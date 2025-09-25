9 hiba, ami kinyírhatja a telefonod akkumulátorát

Akár munkára, tanulásra vagy szórakozásra és kikapcsolódásra használjuk, a telefon ma már szinte állandó társunk, és egyes helyzetekben majdnem, hogy nélkülözhetetlen. Folyton ott van a kezünkben, a zsebünkben, az asztalon, de még este is az éjjeliszekrényen – és valljuk be, akkor is hajlamosak vagyunk nyomkodni, ha éppen semmi célunk vagy dolgunk nincsen vele. Mivel a mobilok már rég kinőtték a klasszikus kommunikációs eszköz funkciót, számíthatunk rájuk, ha rápillantanánk a naptárunkra és a beosztásunkra, ha elakadunk valahol a világban és térképre van szükségünk, ha fizetni szeretnénk velük, de még akkor is, ha csupán a reggeli make-upunkat szeretnénk ellenőrizni egy pillanat erejéig. Éppen ezért a legfontosabb, hogy mindig rendelkezésünkre álljanak, ha kell. És ebbe nem fér bele az, hogy egy telefon lassú, túl hamar lemerül vagy idő előtt megadja magát.

forrás: Unsplash/Bruce Mars

Bár a modern okostelefonok egyre strapabíróbbak, mégsem mondhatjuk el róluk, hogy elpusztíthatatlanok lennének, sőt! Bizonyos szintig teljesen természetes, hogy a telefonok veszítenek teljesítményükből, és egy idő után arra leszünk figyelmesek, hogy a korábbi 100%-os akksiállapot immár töredékére csökkent. Néhány apró és hétköznapi szokással vagy akár berögzült, rutinszerű mozdulattal azonban csak fokozhatjuk a károkat, hamar gallyra vághatjuk a telefonunkat, és megrövidíthetjük az élettartamát. Ha viszont tudatosan figyelünk ezekre a dolgokra, elkerülhetjük, hogy idő előtt újabb készülék után kelljen néznünk. Sajnos vagy nem, a mai telefonokban már nem lehet akksit cserélni, mint régen, ezért, ha tönkremennek, és problémák merülnek fel az akkumulátorukkal kapcsolatban, az egész készüléknek annyi.

Galériánkban mutatjuk azokat az alapvető hibákat, amikkel megrövidítheted a telefonod akksijának élettartamát!

Az ÉVA Magazin írása.