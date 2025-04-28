Szépség
9 csodás európai tengerpart, ahova még a nyári főszezon előtt érdemes ellátogatni
Forrás: ABBPhoto / Envato
Orvosok elárulták, mit kell tenned, hogy elkerüld a vírusokat és megbetegedéseket a téli szezonban
Ahogy beköszönt a tél, ösztönösen felkészülünk a hidegre, a korai sötétedésre és a zsúfoltabb belső terekre.
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Heti horoszkóp november 24-30.: a Mérlegek szorult helyzetükben számíthatnak valakire, a Nyilasok számára komoly lehetőség kínálkozik
November utolsó hete is bővelkedik izgalmakban, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp november 23.: az Ikrek rendíthetetlenül hisznek magukban, a Rákok nagyobb sikerekre vágynak
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
4 csillagjegyes párosítás, akik max 5 évig bírják egymás mellett
Ezek a zodiákusok csak pár évig működnek jól együtt, aztán garantált a szakítás.
10 dolog, ami megcsalásnak számít, és lehet, hogy eddig te is csináltad
Na, szerinted mi fér bele, és mi az, ami már átlép egy határt? És vajon melyiket csináltad eddig te is - akár anélkül, hogy belegondoltál volna?
Hagyományosan a nyár a nyaralások időszaka, nem véletlenül cseng össze nyelvünkben ez a két szó. Régről arra vezethető vissza, hogy a mezőgazdaságra épülő társadalmakban a nyár kevésbé volt megterhelő időszak, hiszen a legtöbb gabonafajta betakarításával végeztek júliusra és augusztusra, utána pedig pihenéssel ünnepeltek. Kellemes egybeesés, hogy Európában ezek az év legmelegebb hónapjai, így ideálisak a strandoláshoz, vízparti kikapcsolódáshoz és szabadtéri programokhoz. Az ipari forradalom idején ráadásul a modern iskolarendszerek kialakulásával sok országban bevezették a hosszú nyári szünetet, szintén a melegebb időjárás miatt. Ezzel összhangban sok gyárban csökken vagy szüneteltették a termelést néhány hétig júliusban vagy augusztusban, hogy a dolgozók el tudjanak menni szabadságra – és ez a mai napig sok vállalatnál szokás a kontinensen. Franciaországban és Olaszországban pedig a vallási ünnepek miatt is augusztusra esik a vakáció főszezonja.
Nem meglepő módon ha már nyaralás, akkor a legnépszerűbb úti cél valamilyen tengerpart. A Bank360.hu 2024-es adatai alapján a magyar utazók 66 százaléka tengerparti nyaralásra kötött utasbiztosítást a nyári hónapokban, amiből arra lehet következtetni, hogy a hazai turisták többsége vízparton szeret vakációzni. A KSH adataiból pedig azt is tudjuk, hogy Horvátország a legnépszerűbb úti cél a magyarok számára, ez évek óta változatlan. De ha a turisták és az eltöltött vendégéjszakák számát nézzük, akkor Európában a spanyol Costa fel Sol a legkedveltebb tengerparti nyaralóhely. A 2024-es évben rekordot döntött: összesen 14,47 millió turista látogatott el ide, ebből 6,2 millió ember a nyári hónapokban.
Sok tengerpart viszont nemcsak júniustól augusztusig szuper úti cél, hanem már tavasszal is érdemes odalátogatni. Az előszezonban ráadásul jóval kisebb a tömeg, kedvezőbbek az árak (mind a repülőjegyek, mind a szállások, mind az éttermek és egyéb szolgáltatások költségei), így sokat spórolhatunk. Az elmúlt években ráadásul nyáron Európa nagy részén kánikula tombolt, ami különösen akkor ronthat a vakáción, ha nem az a típusú nyaralók vagyunk, akik egész nap a vízparton pihennének, hanem szívesen megnéznénk a helyi nevezetességeket. Tavasszal ezt sokkal kényelmesebben tehetjük meg, pluszban nem kell még hónapokat várnunk rá, hogy feltöltődjünk egy kis D-vitaminnal és csodás élményekkel.
A galériában összegyűjtöttük, milyen európai tengerpartokat érdemes már tavasszal felfedezni:
Az ÉVA magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
4 csillagjegy, akivel varázslatos dolog fog történni a közeljövőben
Vannak időszakok, amikor a világ mintha egészen finom, láthatatlan szálakon keresztül szervezné újra az ember életét.
A születési dátumod elárulja, ki voltál előző életedben
Vannak kérdések, amelyek időről időre visszatérnek hozzánk, például az, hogy vajon kik lehettünk korábban? Hordozunk-e magunkban olyan tapasztalatokat, amelyeket nem ebben az életünkben tanultunk meg?
Fehérjeszükséglet életkor szerint: így alakul tested legfontosabb építőköve az évek során
A fehérje gyermekkorunktól egészen időskorunkig kulcsfontosságú szerepet tölt be szervezetünk működésében, hiszen a szénhidrátok és a zsírok mellett ez az egyik legfontosabb makrotápanyag. Dietetikusok, személyi edzők, egészségügyi szakemberek és kutatók évek óta hangsúlyozzák, mennyire lényeges a megfelelő fehérjebevitel, hiszen ez az alapja az izomépítésnek, a szövetek regenerálódásának és az immunrendszer működésének is. De vajon mennyire van valóban szükségünk belőle? A válasz nem egyszerű, hiszen számos tényezőtől – többek között az életkorunktól, a testösszetételünktől és attól is függ, életünk mely szakaszában járunk.
10 dolog, ami megcsalásnak számít, és lehet, hogy eddig te is csináltad
Na, szerinted mi fér bele, és mi az, ami már átlép egy határt? És vajon melyiket csináltad eddig te is - akár anélkül, hogy belegondoltál volna?
Ezek a legjobb ajaktermékek, amik TÉNYLEG megérik az árukat
Köztük van a mi kedvencünk is. Ezek az ajaktermékek tényleg megérnek minden fillért.
Orvosok elárulták, mit kell tenned, hogy elkerüld a vírusokat és megbetegedéseket a téli szezonban
Ahogy beköszönt a tél, ösztönösen felkészülünk a hidegre, a korai sötétedésre és a zsúfoltabb belső terekre.