8 módszer, ami segít pár perc alatt elaludni este

Amint lefekszel, beindulnak a gondolatok, eszedbe jutnak a másnapi feladatok, vagy egyszerűen csak nem tudsz ellazulni. Az elalvásra azonban nem mindig az a megoldás, hogy még jobban próbálkozol. Sokszor néhány apró változtatás is elég lehet ahhoz, hogy a tested és az elméd könnyebben ráhangolódjon az éjszakai pihenésre.

Legyen egy kicsit hűvösebb a hálószoba

A test természetes módon lehűl, amikor közeledik az alvás ideje, ezért a túl meleg hálószoba megnehezítheti az elalvást. Sokan hűvösebb környezetben alszanak nyugodtabban, ezért érdemes lefekvés előtt kiszellőztetni, vagy néhány fokkal lejjebb venni a fűtést. Egy meleg zuhany is segíthet, mert utána a test hőmérséklete fokozatosan csökkenni kezd.

Lassítsd le a légzésed

Ha az agyad még este is pörög, egy egyszerű légzőgyakorlat segíthet átváltani nyugodtabb üzemmódba. A 4-7-8 módszernél négy számolásig belélegzel, hétig bent tartod a levegőt, majd nyolc számolás alatt lassan kifújod. A lényeg nem a tökéletes időzítés, hanem az, hogy a légzésed tudatosan lassabbá és egyenletesebbé váljon.

Próbálj hasonló időben lefeküdni

A szervezet belső órája akkor működik a legkiegyensúlyozottabban, ha valamennyire kiszámítható a napirended. Ha egyik este tízkor, másnap pedig hajnali egykor kerülsz ágyba, a tested nehezebben alkalmazkodik. Már az is sokat számíthat, ha a lefekvés és az ébredés időpontja nagyjából ugyanarra az idősávra esik.

Lefekvés előtt tedd félre a telefont

Az esti görgetés könnyen elvisz még fél vagy akár egy órát úgy, hogy észre sem veszed. Ráadásul a képernyő fénye és a folyamatosan érkező új ingerek sem segítik az ellazulást. Ha teheted, lefekvés előtt válts valami nyugodtabb tevékenységre: olvass, zuhanyozz, hallgass zenét, vagy egyszerűen hagyj magadnak néhány csendes percet.

Ne számolgasd, hány órád maradt aludni

Az óranézegetés könnyen tovább rontja a helyzetet. Amint elkezded kiszámolni, hogy már csak öt, majd négy és fél órád maradt reggelig, az alvás egyre inkább teljesítménnyé válik. Ez pedig pont az ellenkezőjét válthatja ki annak, amit szeretnél. Ha hajlamos vagy rá, fordítsd el az órát, és ne tartsd szem előtt a telefon kijelzőjét sem.

Írd ki a fejedből a másnapi teendőket

Sokaknál lefekvéskor kerül elő minden, amit napközben félretoltak. Mit kell holnap elintézni, kinek kell írni, mit felejtettél el, mi vár rád reggel. Ilyenkor segíthet, ha ezeket néhány perc alatt leírod egy papírra. Ha a feladatok már nem csak a fejedben léteznek, könnyebb lehet elengedni őket éjszakára.

A koffeint ne hagyd túl későre

A délutáni kávé ártalmatlannak tűnhet, de a koffein órákon át a szervezetben maradhat. Emiatt még akkor is megnehezítheti az elalvást, ha nem érzed magad különösebben felpörgetettnek. Ha rendszeresen sokáig forgolódsz este, érdemes kipróbálni, mi történik, ha a nap második felében már nem iszol kávét vagy energiaitalt.

Olvass néhány oldalt

Az olvasás jó átmenet lehet a nappali pörgés és az alvás között, főleg akkor, ha nem képernyőről olvasol. Nem kell órákon át könyv fölött ülni: néhány nyugodt oldal is elég lehet ahhoz, hogy a figyelmed elszakadjon a napi problémáktól, és a tested is elkezdjen lelassulni.