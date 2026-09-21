9 étel, ami még a fodros kelnél is egészségesebbnek bizonyult

Volt idő, amikor úgy tűnt, egyetlen igazán egészséges saláta sem készülhetett el egy marék fodros kel nélkül. Turmixba tettük, chipset sütöttünk belőle, saláták alapja lett, és nagyjából ugyanaz történt vele, mint az avokádóval néhány évvel később: egyszer csak mindenhol ott volt. Ettől azonban még nem feltétlenül ő a zöldségespult legjobbja.

Egy tudományos folyóiratban publikált kutatás 47 gyümölcsöt és zöldséget vizsgált meg, majd 17 fontos tápanyag - többek között rost, fehérje, kalcium, vas, kálium, folát, valamint A-, B-, C-, E- és K-vitamin - alapján számolta ki azok tápanyagsűrűségét. A lista azt nézte, mennyi értékes tápanyagot kapunk az adott étel kalóriatartalmához viszonyítva, a fodros kel pedig 49,07-es pontszámával csupán a 15. helyen végzett.

Fontos azonban, hogy ebből nem következik, hogy az előtte végző ételek minden létező szempontból „egészségesebbek”. A „szuperétel” egyébként sem tudományosan meghatározott kategória, a táplálkozásban továbbra is a változatosság az egyik legfontosabb szempont.

Meglepően sok olyan zöld, amely mellett valószínűleg rendszeresen elsétálsz a boltban.

1. Vízitorma

Ha ezen a listán valaki valóban megérdemli a főszerepet, az a vízitorma. A kutatásban ez az apró, enyhén csípős ízű leveles zöldség kapta a maximális 100 pontot, és ezzel az egész mezőnyt maga mögé utasította.

Salátába keverve, szendvicsben vagy akár leves tetején is működik, ráadásul pont az a típusú alapanyag, amitől egy teljesen hétköznapi fogás rögtön kicsit éttermesebbnek tűnik. Ha a rukkolát szereted, jó esély van rá, hogy a vízitorma kissé borsos karakterével is könnyen megbarátkozol.

2. Kínai kel

A második helyre a kínai kel került, méghozzá meggyőző előnnyel a fodros kel előtt. Könnyedebb, roppanósabb és kevésbé karakteresen kesernyés, mint sok más leveles zöldség, így annak is jó belépő lehet, aki a fodros kellel sosem kötött életre szóló barátságot. Ráadásul a felhasználása sem merül ki a salátában. Wokban néhány perc alatt megpiríthatod, kerülhet levesbe, ázsiai tészták mellé, de természetesen a kimchi egyik klasszikus alapanyaga is.

3. Mángold

A mángold valahogy sosem lett akkora Instagram-sztár, mint a fodros kel, pedig a vizsgálat szerint tápanyagsűrűségben simán megelőzi. Színes száraival ráadásul látványra sem utolsó: létezik fehér, sárga, rózsaszín és élénkpiros változata is.

Kezelheted nagyjából úgy, mint a spenótot. Fokhagymával megfonnyasztva köret lehet belőle, mehet tésztába, quiche-be vagy omlettbe, a zsenge leveleket pedig akár nyersen is felhasználhatod.

4. Céklalevél

Igen, az a rész, amit sokan automatikusan levágnak a cékláról és kidobnak. A céklalevél ugyanis a kutatás szerint még a spenótot is hajszálnyival megelőzte, a fodros kelről nem is beszélve. Ha legközelebb levelével együtt veszel friss céklát, érdemes megtartani. A fiatalabb leveleket salátába is keverheted, a nagyobbakat pedig kevés olívaolajjal és fokhagymával ugyanúgy megpárolhatod, mint más leveles zöldeket. Egyetlen zöldségből így gyakorlatilag két külön alapanyagot kapsz.

5. Spenót

Miközben az elmúlt években a fodros kel kapta a legtöbb reflektorfényt, a jó öreg spenót a vizsgált tápanyagok és kalóriák arányát tekintve jóval előrébb végzett.

És ha valaminek, a spenótnak tényleg nem nehéz helyet találni az étrendedben. Mehet smoothie-ba, tojás mellé, tésztaszószba, salátába, currybe vagy akár szendvicsbe is. Plusz pillanatok alatt összeesik a serpenyőben, így az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy több zöld kerüljön a tányérodra.

6. Cikória

A cikória jellegzetesen kesernyés, ezért nem feltétlenül szerelem első falásra, de ha szereted az intenzívebb ízeket, nagyon izgalmas alapanyag lehet. A kutatás rangsorában 73,36 ponttal egészen a hatodik helyig jutott.

A kesernyésségét jól ellensúlyozzák az édesebb vagy krémesebb összetevők, például körte, alma, narancs, dió vagy egy kevés sajt. Vagyis ha a szokásos salátáidat már halálosan unod, vele könnyű valami teljesen mást készíteni.

7. Leveles saláta

Nem mindig a legtrendibb alapanyag nyer. Az egyszerű leveles saláta 70,73-as eredményével szintén bőven a fodros kel fölött végzett a vizsgálatban. Ez azért is jó hír, mert nem kell különösebb gasztrokaland ahhoz, hogy többet egyél belőle. Egy nagy marék salátalevél mehet wrapbe, szendvicsbe vagy köretként szinte bármilyen ebéd mellé, és máris sokkal színesebb lesz a tányérod.

8. Petrezselyem

A petrezselyemmel hajlamosak vagyunk úgy bánni, mintha kizárólag dekoráció lenne, amit a végén elegánsan megszórunk az étel tetején. Pedig a vizsgálatban nyolcadikként végzett, 65,59-es tápanyagsűrűségi pontszámmal.

Éppen ezért érdemes kicsit nagyvonalúbban bánni vele. Ne három szál kerüljön a salátába, hanem egy egész marék, készíthetsz belőle pestót, zöldfűszeres öntetet vagy tabbouleh-jellegű salátát is. Így már nem díszítés, hanem valódi alapanyag lesz.

9. Római saláta

A Caesar-saláta alapja szintén előrébb került a fodros kelnél. A római saláta ropogós, friss és sok más leveles zöldnél enyhébb ízű, ezért azoknak is könnyebb választás lehet, akik nem rajonganak a kesernyés zöldségekért.

És nem kell kizárólag hidegen enned. Félbevágva, néhány percre grillre vagy serpenyőbe téve meglepően finom köret készül belőle, a levelei pedig elég masszívak ahhoz is, hogy tortillalap helyett különböző töltelékeket pakolj beléjük.