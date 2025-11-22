Szépség
9 film, amit a tesztvetítés után durván átdolgoztak
10 undorító dolog, amit titokban minden nő csinál
A nőiességről alkotott kép gyakran tele van hamis elvárásokkal.
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Napi horoszkóp november 22.: az Ikrek szép eredménnyel zárnak egy bizonyos feladatot, a Skorpióknak érdemes az őszinte utat választaniuk
A hétvége első napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szombati horoszkópot is!
A toxikus munkahelyek 8 ismérve: te ráismersz a tiédre?
A toxikus munkahely jelei alattomosan jelennek meg, de ha felismered őket, az segíthet megérteni, miért érzed magad egyre kimerültebbnek és feszültebbnek a mindennapokban.
Ennél a csillagjegynél keresve sem találhatnál jobb társat: tenyerükön hordozzák szerelmüket
A szerelem sokak számára a biztonság, a gyengéd figyelem és a feltétel nélküli támogatás elegye.
Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?
A pszichopata szó hallatán sokan azonnal filmekből ismert sorozatgyilkosokra gondolnak, pedig a valóság jóval árnyaltabb és jóval hétköznapibb.
A filmkészítésnek számos lényeges lépése van, a produkció előkészítésétől, a helyszín és a szereplők kiválasztásától a forgatókönyvön keresztül a felvételekig, a vágásig. Azonban amikor a stáb már úgy érzi, mindennel elkészültek, kihozták a maximumot, még mindig lehetnek változtatások. Ugyanis léteznek úgynevezett tesztvetítések, amelyek során a tesztközönség reakcióit figyelik, majd eldöntik, hogy beépítik-e ezeket a visszajelzéseket a végleges vágatba.
Előfordul, hogy ilyenkor az alkotás egyből óriási sikert arat, és nem is kell hozzányúlni, máskor azonban itt-ott bele kell piszkálni. Talán a legritkább eset az, amikor komoly nemtetszést vált ki a film, ezzel feladja a leckét: bízunk a tesztközönségünkben, és alapjaiban gyúrjuk át a késznek hitt művet, vagy kockáztatunk abban reménykedve, hogy szélesebb körben mégsem lesz akkora a bukás.
A Looper nyomán most összegyűjtöttünk néhány olyan mozit, amelyekbe a tesztközönség durván beleállt, így az előzetes vetítések után a stúdió jelentősen átformált egyes jeleneteket.
Kattints a galériára, és mutatunk 9 filmet, ami sokat változott a tesztvetítés után:
(forrás: Looper)
Az InStyle Men írása.
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
7 isteni finom almás recept a levestől a süteményig
Novemberben már kezd megfogyatkozni a helyben termelt, szezonális gyümölcsök kínálata, ezért az alma ilyenkor igazi aduász tud lenni. Ugyan már korábban leszedték a fáról, ám sok fajtája hosszú ideig eltartható, ezért télbe nyúlóan fogyasztható – és nemcsak nyersen, hanem különféle ételekben is. Íme egy kosárnyi almás recept, amelyek a család kedvencei lesznek.
11 karácsonyi románc, amitől még a legnagyobb Grincsek is ünnepi hangulatba jönnek
A december, az advent a LELASSÍTÁSRÓL szól, amire tökéletes lehetőség az, ha elmerülsz egy szívmelengető ünnepi love storyban. Ajánlunk neked párat!
Ennél a csillagjegynél keresve sem találhatnál jobb társat: tenyerükön hordozzák szerelmüket
A szerelem sokak számára a biztonság, a gyengéd figyelem és a feltétel nélküli támogatás elegye.
Napi horoszkóp november 22.: az Ikrek szép eredménnyel zárnak egy bizonyos feladatot, a Skorpióknak érdemes az őszinte utat választaniuk
A hétvége első napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szombati horoszkópot is!
10 undorító dolog, amit titokban minden nő csinál
A nőiességről alkotott kép gyakran tele van hamis elvárásokkal.
Ezek a sztárok örökbe fogadták állati partnerüket
A filmforgatásokon nemcsak emberek között köttetnek barátságok, hanem bizony az állatok is mély benyomást gyakorolhatnak a sztárokra.