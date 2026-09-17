9 dolog, amit soha, de soha ne tárolj a padlón

Egy doboz a sarokban, néhány pár cipő az ajtó mellett, a tegnap levetett ruha a hálóban, külön-külön egyik sem tűnik különösebben zavarónak. Aztán egyszer csak azt vesszük észre, hogy a lakás zsúfoltabbnak hat, mint amilyen valójában. Pedig nem minden esetben csak az összkép a probléma. Vannak tárgyak, amelyeket kifejezetten rossz ötlet a padlón tárolni, mert könnyebben megsérülhetnek, összeszedhetik a nedvességet és a port, vonzhatják a kártevőket, vagy egyszerűen útban vannak. A profi rendszerezők szerint ezt a kilenc dolgot érdemes elsőként máshová költöztetni.

Állateledel

A hatalmas kutya- vagy macskatápzsák gyakran azért marad a földön, mert nehéz neki jobb helyet találni. Csakhogy így nemcsak a házi kedvenc férhet hozzá könnyebben, hanem a rovarok és más kártevők számára is vonzó lehet. Praktikusabb jól záródó tárolóba tölteni, amelyet lehetőség szerint nem közvetlenül a padlón tartunk.

Laptop és más elektronikai eszközök

Csak egy estére tesszük az ágy mellé, aztán ott marad – a laptopokkal és tabletekkel ez könnyen megtörténik. A padló azonban az egyik legrosszabb hely számukra. Elég egy rossz lépés, egy kiborított pohár vagy egy kíváncsi háziállat, és máris komoly lehet a kár. Legyen inkább egy fix helyük az asztalon, egy polcon vagy az éjjeliszekrényen.

Cipők

Az előszobában sorakozó cipők szinte észrevétlenül szaporodnak. Egy párból lesz három, majd öt, végül kerülgetni kell őket minden alkalommal, amikor belépünk az ajtón. Nemcsak rendetlenebbnek mutatják a teret, hanem botlásveszélyesek is. Egy keskeny cipőtartó vagy tárolópad már kis előszobában is sokat változtathat az összképen.

Szerszámok

A garázsban vagy kamrában könnyű azzal elintézni a dolgot, hogy majd legközelebb elpakoljuk a szerszámokat. Az éles, nehéz vagy elektromos eszközöknek azonban különösen rossz hely a föld, főként akkor, ha gyerek vagy állat is van a háztartásban. Egy szerszámosláda, falra szerelt rendszer vagy zárható szekrény nemcsak biztonságosabb, hanem keresgélni sem kell majd.

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Kartondobozok

A kartondoboz az egyik legtipikusabb „jó lesz még valamire” tárgy. Emiatt aztán hónapokig állhat a gardrób vagy a kamra sarkában. A karton azonban magába szívhatja a nedvességet, és búvóhelyet kínálhat bizonyos kártevőknek is. Amelyik dobozra valóban szükség van, azt érdemes laposra hajtva, száraz, magasabban lévő helyen tartani.

Tisztítószerek

A felmosó mellett sorakozó flakonok praktikusnak tűnhetnek, de egy feldőlt tisztítószer könnyen kárt tehet a padlóban vagy a körülötte lévő tárgyakban. Arról nem is beszélve, hogy gyerekek és állatok számára veszélyesen könnyen elérhetők lehetnek. A vegyszereknek inkább zárt, biztonságos szekrényben van a helyük.

Levelek és fontos iratok

A papíroknak különös képességük van arra, hogy pillanatok alatt kupaccá változzanak. Ha pedig a földre kerülnek, könnyen elkeveredhet közöttük egy számla, szerződés vagy más fontos dokumentum. Sokkal egyszerűbb kijelölni egyetlen helyet a beérkező iratoknak, és rendszeresen átnézni, mi az, amit valóban meg kell tartani.

Ékszerek

Egy leejtett fülbevaló vagy vékony lánc szinte beleolvad a padlóba. Ráléphetünk, becsúszhat a bútor alá, vagy rosszabb esetben a porszívóban végezheti. Még akkor is érdemes azonnal felvenni és a helyére tenni, ha csak néhány órával később viselnénk újra.

Ruhák

A hálószobai szék mellett talán csak egyvalami gyűjti hatékonyabban a ruhákat: a padló. Különösen azok a darabok kerülnek ide, amelyek még nem elég koszosak a mosáshoz, de a szekrénybe sem szeretnénk visszatenni őket. Néhány nap alatt azonban kész ruhakupac alakulhat ki. Egy külön kosár, néhány akasztó vagy egy kijelölt polc egyszerűbb megoldás, mint minden reggel átlépni rajtuk.