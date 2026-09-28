Fontos tudnod: van különbség aközött, hogy a főnököddel néha nem értetek egyet, és aközött, hogy görcsbe rándul a gyomrod, amikor meetingelned kell vele. A szakemberek szerint a toxikus vezetői viselkedés egyik legárulkodóbb következménye, hogy idővel az ember a saját ítélőképességében is elkezd kételkedni.

Ilyenkor óvatosan fogalmazunk, újra és újra leellenőrízzük magunkat, ráadásul egyfolytában a legrosszabbra számítunk a jövőnket illetően a cégnél – ami borzasztóan káros hatással lehet a mentális egészségünkre. Éppen ezért annyira lényeges, hogy időben észrevegyük a red flageket, ha egy toxikus főnöknek dolgozunk!

forrás: Photo by Macall Polay/Macall Polay - 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved. Az ördög Pradát visel 2. főszereplője, Miranda Priestly tökéletes példa a toxikus főnökökre: például azért, mert nem tartja tiszteletben az alkalmazottai magánéletét és egymás ellen fordítja őket!

8 toxikus főnöktípus, akiket jobb időben felismerni

1. Az uralkodó, akivel látszólag mindenki egyetért!

Mindenről egyedül határoz, később mégis úgy beszél a döntéseiről, mintha közösen hozta volna meg azokat a csapat. Ha valaki másképp emlékszik is erre, ritkán mer megszólalni: mindenki pontosan tudja, milyen indulatos reakcióra számíthat a főnöktől. Egy idő után már nemcsak a viták maradnak el, hanem a jó ötletek is, mert a kollégák inkább előre megszűrik, mit mernek kimondani. Ismerős a helyzet? A szakemberek azt javasolják, ennek a főnöktípusnak érdemes a megbeszélések után egy rövid e-mailben összefoglalni a csapat véleményét és döntését. Apróságnak tűnhet, de sokat számít, ha később egészen másképpen próbálná előadni, miben állapodtatok meg.

2. A bábmester, aki egymás ellen fordít mindenkit!

Feszült a viszonyod az egyik kollégáddal, de már azt sem tudod pontosan, mikor és hogyan kezdődött az egész? A bábmester típusú vezető külön-külön adagolja mindenkinek az információt, eltérő dolgokat mond az embereknek, majd hagyja, hogy a félreértésekből konfliktus legyen. Miközben ti egymással vagytok elfoglalva, neki senki nem tesz fel kellemetlen kérdéseket. Ilyenkor érdemes közvetlenül, nyugodtan tisztázni a történteket a kollégáddal: Pontosan mit hallott, és kitől? A fontos egyeztetéseket pedig írásban folytassátok le. Lehet, hogy a végén kiderül: sokkal több a közös érdeketek, mint amennyit a feszült helyzetből sejteni lehetett.

3. Az „egy család vagyunk” főnök, akinél a hűség mindennél fontosabb!

Eleinte álomhelynek tűnhet a csapat: összetartó társaság, inspiráló vezető, mindenki egy közös ügyért dolgozik. Aztán az esti üzenetekre is azonnal válaszolnod kell, a munka egyre több időt vesz el a magánéletedből, és ha szakmai kérdésben mást gondolsz, hirtelen úgy érzed, kívül kerültél a körön. Az ilyen munkahelyeken az úgynevezett „kultuszvezető” főnök irányít: a valahová tartozás érzését ahhoz köti, hogy mennyire alkalmazkodsz hozzá. Ezért különösen fontos megtartani a munkahelyen kívüli kapcsolataidat. Egy barát könnyebben észreveheti, ha egy számodra már megszokott elvárás valójában túl sok. Ebben az esetben a saját véleményedet érdemes tömör, tárgyilagos mondatokkal közvetítened a főnököd felé, húzd meg jól a határaidat a magánéleted és a munkád között!

