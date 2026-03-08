Életmód
8 növény, ami hihetetlen hatással van az egészségünkre
Forrás: gettyimages
Napi horoszkóp március 7.: a Rákok nehéz feladatot teljesítenek, a Skorpiók jószándéka balul sül el
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
"Évekig alázott a főnököm, ilyen visszavágásra nem számított senki" - A 10 legdurvább felmondás magyaroktól
A legtöbben legalább egyszer eljátszottunk már a gondolattal, hogy egyszer stílusosan, drámai csavarral mondunk fel.
10 sztárpár, akik teljes titokban házasodtak össze
Hollywoodban sokáig az számított természetesnek, hogy a sztárok esküvői grandiózus, médiával telezsúfolt események.
8 frizura, ami szinte egy nőnek sem áll jól - mégis sokan viselik
Egy új frizura teljesen megváltoztathatja a megjelenésedet – persze nem mindig a jó értelemben. Vannak hajtrendek, amelyek újra és újra visszatérnek, pedig a valóságban csak kevés embernek állnak igazán jól.
Napi horoszkóp március 8.: az Ikrek túlreagálnak egy bizonyos helyzetet, a Mérlegek nagyobb sikerekre vágynak
A hét utolsó napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a vasárnapi horoszkópra!
A természet valójában egy hatalmas patika, számos olyan növény létezik, amely évszázadok óta része a hagyományos gyógyászatnak, és amelyek hatását ma már modern kutatások is vizsgálják. Ezeknek a növényeknek a rendszeres és tudatos használata támogathatja az immunrendszert, segítheti az emésztést, csökkentheti a gyulladásokat, sőt a mentális jóllétre is hatással lehet. A következő válogatásban összegyűjtöttünk nyolc olyan növényt, amelyek különösen sokoldalúan támogathatják a szervezet működését.
Lássuk!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Promóciók
Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?
Heti horoszkóp március 9-15.: a Rákoktól valaki szokatlanul nagy szívességet kér, a Mérlegeknek érdemes bizalmat szavazniuk bizonyos személyeknek
Az előtted álló héten is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp március 8.: az Ikrek túlreagálnak egy bizonyos helyzetet, a Mérlegek nagyobb sikerekre vágynak
A hét utolsó napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a vasárnapi horoszkópra!
10 sztárpár, akik teljes titokban házasodtak össze
Hollywoodban sokáig az számított természetesnek, hogy a sztárok esküvői grandiózus, médiával telezsúfolt események.
8 frizura, ami szinte egy nőnek sem áll jól - mégis sokan viselik
Egy új frizura teljesen megváltoztathatja a megjelenésedet – persze nem mindig a jó értelemben. Vannak hajtrendek, amelyek újra és újra visszatérnek, pedig a valóságban csak kevés embernek állnak igazán jól.
8 szőke árnyalat tavaszra, amitől gyönyörűbb lesz a hajad, mint valaha
Az idei tavasz legmenőbb hajszíne kétségkívül a szőke lesz.
6 tavaszi parfüm, ami egész álló nap tartós marad
Ezekkel az illatokkal el is kezdheted a tavaszra hangolódást.