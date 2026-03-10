8 rémtörténet az Odaátból, aminek tényleg van valóságalapja - A sorozat, ami egy generációt tett horrorfanná

Minden generációnak akad legalább egy olyan sorozata, ami abszolút meghatározó pont volt az emberek életében. Valami, amiről nem lehetett nem beszélgetni, ha végre összeült a baráti kör, mert az egyes epizódokat ugyebár muszáj volt alaposan kivesézni - pláne az internet elterjedése előtt. És valljuk be, a kapcsolat pedig különösen szoros egy milleniál és a kedvenc tinikori szériája között, ami amúgy 10+ évadból és legalább 45 perces epizódokból áll. Az ilyen listákon okkal van mindig ott az Odaát, a 2000-es évek egyik (és sokak szerint a) legjobb sorozata, ami elérte, hogy a finálé után 6 évvel is folyamatosan új rajongókat szerezzen. Hány széria képes arra, hogy 15 évadon át ne veszítsen a lendületéből, hogy az olykor gyengébb cselekményszálak ellenére is mindenkit a tévé elé szegezzen (a leviatánokról nem beszélünk...), és 21 évvel az első rész után is elérje, hogy valaki tizedjére is elindítsa az első évad első részét?

Arról nem is beszélve, hogy egy egész generáció filmes ízlését formálta meg az Odaát akkor, amikor elhangzott az "apa vadászni ment, és több napja nem jött haza" mondat. Az Odaát ugyanis nem egy tinisorozat volt szerelmi drámával, hanem egy jó kis horrorszéria, tele akcióval, érzelemmel, poénokkal és olyan fordulatokkal, amelyekből kellett pár nap, míg magunkhoz tértünk. A fókusz szinte mindig (főleg az első 5 évadban) valamilyen ijesztő természetfeletti lényen volt, akit a két Winchester testvérnek kellett levadászni, és valljuk be, volt jó pár olyan, ami miatt tényleg villanyt kellett kapcsolnunk. Nem csoda, hogy a milleniálok imádják a horrorfilmeket, de mégsem találnak manapság, olyat, ami valóban ijesztő lenne számukra. Hiszen Samnek és Deannek köszönhetően mi már rég tudjuk, mit és hogyan kell levadászni.

És ha már az Odaát para lényeiről van szó, tudtad, hogy a készítő, Eric Kripke sokszor valódi történetekből inspirálódott? Olyan mondákból, folklór néptörténetekből, amelyeknek van alapjuk? Mi most ezeket gyűjtöttük össze, és mire a végére érsz, szinte biztos, hogy megjön a kedved egy kis rerunhoz.

A wendigók nem véletlenül olyan ijesztőek

A sorozat már az első évadban a frászt hozta ránk a wendigo nevezetű lényekkel, és bár ez holmi kitalált teremtménynek hangzik, valójában a Nagy-tavak vidékén, Kanadában és az Egyesült Államok északkeleti részén élő algonkin indián folklórból vette a készítő az ötletet. Ez a lény a kielégíthetetlen kapzsiság, az önzés és a kannibalizmus rémületét képviselte a mondák szerint, és ő figyelmeztette a népeket, mi történik, amikor elveszítik az emberségüket. A wendigo egykor ember volt, de miután éhezni kezdett, majd teljesen elvesztette az önkontrollt, társait fogyasztotta el, így vált wendigová kívül és belül is a legendák szerint. Sam és Dean ugyan képes volt a lényt megölni egy jelzőrakéta-pisztollyal, amitől lángra kapott, de a mondavilágban az ezüst a gyenge pontjuk.

CROATOAN - A rejtélyes üzenet

Hallottad már azt az amerikai rejtélyes történetet, ami szerint 1590-ben 117 angol telepes nyomtalanul tűnt el Roanoke-szigetről? Ha más nem, az Odaátból biztosan, hisz a sorozat is foglalkozott a témával. De először is a valóság: a fent említett sziget teljes lakossága eltűnt, és az egykori lakók csak annyit hagytak maguk után egy oszlopba vésve, hogy "CROATOAN." Hogy mi történt velük, senki sem tudja, és bár léteznek átlagos magyarázatok (máshova költöztek, más törzzsel összeolvadtak), a pontos válaszra sosem derült fény. Az Odaátban egy ilyen kisváros lakói kezdtek el őrültként viselkedni, majd később kiderült, hogy egy démoni vírus állt a háttérben, aminek végén senki sem maradt életben a településen. Csak a CROATOAN felirat maradt utánuk, és egy teljesen üres város.

A rókaszellemekben mai napig sokan hisznek

A japán folklór egyik különös, és egyben nagyon ritka lényeként emlegetik a kitsune-okat, akik a sorozatban is többször említésre kerültek, a 7. évadban pedig egy teljes epizódot szenteltek nekik. A japán népi hiedelmek alapján úgy vélik, hogy ez egy mágikus rókaszellem (jókai), amely képes emberi alakot ölteni, és attól függően, hogy szent rókáról vagy vad rókáról van szó, egészen más viselkedés jellemzi őket. Míg előbbi tanít és segít, addig utóbbi megleckéztet és csínyeket űz, és azoknak jelennek meg, akik valamilyen módon kapcsolatba lépnek a szellemi világgal, vagy akiknek a sorsa különösen érdekli a rókákat.

Láttad már a fehér ruhás nőt?

