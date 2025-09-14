Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód
  3. Film

9 sorozat, amiben egy szerelmi háromszög borzolta folyamatosan a kedélyeket

#film
#Sorozat
#Szerelmi háromszög
Fanni
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. szeptember 14. 16:48

Forrás: Prime Video

9 sorozat, amiben egy szerelmi háromszög borzolta folyamatosan a kedélyeket
A nap cikke

6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Olvasd el!

Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.

Olvasd el!

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Facebook
Twitter
Pinterest
A szerelmi háromszög mindig garancia a feszült drámára, erre pedig tökéletes példa a The Summer I Turned Pretty vagy Vámpírnaplók.

Semmi sem borzolja fel úgy a kedélyeket a képernyő előtt, mint egy jól megírt szerelmi háromszög. Az a finom feszültség, amikor nem tudod, ki mellett köt ki végül a főhős, és minden jelenetben ott lüktet a kimondatlan vágy, ez az, amiért képesek vagyunk hajnalig egyben ledarálni egy évadot.

A romantikus sorozatok legnagyobb titka, hogy a háromszög soha nem csupán arról szól, kivel jön össze a főhősnő vagy a főhős. Sokkal inkább arról, hogyan formálódnak a karakterek a döntéseik közben, mennyire mernek kockáztatni, és mit árul el róluk, kit választanak - vagy kit veszítenek el.

Most összeszedtük a legikonikusabb sorozatokat, ahol a középpontban egy szerelmi háromszög áll:

1. The Summer I Turned Pretty

Belly nyara egy igazi érzelmi hullámvasút: két fiú, egy tóparti ház és rengeteg felkavaró érzés. Conrad titokzatos vonzereje és Jeremiah kedvessége között őrlődik, miközben maga is keresi, ki akar lenni. A sorozat gyönyörűen mutatja meg, hogyan válik a tiniszerelem felnőtté, miközben minden döntés egy kicsit szívszorító.

2. Vámpírnaplók (The Vampire Diaries)

Elena Gilbert élete fenekestül felfordul, amikor megismeri a Salvatore testvéreket. Stefan biztonságot és gyengédséget ígér, Damon viszont veszélyt és szenvedélyt hoz az életébe. A háromszög nemcsak romantikus dráma, hanem igazi érzelmi labirintus, ahol minden választás következményekkel jár – és ettől lesz lehetetlen abbahagyni.

3. Gossip Girl

Blair Waldorf és Nate Archibald kapcsolata igazi tündérmesének tűnik, egészen addig, míg nem lép a képbe Chuck Bass. A felső tízezer csillogó világa tele van intrikákkal, titkokkal és csipetnyi szarkazmussal. A háromszög izgalma adja a sorozat egyik legjobb fűszerét, ahol a romantika sosem válik unalmassá.

4. Dawson és a haverok (Dawson’s Creek)

Dawson, Joey és Pacey története a 90-es évek egyik legnagyobb tinidrámáját írta meg. A gyerekkori barátokból szerelmesek lettek, majd újra barátok - vagy valami a kettő között. A háromszög igazi szívtépő klasszikus: egyszerre szól a felnövésről, a hűségről és a bátorságról, hogy merjünk a szívünkre hallgatni.

5. Emily in Paris

Emily Cooper élete Párizsban már önmagában is regénybe illő, de Gabriel és Camille jelenlétével teljes a kép. A francia főváros kulisszái között Emilynek nemcsak a szerelemben kell eligazodnia, hanem abban is, hogyan maradjon hű önmagához, miközben két szív között billeg. Könnyed, sikkes és tele van bonyolult érzelmekkel.

6. Outer Banks

A napsütötte kalandok mögött Outer Banksben komoly érzelmi dráma zajlik: Sarah Cameron két világ között reked, amikor John B és Topper is a szívéért küzd. A szerelmi háromszög itt nem csak romantika - társadalmi különbségek, lojalitás és szabadságvágyról szóló történet, amitől a sorozat sokkal több lesz, mint egy sima kaland.

7. One Tree Hill

Lucas Scott szíve Peyton és Brooke között hánykolódik, miközben a kisvárosi élet minden drámája rájuk nehezedik. A háromszög tele van szívfacsaró pillanatokkal, meglepetésekkel és barátságból született érzelmekkel. A sorozat megmutatja, hogy a szerelem néha fájdalmasan bonyolult, de épp ettől marad igazán emlékezetes.

8. Riverdale

Archie Andrews, Betty Cooper és Veronica Lodge szerelmi története a Riverdale világának örök mozgatórugója. A tinik mind újra és újra átlépik a barátság és a szerelem határát, miközben sötét titkok és váratlan fordulatok nehezítik az útjukat. És bár a sorozat az utolsó évadokra sokat veszített a fényéből, és túlságogan zavaros lett, az első néhány évadot érdemes megnézni!

9. Szex és New York (Sex and the City)

Carrie Bradshaw szerelmi élete New York utcáin íródott, és két férfi örökre meghatározta a történetét: Mr. Big, a nagybetűs titok, és Aiden, a biztonságot nyújtó jófiú. A háromszög nemcsak romantikus feszültség volt, hanem Carrie önismereti útjának része. A sorozat zseniálisan mutatja meg, hogy a szerelem néha a legnagyobb kaland, amihez bátorság kell.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Életmód

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Kép
Szépség

6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik

Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!

Kép
Egészség

8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden

A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!

Kép
Sztárok

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Kép
Önismeret

Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!

Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!