4. A gladiátor, aki közönség előtt aláz meg!

A meeting számára valójában az a képzeletbeli színpad, ahol szerepelhet és reflektorfényben lehet, továbbá bebizonyíthatja, ő irányít. Kiszúr valakit, látványosan beleköt a munkájába, és a többiek előtt hozza kellemetlen helyzetbe. A hatás túlmutat azon az egy emberen: a csapat többi tagja is megtanulja, hogy jobb csendben maradni, nehogy legközelebb rá kerüljön sor. Ha veled történik ilyesmi, segíthet, ha tömören, higgadtan reagálsz, és a konkrét teendőre tereled vissza a beszélgetést. Ha pedig kollégádat éri a nyilvános megszégyenítés, ne csatlakozz a nevetéshez vagy a kritikához. Utána külön is jelezheted neki, hogy láttad, mi történt, és számíthat rád.

5. A fantom, aki szerint minden egészen másképp történt!

Tisztán emlékszel az utasításra, mégis te kerülsz bajba, amikor a főnököd tagadja, hogy valaha ezt kérte volna tőled? Olyan nyugodtan adhatja elő a saját verzióját, hogy a végén te kezded megkérdőjelezni az emlékezetedet? Ebben az esetben az írásos nyom a legjobb kapaszkodó. Ha szóban módosul egy határidő vagy feladat, küldj róla rövid, dátummal visszakereshető összefoglalót. A komplexebb egyeztetésekről készíts feljegyzést, és amikor lehetséges, legyen jelen más is. Így nem kizárólag az emlékeidre kell támaszkodnod, ha később megváltozik a történet.

6. A mikromenedzser, aki egyetlen lépést sem enged önállóan megtenni!

Reggel megbeszélitek a feladatot, délelőtt már státuszjelentést kér, délután pedig a kész munkád minden apró részletét átírja. A mikromenedzser mellett könnyen azt érezheted, hogy hiába vagy jó a munkádban, egyetlen döntésedben sem bízik meg. Az állandó ellenőrzés különösen fárasztó lehet, ha a végeredmény helyett azt is szabályozni akarja, pontosan hogyan jutsz el odáig. Kérj világos kereteket: Mi a határidő, milyen eredményt vár, és mely pontokon szeretne visszajelzést adni? Egy előre egyeztetett ellenőrzési pont segíthet abban, hogy ne egész nap megszakítások között dolgozz. Ha azonban a keretek tisztázása után is minden apró lépésedet kontrollálja, érdemes ezt konkrét példákkal jelezni neki.

7. Az eltűnő főnök, aki akkor sincs ott, amikor szükség lenne rá!

Rendszeresen elérhetetlen, nem dönt a fontos kérdésekben, és a csapatra hagyja a konfliktusokat – majd számonkéri, miért nem haladt a munka. Ez elsőre nagy szabadságnak tűnhet, de ha senki nem tisztázza a felelősségeket és a prioritásokat, a bizonytalanság gyorsan felőrli a csapatot. Írd össze, mely döntések nélkül nem tudsz továbblépni, és kérj ezekre egyértelmű választ, határidővel. Ha a főnököd továbbra sem reagál, az elakadásokat és a korábbi egyeztetési kísérleteket is dokumentáld. Így láthatóvá válik, hogy nem egyszerűen „nem haladtál”, hanem egy szükséges döntésre vártál.

8. Az ötlettolvaj, aki mindig ő aratja le a babérokat!

Bedobsz egy ötletet a megbeszélésen, kidolgozod a koncepciót, aztán a következő prezentáción a főnököd már a sajátjaként mutatja be? Ha ez újra és újra történik, nem pusztán egy kellemetlen félreértésről van szó: a munkád láthatóságát és az elismerésedet is érintheti. Éppen ezért a fontos ötleteidet visszakereshető formában oszd meg vele (mondjuk e-mailben)!

Sajnos sokszor a barátságaink is toxikusak. Mutatjuk, mikor!

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