked felvidítja – Ha már unod a pumpkin spice lattét!
Ha már eleged van a teákból, és a pumpkin spice latte sem dob fel, de vágysz valamire, ami kellemesen átmelegít és kényeztet a hosszú őszi-téli estéken, csak olvass tovább! Összeállításunkban olyan melengető, fűszeres italokat találsz, amelyek könnyen az idei szezon kedvenceivé válhatnak.
Megjelent a varázslatos JOY Fairytale Issue, a címlapon Felméry Lilivel
A JOY Fairytale Issue egy kis varázslatot hoz a mindennapokba, és emlékeztet rá, hogy a csodák néha egészen közel vannak.
7 sztár, akiről homevideó készült
A kétezres évek eleje a paparazzik, a bulvárhírek és a digitális robbanás kora volt.