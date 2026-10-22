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8 szuperfood, amit imádni fogsz ősszel
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Ráadásul ehhez nincs szükséged drága, egzotikus alapanyagokra: a szezon legjobb szuperélelmiszerei közül jó néhányat a piacon is megtalálsz. Amikor meghalljuk a szuperfood kifejezést, általában a chia mag, a spirulina vagy az acai bogyó jut eszünkbe, pedig rengeteg olyan hétköznapi élelmiszer létezik, amely legalább ennyire értékes tápanyagokat tartalmaz. Az ősz különösen gazdag vitaminokban, antioxidánsokban és rostokban bővelkedő finomságokban, amelyek támogathatják az immunrendszer, az emésztés és a szív egészségét. Összegyűjtöttünk 8 szuperfoodot, amelyeknek most érdemes helyet szorítanod az étrendedben.
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