Promóciók
8 mondat, ami sokat elárul arról, mennyire boldog egy férfi a házasságában
Forrás: Pexels
Channing Tatum kamuprofil mögül trollkodta szét az exéről szóló posztokat Instán - De egy apró hiba lebuktatta, és most a fél internet rajta nevet
Álmainkban sem gondoltuk volna, hogy Channing Tatum egy kamuprofilos Insta-botrány közepén találja magát. De minden jel arra mutat, hogy tényleg ő rejtőzött a fake account mögött.
Promóciók
Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be
Christina Applegate hónapokig kórházban volt – Most videóban üzent rajongóinak
Hónapokig tartó kórházi kezelés után Christina Applegate végre újra videóban jelentkezett, és egy rövid, mégis nagyon személyes üzenetet küldött azoknak, akik végig mellette álltak.
Az év legváratlanabb sztárpárja: ennyi ideje van együtt Dakota Johnson és Machine Gun Kelly
Néhány hete még valószínűleg senki nem tette volna egy mondatba Dakota Johnson és Machine Gun Kelly nevét, most viszont egyre több jel utal arra, hogy Hollywood egyik legmeglepőbb románca alakul közöttük.
Napi horoszkóp szeptember 22.: a Bikák fontos elhatározásra jutnak, az Ikrek segítő szándéka a visszájára fordul
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
A szívfacsaró ok, amiért Lady Gaga kénytelen volt béranyával gyermeket vállalni
Lady Gaga hosszú évek óta nyíltan beszél arról a krónikus betegségről, amely időnként olyan erős fájdalmat okoz neki, hogy a hétköznapi teendők is komoly megterhelést jelentenek.
Napi horoszkóp szeptember 21.: a Bikáknak érdemes az apróbb részletekre is odafigyelniük, a Mérlegek végre hátradőlhetnek
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
Egy jól működő kapcsolatot természetesen nem lehet néhány mondat alapján megítélni, és attól sem lesz automatikusan tökéletes egy házasság, hogy valaki rendszeresen dicséri a párját. Az viszont sokat elárulhat egy kapcsolatról, hogyan beszélnek egymásról a felek a hétköznapi helyzetekben, különösen akkor, amikor a másik nincs jelen.
A boldog házasságban élő férfiaknál gyakran visszatérnek bizonyos mondatok, amelyek mögött megbecsülés, támogatás és tisztelet húzódik. Nem feltétlenül szó szerint ezeket kell hallanod: inkább az számít, milyen érzés és hozzáállás jelenik meg mögöttük.
1. „Szerencsés vagyok, hogy ő van nekem”
A hosszú kapcsolatok egyik legnagyobb csapdája, hogy idővel természetesnek kezdjük venni a másikat. A hétköznapok, munka, háztartás és ezernyi teendő mellett könnyű megfeledkezni arról, hogy időnként ki is mondjuk: értékeljük azt, aki mellettünk van.
Amikor egy férfi mások előtt is arról beszél, mennyire szerencsésnek érzi magát a felesége mellett, az arról árulkodhat, hogy továbbra sem tekinti magától értetődőnek a kapcsolatukat. Nemcsak szereti a párját, hanem észreveszi azt is, mit ad hozzá az életéhez.
2. „Ő még a hétköznapokat is különlegessé teszi”
Egy boldog kapcsolat nagy része nem romantikus utazásokból, évfordulókból és gyertyafényes vacsorákból áll. Sokkal inkább abból, hogy együtt vacsoráztok egy hosszú nap után, megnéztek egy sorozatrészt, vagy este még tíz percet beszélgettek arról, mi történt veletek. Éppen ezért különösen beszédes lehet, ha valaki ezeket az apróságokat is értékeli. A hétköznapi figyelmességek sokszor sokkal többet jelentenek egy kapcsolat hosszú távú működésében, mint a ritka, látványos gesztusok.
3. „Ebben nagyon igaza volt”
Az egyik legerősebb green flag, amikor valaki nemcsak négyszemközt, hanem társaságban is tisztelettel beszél a párja véleményéről. Egy szeretetteljes kapcsolatban nincs szükség arra, hogy az egyik fél mindenáron okosabbnak vagy erősebbnek tűnjön a másiknál. Ha egy férfi természetesen elismeri, hogy a felesége jó meglátást tett, vagy akár azt, hogy egy vitában neki volt igaza, az azt mutathatja, hogy partnerként kezeli őt, és nem riválisként.
4. „Büszke vagyok rá”
Talán az egyik legjobb érzés egy kapcsolatban, amikor tudod, hogy a másik tényleg drukkol neked. Nemcsak akkor, amikor valami óriási dolgot érsz el, hanem az apróbb sikereidnél is. Egy férfi, aki büszkén mesél a párjáról a barátainak vagy a családjának, azt közvetíti, hogy fontosnak tartja az eredményeit. Lehet szó munkahelyi sikerről, egy új hobbiról vagy bármiről, amiben a másik fejlődik: a lényeg, hogy valóban örül a sikerének, nem pedig versenyez vele.
