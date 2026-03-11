Napi Horoszkóp
9 dolog, amire a mikród képes - És eddig nem is sejtetted

Életmód
Utoljára frissült: 2026. március 10. 10:14

Forrás: Getty Images

9 dolog, amire a mikród képes - És eddig nem is sejtetted
Az alábbi trükköket simán bevetheted otthon, méghozzá a mikród segítségével!

A mikrohullámú sütő már szinte minden konyhában megtalálható, mégis, a legtöbben csak arra használják, hogy gyorsan megmelegítsék az ételt vagy esetleg felolvasszanak benne valamit. Pedig ez a konyhai eszköz sokkal többre képes, mint gondolnánk! Néhány egyszerű trükkel ráadásul nemcsak időt spórolhatsz meg magadnak a napi teendők közepette, hanem akár új ételeket is készíthetsz vele, vagy megkönnyítheted a konyhai feladatokat.

Összegyűjtöttünk néhány meglepő dolgot, amire a mikród is képes, és te eddig nem is sejtetted:

9 dolog, amire a mikród képes - És eddig nem is sejtetted

És ha már mikrózás, azt azért jó tudni, hogy ezeket sosem szabad beletenni:

8 étel, amit TILOS újra melegíteni a mikróban: káros lehet az egészségre!

