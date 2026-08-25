8 dolog, ami minden gyerek szobájában ott volt, aki a ’90-es években született

A ’90-es években született generáció gyerekszobája egészen más univerzum volt, mint a mai gyerekeké. Nem volt tablet az éjjeliszekrényen, okos hangszóró a polcon vagy LED-szalag a falon, cserébe volt poszter a Bravo magazinból, CD-torony, plüssállatok egész hadserege és legalább egy olyan dekoráció, amelyet ma már valószínűleg semmilyen lakberendezési koncepcióba nem tudnánk beilleszteni.

És talán éppen ezért olyan nosztalgikus ma visszagondolni ezekre a szobákra. Nem voltak tökéletesen összehangoltak, nem létezett hozzájuk Pinterest-inspiráció, és senki nem gondolkodott azon, hogy a lávalámpa illik-e a szoba színpalettájához. Egyszerűen telepakoltuk őket mindazzal, amit szerettünk – és ettől lettek igazán egyediek és a mieink. Ha a ’90-es években születtél, készülj egy kisebb időutazásra, ugyanis ezek tuti ott voltak a te szobádban is vagy egy barátodéban:

Lávalámpa

Lávalámpa, buboréklámpa, plazmagömb – a 2000-es évek elején mintha kollektíven eldöntöttük volna, hogy a hagyományos világítás egyszerűen túl unalmas. A lávalámpa különösen menőnek számított: percekig lehetett bámulni, ahogy a színes „láva” lassan úszik fel és le. Világítási célja aligha volt, de ez senkit nem zavart, elképesztő hangulatot árasztott.

Poszterek mindenhol

Britney Spears, Christina Aguilera, Backstreet Boys, Spice Girls, Eminem, Avril Lavigne vagy éppen a Harry Potter szereplői – attól függően, melyik korszakodat élted. A posztereket többnyire magazinokból szereztük, és celluxszal vagy gyurmaragasztóval kerültek a falra. A fal festésének épsége természetesen másodlagos szempont volt.

CD-torony

A zene még valódi helyet foglalt a szobánkban. A CD-ket külön állványban tartottuk, és az sem volt mindegy, milyen sorrendben kerültek bele. A kedvenceket kívülről ismertük, a bookletet százszor végigolvastuk, a dalszövegeket pedig próbáltuk megfejteni akkor is, ha egy szót sem tudtunk angolul. Aztán megjelentek az otthon írt CD-k olyan feliratokkal, mint „NYÁR 2004” vagy „BEST MUSIC.”

Hifi

Mielőtt minden zene beköltözött volna a telefonunkba, kellett valami, amin meghallgathattuk a gyűjteményünket. A kisebb hifik központi helyet kaptak a polcon, a Discman pedig a technológiai menőség csúcsát jelentette. Egészen addig, amíg séta közben meg nem mozdult benne a CD, és kedvenc számunk a legjobb résznél kezdett ugrálni.

Babzsákfotel

Ha volt a szobádban egy áttetsző, színes felfújható fotel, akkor egy időben valószínűleg te voltál az egyik legmenőbb gyerek az osztályban. A babzsákfotel hasonló státuszszimbólumnak számított. Egyik sem volt feltétlenül kényelmes hosszú távon, de tökéletes helyszínt biztosított a Bravo olvasásához és a barátnős délutánokhoz.

Üzenőtábla tele mindennel

Parafatábla az íróasztal fölött, rajta órarend, fényképek, koncertjegyek, képeslapok, idézetek, barátnőktől kapott üzenetek és minden más, amit túl fontosnak tartottunk ahhoz, hogy egy fiók mélyére kerüljön. Tulajdonképpen ez volt az Instagram-feedünk jóval az Instagram előtt. Nem készült naponta száz kép, ezért azoknak, amelyek végül előhívásra kerültek, egészen más értékük volt. Fényképek kerültek a tükör szélére, a falra, képkeretbe vagy a parafatáblára. És igen, néha csak hetekkel egy nyaralás vagy osztálykirándulás után derült ki, hogy valaki minden második fotón becsukta a szemét.

Kazetták, VHS-ek és később DVD-k

A ’90-es években születettek pont abban a különleges időszakban nőttek fel, amikor néhány év alatt több technológiai korszakot is végignézhettünk. Sok gyerekszobában még ott sorakoztak a mesekazetták és VHS-ek, mellettük pedig lassan megjelentek a DVD-k. Egy kedvenc film birtoklása pedig egészen mást jelentett, mint ma rányomni valamire egy streamingplatformon.

Számítógépes sarok

A korszak elején még egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy számítógép álljon a gyerekszobában. Aztán egyszer csak megérkezett a hatalmas monitor, mellé a hangfalak, az egérpad és természetesen a CD-ROM-ok. The Sims, RollerCoaster Tycoon, MSN Messenger – néhány év alatt a számítógépasztal lett a szoba legfontosabb pontja.