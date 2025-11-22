Horoszkóp
9 film, amit a tesztvetítés után durván átdolgoztak

#film
#Mozi
#Galéria
#James Bond
#vágás
#Rendezés
#rambo
#Nagymenők
#tesztvetítés
#Rémségek kicsiny boltja
#Rollerball
Utoljára frissült: 2025. november 21. 16:49

Forrás: Artisan Entertainment / IMDb

Képkocka a Rambo - Első vérből
Napi horoszkóp november 22.: az Ikrek szép eredménnyel zárnak egy bizonyos feladatot, a Skorpióknak érdemes az őszinte utat választaniuk

A hétvége első napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szombati horoszkópot is!

A toxikus munkahelyek 8 ismérve: te ráismersz a tiédre?

A toxikus munkahely jelei alattomosan jelennek meg, de ha felismered őket, az segíthet megérteni, miért érzed magad egyre kimerültebbnek és feszültebbnek a mindennapokban.

Ennél a csillagjegynél keresve sem találhatnál jobb társat: tenyerükön hordozzák szerelmüket

A szerelem sokak számára a biztonság, a gyengéd figyelem és a feltétel nélküli támogatás elegye.

Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?

A pszichopata szó hallatán sokan azonnal filmekből ismert sorozatgyilkosokra gondolnak, pedig a valóság jóval árnyaltabb és jóval hétköznapibb.

15 sorozat és film, ami miatt már nagyon várjuk a telet

Esélyed sem lesz unatkozni, ugyanis annyi izgalmas premier vár ránk a következő hónapokban a mozikban és a streamingplatformokon!

Hogy mikor van teljesen készen egy film? Talán nem akkor, amikor gondolnád.

A filmkészítésnek számos lényeges lépése van, a produkció előkészítésétől, a helyszín és a szereplők kiválasztásától a forgatókönyvön keresztül a felvételekig, a vágásig. Azonban amikor a stáb már úgy érzi, mindennel elkészültek, kihozták a maximumot, még mindig lehetnek változtatások. Ugyanis léteznek úgynevezett tesztvetítések, amelyek során a tesztközönség reakcióit figyelik, majd eldöntik, hogy beépítik-e ezeket a visszajelzéseket a végleges vágatba.

Előfordul, hogy ilyenkor az alkotás egyből óriási sikert arat, és nem is kell hozzányúlni, máskor azonban itt-ott bele kell piszkálni. Talán a legritkább eset az, amikor komoly nemtetszést vált ki a film, ezzel feladja a leckét: bízunk a tesztközönségünkben, és alapjaiban gyúrjuk át a késznek hitt művet, vagy kockáztatunk abban reménykedve, hogy szélesebb körben mégsem lesz akkora a bukás.

A Looper nyomán most összegyűjtöttünk néhány olyan mozit, amelyekbe a tesztközönség durván beleállt, így az előzetes vetítések után a stúdió jelentősen átformált egyes jeleneteket.

Kattints a galériára, és mutatunk 9 filmet, ami sokat változott a tesztvetítés után:

Galéria / 9 kép

Ezt a 9 filmet durván átdolgozták a tesztvetítések után

Galéria

(forrás: Looper)

Az InStyle Men írása.

