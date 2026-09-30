8 lusta vacsora, amihez csak egy tepsire van szükséged

Vannak azok az esték, amikor már a mit főzzek? kérdés megválaszolása is túl nagy feladatnak tűnik. Ilyenkor jönnek jól az úgynevezett traybake receptek, vagyis azok a tepsis fogások, amelyeknél nincs szükség három lábasra, két serpenyőre és egy mosogatónyi edényre. A koncepció pofonegyszerű: hús, hal vagy valamilyen növényi fehérjeforrás, rengeteg zöldség, egy jó fűszerezés, aztán mehet minden egyetlen tepsibe. Amíg a sütő dolgozik, te nyugodtan csinálhatsz bármi mást. Szerencsére számos olyan vacsora recept is létezik ezek között, amely mindössze 5-10 perc előkészítést igényel. Íme 8 vacsora azokra a napokra, amikor ennél valami finomat, csak éppen semmi kedved főzőcskézni.

Görög fetás, zöldséges tepsi

Hozzávalók 4 adaghoz:

2 pita

1 nagy lilahagyma

400 g konzerv vajbab

2 kisebb cukkini

100 g koktélparadicsom

100 g feta

20 g magozott olívabogyó

1 citrom

3 teáskanál olívaolaj

1 teáskanál szárított oregánó

frissen őrölt bors

Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 220 °C-ra. Tépkedd a pitát falatnyi darabokra, locsold meg kevés olajjal, szórd meg oregánóval, majd süsd 10 percen keresztül, amíg ropogós nem lesz. Vedd ki a pitát, és ugyanarra a tepsire mehet a cikkekre vágott hagyma, a leöblített bab és a felszeletelt cukkini. Süsd 10 percig, majd add hozzá a paradicsomot, az olívabogyót és a fetát. Újabb 10 perc sütés után tedd vissza rá a ropogós pitát, és facsarj rá citromlevet.

Füstös kolbászos-sütőtökös tepsi

Hozzávalók 4 adaghoz:

8 kisebb sütni való kolbász

1 nagyobb, kb. 1 kg-os sonkatök

2 lilahagyma

2 evőkanál olívaolaj

1 teáskanál füstölt paprika

1 teáskanál őrölt kömény

1 teáskanál édesköménymag

1 evőkanál méz

1 evőkanál paradicsompüré

1 evőkanál harissa

kevés petrezselyem

Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Keverd össze az olajat a paprikával, köménnyel, édesköménnyel, mézzel, paradicsompürével és harissával. A sütőtököt vágd körülbelül 2 cm-es darabokra, a hagymát vastagabb cikkekre. Tedd őket a kolbásszal együtt a tepsibe, forgasd át a fűszeres keverékben, majd süsd 30-40 percig. Félidőben egyszer keverd át, tálalás előtt pedig szórd meg petrezselyemmel.

Fűszeres lazac paradicsommal és csicseriborsóval

Hozzávalók 2 adaghoz:

2 lazacfilé

400 g konzerv csicseriborsó

250 g koktélparadicsom

1 kisebb lilahagyma

1-2 evőkanál enyhe currypaszta

1 evőkanál olívaolaj

1 citrom

só, bors

friss koriander vagy petrezselyem a tetejére

Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Tedd a tepsibe a leöblített csicseriborsót, a paradicsomot és a cikkekre vágott hagymát. Forgasd össze az olívaolajjal és a currypaszta felével, majd süsd körülbelül 10 percig. A lazacot kend meg a maradék currypasztával, tedd a zöldségek tetejére, és süsd további 12-15 percig. Citrommal és friss zöldfűszerrel tálald.

Mézes-mustáros kolbász sült zöldségekkel

Hozzávalók 4 adaghoz:

8 sertéskolbász

1 közepes karfiol

1 fej brokkoli

1 lilahagyma

3 evőkanál olívaolaj

3 evőkanál magos mustár

1½ evőkanál méz

3 evőkanál vörösborecet

3 teáskanál édesköménymag

só, bors

Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Darabold fel a karfiolt és a brokkolit, a hagymát pedig vágd cikkekre, majd tedd őket a kolbásszal együtt egy nagy tepsibe. Keverd össze az olívaolajat, a mustárt, a mézet, az ecetet és az édesköménymagot, majd öntsd a tepsi tartalmára. Forgass össze mindent, és süsd 25-30 percig, félidőben egyszer átkeverve. Ha van otthon pár szelet szikkadt kenyér, az utolsó 5-10 percre kockákra vágva azt is rádobhatod.