Ha szellemes filmekről beszélünk, főleg a 2000-es években, ezeket a paranormális jelenségeket szinte mindig egy fehér ruhás nő képében ábrázolták. Hihetetlen, hogy egy ilyen átlagos dolog képes milleniálok ezreire a frászt hozni, de ha a sötétben meglátnánk valakit, ahogy fehér, földig érő ruhában áll egy üres ház ablakában, biztos, hogy futnánk is a másik irányba. A fehér ruhás nő az Odaátban is szerepet kapott: ő egy olyan szellem, aki gyerekeket vagy más embereket rabol el, miután egy tragédia során elhunyt. Nem ez a széria az első, ami foglalkozik a témával, de okkal került itt is terítékre. Ő ugyanis egy folklór-archetípus, akinek története Európából terjedt el, majd világszerte megjelent különböző változatokban. Egyes források szerint már a középkori vagy akár a kereszténység előtti európai hiedelmekhez is visszavezethető a megjelenése, többnyire valamilyen haláleset után.

A széria egyik legnyomasztóbb lénye

A rugaru nevezetű lényre biztosan te is emlékszel, ugyanis a sorozat elég érdekesen - és nyomasztóan - ábrázolta őket. Az Odaátban ezek a teremtmények úgy élnek, mint az emberek, sőt, sokan nem is tudják magukról, hogy rugaruk. Azonban egy idő után a csontjaik deformálódni kezdenek, és csillapíthatatlan vágyat éreznek arra, hogy emberi húst fogyasszanak. Ha ezt megteszik, gyilkos szörnnyé válnak és nincs visszaút. A népi történetek szerint azért egy kicsit más a helyzet, és számos nemzetiség folklórjában létezik a rugaru. Egyesek szerint harapásuk után válhatsz ilyen lénnyé, mások szerint egy átok miatt, de például a francia népi legendákban akkor lesz valakiből rugaru, ha hét egymást követő évben megszegi a nagyböjtöt. Vannak, akik szerint vissza lehet fordítani ezt az átváltozást, míg mások úgy gondolják, ha egyszer valakiből rugaru lesz, nincs gyógyír. Ami viszont megegyezik a sorozatban és a valódi mondákban: ezek a szörnyek nem félnek gyilkolni.

Rakshasa, aki életre kelti a félelmeidet

Az Odaát 2. évadjának egyik legmókásabb jelenete az, amikor kiderül, hogy Sam retteg a bohócoktól. Persze ebben a szériában jogosan, mert kiderül, hogy az a bizonyos bohóc igazából egy rakshasa, azaz alakváltó lény, aki gyerekeket rabol el. A valóságban is rengeteg monda született ezekről a lényekről a hindu és buddhista mitológiában. Őket többnyire mindig alakváltó, emberfeletti erejű démonokként írják le, akik képesek állat vagy épp ember formáját felvenni. Sok történetben ijesztő külsejük van: agyarak, karmok, izzó szemek és természetfeletti erő jellemzi őket. Bár a legtöbb mondában gonosz lényként jelennek meg, a rakshasák nem mindig egyértelműen rosszak. Egyes mítoszok szerint lehetnek védelmezők vagy harcosok is, sőt néha az istenek szolgálatában állnak. Emiatt az indiai mitológiában inkább erős és veszélyes természetfeletti lényekként tekintenek rájuk, nem kizárólag gonosz démonként.

Ezek a fekete kutyák nem olyanok, mint a házi kedvenceink

A fekete kutyák gyakran helyet kapnak a brit és európai folklórban, de fontos kiemelni, hogy ne a valódi kutyákra gondolj. Ezek ugyanis kísértetszerű, sokszor rosszindulatúnak tartott ebek, amiket a mondák nagy, fekete kutyaként írnak le, izzó vörös vagy sárga szemekkel. Gyakran útkereszteződéseknél, temetők közelében vagy ősi helyeken bukkanhatnak fel. Sok történetben a halál előjelének vagy démoni lénynek tartják őket, bár ritkábban védelmező szellemként is megjelenhetnek. Gyakran hozzák kapcsolatba őket az ördöggel és természetfeletti viharokkal. A sorozatban ezek a kutyák jelképezték azt, hogy valaki hamarosan meg fog halni, például a 3. évadban, amikor Dean megköti azt a bizonyos alkut Sam életéért cserébe.

A szirének legendája nem véletlenül híres

A szirénekről már mind hallottunk, nem csoda hát, hogy az Odaátban is foglalkoztak a témával. De míg sokszor gyönyörű nőkként képzeljük el őket, a szériában - és a valóságban létező mondákban is - kifejezetten ijesztő külsejük van. A sorozatban természetesen vonzó külsővel csábítják el ezek a lények áldozataikat, majd sokkoló tettekre kényszerítik őket. A valóságban a szirének a görög mitológia híres, veszélyes lényei, akik a tengerészeket csábították el, majd okozták halálukat. A legendák szerint csodálatosan tudtak énekelni, ami olyan bűvölet alá vonta az embereket, hogy aki meghallotta, mágnesként vonzódott hozzájuk. Aztán meg is halt. Az ókori történetekben a sziréneket eredetileg félig nő, félig madár alakú lényekként ábrázolták, sziklás szigetek közelében éltek, és ugyancsak dalaikkal csalták magukhoz a hajósokat. A sellőszerű külsőt csak a későbbi folklórban kapták meg.

Az Odaát 2005-ös megjelenése tehát bekapcsolta a milleniálokban a horror iránti rajongást, és ha van egy kis valóságalapja egy-egy történetnek, az mindig nagy pluszt jelent. Persze azt sosem bánjuk, hogy az otthonunk biztonságából nézhetjük ezeket a történeteket.

