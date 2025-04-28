9 csodás európai tengerpart, ahova még a nyári főszezon előtt érdemes ellátogatni

Hagyományosan a nyár a nyaralások időszaka, nem véletlenül cseng össze nyelvünkben ez a két szó. Régről arra vezethető vissza, hogy a mezőgazdaságra épülő társadalmakban a nyár kevésbé volt megterhelő időszak, hiszen a legtöbb gabonafajta betakarításával végeztek júliusra és augusztusra, utána pedig pihenéssel ünnepeltek. Kellemes egybeesés, hogy Európában ezek az év legmelegebb hónapjai, így ideálisak a strandoláshoz, vízparti kikapcsolódáshoz és szabadtéri programokhoz. Az ipari forradalom idején ráadásul a modern iskolarendszerek kialakulásával sok országban bevezették a hosszú nyári szünetet, szintén a melegebb időjárás miatt. Ezzel összhangban sok gyárban csökken vagy szüneteltették a termelést néhány hétig júliusban vagy augusztusban, hogy a dolgozók el tudjanak menni szabadságra – és ez a mai napig sok vállalatnál szokás a kontinensen. Franciaországban és Olaszországban pedig a vallási ünnepek miatt is augusztusra esik a vakáció főszezonja.

A magyarok kedvenc tengerparti vidéke évek óta Horvátország, hiszen ez van a legközelebb, autóval is néhány óra alatt elérhető.

Nem meglepő módon ha már nyaralás, akkor a legnépszerűbb úti cél valamilyen tengerpart. A Bank360.hu 2024-es adatai alapján a magyar utazók 66 százaléka tengerparti nyaralásra kötött utasbiztosítást a nyári hónapokban, amiből arra lehet következtetni, hogy a hazai turisták többsége vízparton szeret vakációzni. A KSH adataiból pedig azt is tudjuk, hogy Horvátország a legnépszerűbb úti cél a magyarok számára, ez évek óta változatlan. De ha a turisták és az eltöltött vendégéjszakák számát nézzük, akkor Európában a spanyol Costa fel Sol a legkedveltebb tengerparti nyaralóhely. A 2024-es évben rekordot döntött: összesen 14,47 millió turista látogatott el ide, ebből 6,2 millió ember a nyári hónapokban.

Sok tengerpart viszont nemcsak júniustól augusztusig szuper úti cél, hanem már tavasszal is érdemes odalátogatni. Az előszezonban ráadásul jóval kisebb a tömeg, kedvezőbbek az árak (mind a repülőjegyek, mind a szállások, mind az éttermek és egyéb szolgáltatások költségei), így sokat spórolhatunk. Az elmúlt években ráadásul nyáron Európa nagy részén kánikula tombolt, ami különösen akkor ronthat a vakáción, ha nem az a típusú nyaralók vagyunk, akik egész nap a vízparton pihennének, hanem szívesen megnéznénk a helyi nevezetességeket. Tavasszal ezt sokkal kényelmesebben tehetjük meg, pluszban nem kell még hónapokat várnunk rá, hogy feltöltődjünk egy kis D-vitaminnal és csodás élményekkel.

A galériában összegyűjtöttük, milyen európai tengerpartokat érdemes már tavasszal felfedezni:

Az ÉVA magazin írása.