Pestós kolbász újburgonyával és babbal

Hozzávalók 2 adaghoz:

2 nagyobb sütni való kolbász

4 újburgonya

1 lilahagyma

100 g koktélparadicsom

6 konzerv vagy üveges articsókaszív

400 g konzerv vajbab

4 újhagyma

1 kisebb citrom

150 ml zöldségalaplé

2 evőkanál pesto

1 teáskanál édesköménymag

½ evőkanál olívaolaj

Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Szeleteld fel vékonyan a burgonyát, a kolbászt pedig vágd nagyobb darabokra. Tedd egy tepsibe a hagymával, paradicsommal, articsókával, újhagymával és citromgerezdekkel együtt. Locsold meg olívaolajjal, szórd rá az édesköménymagot, majd süsd 20 percig. Add hozzá a leöblített babot és az alaplevet, és süsd tovább, amíg a burgonya megpuhul és a kolbász átsül. Végül keverd bele a pestót.

Citromos-oregánós csirke krumplival

Hozzávalók 4 adaghoz:

6-8 csirke felsőcomb

600 g kisebb burgonya

2 citrom

1 lilahagyma

3 gerezd fokhagyma

2 evőkanál olívaolaj

1½ teáskanál szárított

oregánó só, bors

opcionálisan egy marék olívabogyó

Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. A burgonyát felezd vagy negyedeld, majd tedd a tepsibe a hagymával, fokhagymával és az egyik felszeletelt citrommal. Locsold meg olajjal, szórd meg oregánóval, sóval és borssal. Helyezd rá a csirkecombokat, és süsd körülbelül 50-60 percig, amíg a hús aranybarnára sül, a burgonya pedig megpuhul. Tálalás előtt facsard rá a másik citrom levét.

Sült zöldséges-fetás tepsi csicseriborsóval

Hozzávalók 4 adaghoz:

1 cukkini

1 piros kaliforniai paprika

1 sárga kaliforniai paprika

1 lilahagyma

250 g koktélparadicsom

400 g konzerv csicseriborsó

150 g feta

2 evőkanál olívaolaj

1 teáskanál füstölt paprika

1 teáskanál oregánó

½ teáskanál fokhagymapor

só, bors

½ citrom

Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Vágd nagyjából egyforma darabokra a cukkinit, paprikákat és hagymát. Tedd egy nagy tepsibe a paradicsommal és a leöblített csicseriborsóval együtt. Locsold meg olívaolajjal, fűszerezd füstölt paprikával, oregánóval, fokhagymaporral, sóval és borssal, majd alaposan forgasd össze. Süsd 25 percig, ezután morzsold rá a fetát, és tedd vissza további 10 percre. A végén facsarj rá egy kevés citromlevet.

Mézes-szójás lazac brokkolival és édesburgonyával

Hozzávalók 2 adaghoz:

2 lazacfilé

1 nagyobb édesburgonya, kb. 350–400 g

1 kisebb fej brokkoli

2 evőkanál szójaszósz

1 evőkanál méz

1 teáskanál szezámolaj

1 gerezd fokhagyma

1 teáskanál frissen reszelt gyömbér

1 evőkanál olívaolaj

1 teáskanál szezámmag

2 szál újhagyma

½ lime

Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Az édesburgonyát vágd körülbelül 2 cm-es kockákra, tedd egy sütőpapírral bélelt tepsire, locsold meg az olívaolajjal, majd süsd 15 percig. Közben keverd össze a szójaszószt, a mézet, a szezámolajat, a zúzott fokhagymát és a reszelt gyömbért. Vedd ki a tepsit, add az édesburgonyához a rózsáira szedett brokkolit, majd tedd melléjük a lazacfiléket. Kend meg a lazacot bőségesen a mézes-szójás szósszal, a maradékból pedig locsolj egy keveset a brokkolira is. Tedd vissza a sütőbe további 12–15 percre, amíg a lazac átsül, a zöldségek pedig megpirulnak. Tálalás előtt szórd meg szezámmaggal és vékonyra szeletelt újhagymával, végül facsarj rá egy kevés lime-levet.

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