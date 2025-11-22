9 film, amit a tesztvetítés után durván átdolgoztak

A filmkészítésnek számos lényeges lépése van, a produkció előkészítésétől, a helyszín és a szereplők kiválasztásától a forgatókönyvön keresztül a felvételekig, a vágásig. Azonban amikor a stáb már úgy érzi, mindennel elkészültek, kihozták a maximumot, még mindig lehetnek változtatások. Ugyanis léteznek úgynevezett tesztvetítések, amelyek során a tesztközönség reakcióit figyelik, majd eldöntik, hogy beépítik-e ezeket a visszajelzéseket a végleges vágatba.



Előfordul, hogy ilyenkor az alkotás egyből óriási sikert arat, és nem is kell hozzányúlni, máskor azonban itt-ott bele kell piszkálni. Talán a legritkább eset az, amikor komoly nemtetszést vált ki a film, ezzel feladja a leckét: bízunk a tesztközönségünkben, és alapjaiban gyúrjuk át a késznek hitt művet, vagy kockáztatunk abban reménykedve, hogy szélesebb körben mégsem lesz akkora a bukás.



A Looper nyomán most összegyűjtöttünk néhány olyan mozit, amelyekbe a tesztközönség durván beleállt, így az előzetes vetítések után a stúdió jelentősen átformált egyes jeleneteket.

Kattints a galériára, és mutatunk 9 filmet, ami sokat változott a tesztvetítés után:

(forrás: Looper)

