Divat
9 sorozat, amiben egy szerelmi háromszög borzolta folyamatosan a kedélyeket
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Semmi sem borzolja fel úgy a kedélyeket a képernyő előtt, mint egy jól megírt szerelmi háromszög. Az a finom feszültség, amikor nem tudod, ki mellett köt ki végül a főhős, és minden jelenetben ott lüktet a kimondatlan vágy, ez az, amiért képesek vagyunk hajnalig egyben ledarálni egy évadot.
A romantikus sorozatok legnagyobb titka, hogy a háromszög soha nem csupán arról szól, kivel jön össze a főhősnő vagy a főhős. Sokkal inkább arról, hogyan formálódnak a karakterek a döntéseik közben, mennyire mernek kockáztatni, és mit árul el róluk, kit választanak - vagy kit veszítenek el.
Most összeszedtük a legikonikusabb sorozatokat, ahol a középpontban egy szerelmi háromszög áll:
1. The Summer I Turned Pretty
Belly nyara egy igazi érzelmi hullámvasút: két fiú, egy tóparti ház és rengeteg felkavaró érzés. Conrad titokzatos vonzereje és Jeremiah kedvessége között őrlődik, miközben maga is keresi, ki akar lenni. A sorozat gyönyörűen mutatja meg, hogyan válik a tiniszerelem felnőtté, miközben minden döntés egy kicsit szívszorító.
2. Vámpírnaplók (The Vampire Diaries)
Elena Gilbert élete fenekestül felfordul, amikor megismeri a Salvatore testvéreket. Stefan biztonságot és gyengédséget ígér, Damon viszont veszélyt és szenvedélyt hoz az életébe. A háromszög nemcsak romantikus dráma, hanem igazi érzelmi labirintus, ahol minden választás következményekkel jár – és ettől lesz lehetetlen abbahagyni.
3. Gossip Girl
Blair Waldorf és Nate Archibald kapcsolata igazi tündérmesének tűnik, egészen addig, míg nem lép a képbe Chuck Bass. A felső tízezer csillogó világa tele van intrikákkal, titkokkal és csipetnyi szarkazmussal. A háromszög izgalma adja a sorozat egyik legjobb fűszerét, ahol a romantika sosem válik unalmassá.
4. Dawson és a haverok (Dawson’s Creek)
Dawson, Joey és Pacey története a 90-es évek egyik legnagyobb tinidrámáját írta meg. A gyerekkori barátokból szerelmesek lettek, majd újra barátok - vagy valami a kettő között. A háromszög igazi szívtépő klasszikus: egyszerre szól a felnövésről, a hűségről és a bátorságról, hogy merjünk a szívünkre hallgatni.
5. Emily in Paris
Emily Cooper élete Párizsban már önmagában is regénybe illő, de Gabriel és Camille jelenlétével teljes a kép. A francia főváros kulisszái között Emilynek nemcsak a szerelemben kell eligazodnia, hanem abban is, hogyan maradjon hű önmagához, miközben két szív között billeg. Könnyed, sikkes és tele van bonyolult érzelmekkel.
6. Outer Banks
A napsütötte kalandok mögött Outer Banksben komoly érzelmi dráma zajlik: Sarah Cameron két világ között reked, amikor John B és Topper is a szívéért küzd. A szerelmi háromszög itt nem csak romantika - társadalmi különbségek, lojalitás és szabadságvágyról szóló történet, amitől a sorozat sokkal több lesz, mint egy sima kaland.
7. One Tree Hill
Lucas Scott szíve Peyton és Brooke között hánykolódik, miközben a kisvárosi élet minden drámája rájuk nehezedik. A háromszög tele van szívfacsaró pillanatokkal, meglepetésekkel és barátságból született érzelmekkel. A sorozat megmutatja, hogy a szerelem néha fájdalmasan bonyolult, de épp ettől marad igazán emlékezetes.
8. Riverdale
Archie Andrews, Betty Cooper és Veronica Lodge szerelmi története a Riverdale világának örök mozgatórugója. A tinik mind újra és újra átlépik a barátság és a szerelem határát, miközben sötét titkok és váratlan fordulatok nehezítik az útjukat. És bár a sorozat az utolsó évadokra sokat veszített a fényéből, és túlságogan zavaros lett, az első néhány évadot érdemes megnézni!
9. Szex és New York (Sex and the City)
Carrie Bradshaw szerelmi élete New York utcáin íródott, és két férfi örökre meghatározta a történetét: Mr. Big, a nagybetűs titok, és Aiden, a biztonságot nyújtó jófiú. A háromszög nemcsak romantikus feszültség volt, hanem Carrie önismereti útjának része. A sorozat zseniálisan mutatja meg, hogy a szerelem néha a legnagyobb kaland, amihez bátorság kell.
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!