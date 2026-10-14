Összeköltöztök? 8 pénzügyi kérdés, amit jobb a közös lakás előtt tisztázni

Már csekkoljátok a szóba jöhető lakásokat, fejben berendeztétek a nappalit, és alig várjátok, hogy a hétköznapokon is egymás mellett ébredjetek reggelente? Az összeköltözés fontos és örömteli lépés, ám a kevésbé izgalmas, kissé talán kellemetlen részéről könnyű megfeledkezni. Ilyen például az, hogy ki rendezi a számlákat, mennyit szántok bevásárlásra, és mi történik, ha egyikőtöknek váratlanul kevesebb pénzből kell gazdálkodnia.

Ezeket a beszélgetéseket persze nem feltétlenül a legkönnyebb elkezdeni, sőt, néha kimondottan nehéz, különösen akkor, ha eddig legfeljebb az éttermi számlánál kerültek elő közöttetek az anyagiak. Mégis érdemes még a költöződobozok telepakolás előtt találnotok egy olyan időpontot, amikor nyugodtan átszámolhatjátok, kinek milyen kiadások férnek bele az anyagi helyzetébe. Egy a lényeg: legyetek kíméletlenül őszinték egymással, hogy az összebútorozás ne vessen véget a kapcsolatotoknak!

A következő nyolc kérdés például jó kiindulópont lehet ehhez a beszélgetéshez!

1. Mennyi pénzből gazdálkodunk valójában?

A „nagyjából ugyanannyit keresünk” kevés kapaszkodót ad egy közös költségvetéshez. Beszéljétek át, mennyi a havi nettó bevételetek, mennyire kiszámítható, és milyen rendszeres kiadások terhelik már most. Ha egyikőtök szabadúszó, jutalékot kap vagy alkalmi munkákból él, azt is vegyétek figyelembe, hogy a jobb hónapok bevétele nem feltétlenül ismétlődik meg egész évben. Így olyan lakást és életvitelt választhattok, amelynek költségei mindkettőtök számára vállalhatók.

2. Van olyan tartozásunk, amiről a másiknak tudnia kell?

Diákhitel, áruhitel, hitelkártya-tartozás vagy egy családtagtól kapott kölcsön: mind befolyásolhatja, mennyi marad a közös kiadásokra. Érdemes tisztázni a havi törlesztést, a visszafizetés várható időtartamát és azt, hogy van-e elmaradás bármiben. A beszélgetés során maradjatok a tényeknél, és hagyjatok teret annak is, hogy a másik elmondja, hogyan alakult ki a helyzet. Arról pedig külön állapodjatok meg, vár-e bármelyikőtök anyagi segítséget a párjától, és ez belefér-e a másiknak.

3. Mennyibe kerül a költözés és a közös élet?

A lakbér, a havi törlesztőrészlet csak az egyik tétel, ezért a lakásnézegetés mellett készítsetek egy részletesebb költséglistát. Kerüljön rá a rezsi, az internet, a bevásárlás, a háztartási termékek és minden rendszeresen felmerülő közös kiadás. Külön számoljatok az indulással is: az önerő, a kaució, a költöztetés, a bútorok és a hiányzó konyhai eszközök egyszerre jelenthetnek nagyobb terhet. Már ekkor érdemes eldönteni, melyik beszerzés sürgős, és melyikkel várhattok, hogy az első hónap ne egy végtelen vásárlólistáról szóljon.

4. Felezünk, vagy a jövedelmünkhöz igazítjuk a költségeket?

A fele-fele megosztás egyszerű, de beszéljétek át, milyen terhet jelent ez külön-külön. Ha jelentősen eltér a fizetésetek, szóba jöhet a jövedelemarányos hozzájárulás is. Például: ha egyikőtök nettó 400 ezer, a másik nettó 600 ezer forintot keres, a közös bevételhez 40 és 60 százalékkal járultok hozzá; 300 ezer forintos közös havi kiadásnál ez 120 és 180 ezer forintot jelentene. Nézzétek meg, melyik megoldással marad mindkettőtöknek vállalható budget-je, és jövedelemváltozáskor vegyétek elő újra a megállapodást.

5. Mi számít közös kiadásnak, és hogyan fizetjük?

A lakbér, a törlesztőrészlet besorolása valószínűleg gyorsan megvan, az ételrendelés, a streaming vagy a drágább bevásárlás már több kérdést vethet fel. Beszéljétek át, mi kerül a közös keretbe, és mit fizettek a saját pénzetekből. Működhet a külön számlákról történő elszámolás vagy a közös háztartási keret is, a választott banki megoldás feltételeit viszont nézzétek meg előre. Legyen egyértelmű az is, ki intézi az utalásokat, mikor küldi a másik a hozzájárulását, és hol követitek a kiadásokat, hogy mindketten átlássátok a rendszert.

6. Mennyi költési szabadságra van szükségünk?

Lehet, hogy egyikőtök szívesen költ koncertekre, a másik pedig ruhákra vagy a hobbijára. Érdemes elmondanotok, mely kiadások fontosak nektek, és milyen saját kerettel éreznétek kényelmesnek a közös életet. A közös pénzből történő nagyobb vásárlásokhoz meghatározhattok egy összeghatárt, amely felett előbb egyeztettek. Így egy új fotel vagy háztartási gép előtt mindketten beleszólhattok a döntésbe, miközben a személyes költéseiteknek is megmarad a helyük.

7. Miből fizetünk, ha váratlanul közbejön valami?

Egy elromló gép vagy kieső bevétel könnyen felboríthatja a havi tervet, ezért beszéljetek a vésztartalékról is. Mennyi pénzt tudtok rendszeresen félretenni, hol tartjátok, és milyen helyzetben nyúltok hozzá? A szükséges összeg a saját kiadásaitoktól és körülményeitektől függ, de kisebb megtakarítással is el lehet indulni. A nyaralásra szánt pénzt érdemes külön kezelni ettől, és azt is átbeszélni, hogyan módosítanátok a költségmegosztást, ha valamelyikőtök átmenetileg kevesebbet keresne.

8. Mire gyűjtünk, és hogyan rendeznénk a közös dolgokat, ha változna a kapcsolatunk?

Közös utazás, saját lakás vagy továbbtanulás: mondjátok el egymásnak, mire szeretnétek pénzt szánni a következő években. Ezekből kiderülhet, milyen megtakarítási terv fér össze mindkettőtök elképzeléseivel. Ugyanebbe a beszélgetésbe belefér az is, hogyan számolnátok el a közösen vett bútorokkal, a kaucióval vagy a megtakarítással, ha egyszer külön költöznétek. A nagyobb befizetéseket és vásárlásokat érdemes dokumentálni, a bérleti szerződésben pedig megnézni a kiköltözés feltételeit; saját ingatlanba költözés vagy jelentősebb közös beruházás előtt személyre szabott jogi tanács segíthet tisztázni a helyzetet.

Kíváncsi vagy, mi a legjobb időpont az összeköltözésre a párterapeuták szerint?

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