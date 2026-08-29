Életmód
A tested jelez! 8 tünet, ami arra utalhat, hogy túl sok koffeint fogyasztasz
Forrás: Pexels/7 Elijah O'Donnell
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Érdekes, de nem mindenkinél ugyanott húzódik a határ: van, aki több csésze kávét is jól tolerál, más már kis mennyiségtől is remegni kezd vagy éjszaka forgolódik. Sokan el sem tudják képzelni a reggelt kávé nélkül. És önmagában ezzel nincs is feltétlenül probléma: a koffein stimulálja a központi idegrendszert, átmenetileg fokozhatja az éberséget, csökkentheti a fáradtságérzetet és segítheti a koncentrációt.
A gond inkább akkor kezdődhet, amikor a reggeli kávéhoz észrevétlenül hozzáadódik a nap többi koffeinforrása. Mert koffein nemcsak a presszóban van: tea, kóla, energiaital, csokoládé, edzés előtti készítmények, sőt egyes gyógyszerek is tartalmazhatják. Az amerikai FDA szerint a legtöbb egészséges felnőttnél napi 400 milligramm koffein az a mennyiség, amely általában nem jár negatív hatásokkal. Ez azonban nem valamiféle univerzális célszám. A koffeinérzékenység emberenként jelentősen különbözhet, és olyan tényezők is befolyásolhatják, mint a genetika, bizonyos gyógyszerek vagy egészségi állapotok.
Éppen ezért sokszor nemcsak azt érdemes figyelni, hány kávét ittál, hanem azt is, mit üzen a tested:
Hiába vagy fáradt, este képtelen vagy elaludni
Talán ez a túl sok vagy túl későn elfogyasztott koffein egyik legismertebb jele. A koffein többek között az adenozin – az álmosságérzet kialakulásában szerepet játszó ingerületátvivő anyag – hatását gátolja. Ez napközben pontosan az, amiért szeretjük, este viszont könnyen ellenünk dolgozhat. Ráadásul a koffein nem tűnik el a szervezetből az utolsó korttyal. A Cleveland Clinic szerint a felezési ideje körülbelül öt óra, bár ez egyénenként változhat. Vagyis ha késő délután nagy adag koffeint fogyasztasz, annak egy része még este is jelen lehet a szervezetedben. Könnyű belekerülni egy ördögi körbe: rosszul alszol, ezért másnap több kávét iszol, ami aztán ismét megnehezítheti az alvást.
Szapora szívverést vagy szívdobogásérzést tapasztalsz
Ha egy erős kávé után azt érzed, mintha hirtelen sokkal gyorsabban verne a szíved, nem feltétlenül képzelődsz. A koffein stimuláns, és érzékenyebb embereknél gyorsabb pulzust, szívdobogásérzést és a vérnyomás emelkedését is előidézheti. A szívdobogásérzésnek ugyanakkor rengeteg más oka is lehet, ezért nem érdemes automatikusan a kávéra fogni. Például stressz, erős fizikai terhelés, bizonyos gyógyszerek és pajzsmirigyproblémák is állhatnak mögötte. Ha rendszeresen jelentkezik, nagyon intenzív vagy egyéb panasz társul hozzá, érdemes orvossal beszélni róla.
Egyre jobban szorongsz
Megiszol még egy kávét, hogy jobban teljesíts, aztán azt veszed észre, hogy képtelen vagy nyugodtan végigülni a meetinget? A koffein túlzott fogyasztása idegességet, nyugtalanságot és szorongásos érzést is kiválthat. Különösen megtévesztő, hogy ezeket a tüneteket könnyű egyszerűen egy stresszes nap számlájára írni. Ha azonban azt tapasztalod, hogy egy erősebb kávé vagy több koffeintartalmú ital után rendszeresen fokozódik a belső feszültséged, érdemes lehet megfigyelni az összefüggést.
Remeg a kezed
Az enyhe kézremegés, túlpörgött érzés szintén jelezheti, hogy a szervezetednek sok volt a koffein. A szakemberek a túlzott koffeinfogyasztás lehetséges mellékhatásai között említik az izomremegést, a remegős, nyugtalan érzést pedig a koffeinérzékenység tünetei közé sorolják. És itt különösen fontos az egyéni érzékenység: egyesek már kis mennyiségű koffeintől is remegést vagy nyugtalanságot tapasztalhatnak.
Gyakran fáj a fejed
A kávé és a fejfájás kapcsolata meglehetősen trükkös. A koffein bizonyos fejfájás elleni gyógyszerekben is megtalálható, ugyanakkor a túl sok koffein is összefügghet fejfájással. Ráadásul akkor is jelentkezhet fejfájás, ha valaki rendszeresen sok koffeint fogyaszt, majd hirtelen jelentősen csökkenti vagy teljesen elhagyja. Ez már megvonási tünet lehet. Éppen ezért a szakértők általában a fokozatos csökkentést javasolják a hirtelen koffeinmegvonás helyett.
A gyomrod sem rajong a harmadik kávéért
Ha a sokadik kávé után hányingert, gyomorpanaszokat vagy kellemetlen emésztőrendszeri tüneteket tapasztalsz, érdemes lehet számításba venni a koffeint is. A koffein emellett fokozhatja a gyomorsav termelődését is, ami egyeseknél gyomorégéshez vagy kellemetlen gyomorérzethez vezethet.
Feltűnően ingerlékeny vagy
Ha a harmadik kávé után nem energikusabbnak, hanem inkább feszültnek és ingerlékenynek érzed magad, lehet, hogy átlépted a saját koffeinhatárodat. Az ingerlékenység és idegesség is a túl sok koffein, illetve fokozott koffeinérzékenység lehetséges jelei közé tartozik. Ez azért is érdekes, mert a koffeint sokszor éppen azért fogyasztjuk, hogy jobban bírjuk a terhelést – miközben egy bizonyos ponton túl már éppen az ellenkező hatást tapasztalhatjuk.
Már ugyanahhoz a hatáshoz is egyre több kell
A reggeli egy kávéból idővel kettő lett, aztán délután is kell még egy, hogy végigbírd a napot? A rendszeres koffeinfogyasztással tolerancia alakulhat ki, vagyis idővel nagyobb mennyiségre lehet szükség ahhoz, hogy ugyanazt a stimuláló hatást érezd. Ha pedig kávé nélkül fejfájás, fáradtság, ingerlékenység vagy más kellemetlen tünet jelentkezik, az már a koffeinhez való fizikai hozzászokással és megvonással is összefügghet. Ilyenkor sem feltétlenül az a legjobb ötlet, hogy egyik napról a másikra nullára csökkented a fogyasztást: a szakértők a fokozatos visszavételt javasolják.
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