5. „Mindig számíthatok rá”
Az érzelmi biztonság egy kapcsolat egyik legfontosabb alapja. Jó érzés tudni, hogy ha valami rosszul alakul, van valaki, akit felhívhatsz, aki meghallgat, vagy egyszerűen csak ott van melletted. Ha egy férfi rendszeresen úgy beszél a feleségéről, mint arról az emberről, akire nehéz helyzetekben is támaszkodhat, az azt mutatja, hogy biztonságban érzi magát mellette. Ez lehet egy rossz munkahelyi nap, családi probléma vagy nagyobb élethelyzet – nem mindig megoldásra van szükség, néha egyszerűen csak arra, hogy valaki melletted legyen.
6. „Előbb megbeszélem a feleségemmel”
Ez a mondat elsőre akár úgy is hangozhat, mintha valaki engedélyt kérne, pedig egy egészséges kapcsolatban sokkal inkább az egymás iránti figyelemről szól. Ha egy program, döntés vagy változás mindkettőtök életére hatással lehet, teljesen természetes, hogy előtte egyeztettek. Nem arról van szó, hogy a pár egyik tagja kontrollálja a másikat, hanem arról, hogy egyikük sem úgy szervezi az életét, mintha még mindig teljesen egyedül lenne. A másik bevonása egyszerűen azt jelzi: számít a véleménye és az ideje.
7. „Nagyon tisztelem őt”
A szerelem önmagában nem old meg mindent. Egy hosszú távú kapcsolatban legalább ilyen fontos az is, hogy két ember tisztelje egymás határait, véleményét, döntéseit és személyiségét. Ez pedig abból is látszik, hogyan beszél valaki a társáról mások előtt. Egy szeretetteljes kapcsolatban a másik gyengeségeiből nem lesz rendszeres poén, és nem kell attól tartani, hogy a partnered a hátad mögött kellemetlen történeteket mesél rólad csak azért, hogy megnevettessen másokat. A tisztelet akkor is jelen van, amikor a másik nincs a szobában.
8. „Nagyon boldoggá tesz”
Talán ez hangzik a legegyszerűbbnek, mégis rengeteg van benne. Nem azt jelenti, hogy valakinek a párja felelős minden egyes jó érzéséért – hiszen saját boldogságunkat nem lehet teljes egészében egy másik ember vállára tenni. Inkább arról szól, hogy a kapcsolat pozitív része az életének. Egy boldog házasságban a felek nemcsak szeretik egymást, hanem valóban szeretnek is együtt lenni, támogatják egymást, és a kapcsolatuk nem újabb állandó stresszforrást jelent a mindennapokban.
Végül pedig talán nem is az számít a leginkább, hogy egy férfi pontosan kimondja-e ezt a nyolc mondatot. Sokkal beszédesebb, hogy tisztelet, büszkeség és szeretet érződik-e abból, ahogyan a feleségéről beszél, akkor is, amikor ő éppen nincs jelen.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Promóciók
Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be
Lesz 5. évada a Szörnyeteg sorozatnak? Sokkoló történetek következhetnek Lizzie Bordené után!
A Netflix sikerszériájának alkotói már újabb történeteken gondolkodnak, és bár az ötödik évadot hivatalosan még nem rendelték be, már felmerült, kivel folytatnák a show-t a Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztori után.
10 true crime dokusorozat, ami sokkal durvább, mint bármelyik fikció
Ha te is imádod a hátborzongató, valós bűnügyeket, ezek a true crime dokusorozatok garantáltan beszippantanak.
Ezek az ártatlan mondatok lebuktatják a férfiakat: rögtön kiderül, mit akarnak igazából tőled
Az ismerkedés elején szinte mindenki a legjobb oldalát próbálja mutatni, mégis vannak mondatok, amelyek többet árulnak el valakiről, mint elsőre gondolnánk.
Te sem tudod, mit kezdj a cottage cheese-zel? Segítünk: ezek a legjobb receptek a TikTok szerint
Pedig ez az alapanyag nagyon hasznos az egészséged szempontjából is.
8 szokás, ami arra utal, hogy társasági magányos farkas vagy
Szeretsz emberek között lenni, könnyen beszélgetsz akár idegenekkel is, mégsem érzed azt, hogy folyamatos társaságra lenne szükséged.
Katalin hercegné kedvenc őszi cipőtrendjét mi is azonnal lemásolnánk
Katalin hercegné legújabb szettje újabb bizonyíték arra, hogy a barna velúrcsizma 2026 őszének egyik legsokoldalúbb darabja lehet.