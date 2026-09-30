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8 lusta vacsora, amihez csak egy tepsire van szükséged
Forrás: Pexels/alesiakozik, Tim Douglas, Tivasee
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Vannak azok az esték, amikor már a mit főzzek? kérdés megválaszolása is túl nagy feladatnak tűnik. Ilyenkor jönnek jól az úgynevezett traybake receptek, vagyis azok a tepsis fogások, amelyeknél nincs szükség három lábasra, két serpenyőre és egy mosogatónyi edényre. A koncepció pofonegyszerű: hús, hal vagy valamilyen növényi fehérjeforrás, rengeteg zöldség, egy jó fűszerezés, aztán mehet minden egyetlen tepsibe. Amíg a sütő dolgozik, te nyugodtan csinálhatsz bármi mást. Szerencsére számos olyan vacsora recept is létezik ezek között, amely mindössze 5-10 perc előkészítést igényel. Íme 8 vacsora azokra a napokra, amikor ennél valami finomat, csak éppen semmi kedved főzőcskézni.
Görög fetás, zöldséges tepsi
Hozzávalók 4 adaghoz:
- 2 pita
- 1 nagy lilahagyma
- 400 g konzerv vajbab
- 2 kisebb cukkini
- 100 g koktélparadicsom
- 100 g feta
- 20 g magozott olívabogyó
- 1 citrom
- 3 teáskanál olívaolaj
- 1 teáskanál szárított oregánó
- frissen őrölt bors
Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 220 °C-ra. Tépkedd a pitát falatnyi darabokra, locsold meg kevés olajjal, szórd meg oregánóval, majd süsd 10 percen keresztül, amíg ropogós nem lesz. Vedd ki a pitát, és ugyanarra a tepsire mehet a cikkekre vágott hagyma, a leöblített bab és a felszeletelt cukkini. Süsd 10 percig, majd add hozzá a paradicsomot, az olívabogyót és a fetát. Újabb 10 perc sütés után tedd vissza rá a ropogós pitát, és facsarj rá citromlevet.
Füstös kolbászos-sütőtökös tepsi
Hozzávalók 4 adaghoz:
- 8 kisebb sütni való kolbász
- 1 nagyobb, kb. 1 kg-os sonkatök
- 2 lilahagyma
- 2 evőkanál olívaolaj
- 1 teáskanál füstölt paprika
- 1 teáskanál őrölt kömény
- 1 teáskanál édesköménymag
- 1 evőkanál méz
- 1 evőkanál paradicsompüré
- 1 evőkanál harissa
- kevés petrezselyem
Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Keverd össze az olajat a paprikával, köménnyel, édesköménnyel, mézzel, paradicsompürével és harissával. A sütőtököt vágd körülbelül 2 cm-es darabokra, a hagymát vastagabb cikkekre. Tedd őket a kolbásszal együtt a tepsibe, forgasd át a fűszeres keverékben, majd süsd 30-40 percig. Félidőben egyszer keverd át, tálalás előtt pedig szórd meg petrezselyemmel.
Fűszeres lazac paradicsommal és csicseriborsóval
Hozzávalók 2 adaghoz:
- 2 lazacfilé
- 400 g konzerv csicseriborsó
- 250 g koktélparadicsom
- 1 kisebb lilahagyma
- 1-2 evőkanál enyhe currypaszta
- 1 evőkanál olívaolaj
- 1 citrom
- só, bors
- friss koriander vagy petrezselyem a tetejére
Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Tedd a tepsibe a leöblített csicseriborsót, a paradicsomot és a cikkekre vágott hagymát. Forgasd össze az olívaolajjal és a currypaszta felével, majd süsd körülbelül 10 percig. A lazacot kend meg a maradék currypasztával, tedd a zöldségek tetejére, és süsd további 12-15 percig. Citrommal és friss zöldfűszerrel tálald.
Mézes-mustáros kolbász sült zöldségekkel
Hozzávalók 4 adaghoz:
- 8 sertéskolbász
- 1 közepes karfiol
- 1 fej brokkoli
- 1 lilahagyma
- 3 evőkanál olívaolaj
- 3 evőkanál magos mustár
- 1½ evőkanál méz
- 3 evőkanál vörösborecet
- 3 teáskanál édesköménymag
- só, bors
Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Darabold fel a karfiolt és a brokkolit, a hagymát pedig vágd cikkekre, majd tedd őket a kolbásszal együtt egy nagy tepsibe. Keverd össze az olívaolajat, a mustárt, a mézet, az ecetet és az édesköménymagot, majd öntsd a tepsi tartalmára. Forgass össze mindent, és süsd 25-30 percig, félidőben egyszer átkeverve. Ha van otthon pár szelet szikkadt kenyér, az utolsó 5-10 percre kockákra vágva azt is rádobhatod.
Pestós kolbász újburgonyával és babbal
Hozzávalók 2 adaghoz:
- 2 nagyobb sütni való kolbász
- 4 újburgonya
- 1 lilahagyma
- 100 g koktélparadicsom
- 6 konzerv vagy üveges articsókaszív
- 400 g konzerv vajbab
- 4 újhagyma
- 1 kisebb citrom
- 150 ml zöldségalaplé
- 2 evőkanál pesto
- 1 teáskanál édesköménymag
- ½ evőkanál olívaolaj
Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Szeleteld fel vékonyan a burgonyát, a kolbászt pedig vágd nagyobb darabokra. Tedd egy tepsibe a hagymával, paradicsommal, articsókával, újhagymával és citromgerezdekkel együtt. Locsold meg olívaolajjal, szórd rá az édesköménymagot, majd süsd 20 percig. Add hozzá a leöblített babot és az alaplevet, és süsd tovább, amíg a burgonya megpuhul és a kolbász átsül. Végül keverd bele a pestót.
Citromos-oregánós csirke krumplival
Hozzávalók 4 adaghoz:
- 6-8 csirke felsőcomb
- 600 g kisebb burgonya
- 2 citrom
- 1 lilahagyma
- 3 gerezd fokhagyma
- 2 evőkanál olívaolaj
- 1½ teáskanál szárított
- oregánó só, bors
- opcionálisan egy marék olívabogyó
Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. A burgonyát felezd vagy negyedeld, majd tedd a tepsibe a hagymával, fokhagymával és az egyik felszeletelt citrommal. Locsold meg olajjal, szórd meg oregánóval, sóval és borssal. Helyezd rá a csirkecombokat, és süsd körülbelül 50-60 percig, amíg a hús aranybarnára sül, a burgonya pedig megpuhul. Tálalás előtt facsard rá a másik citrom levét.
Sült zöldséges-fetás tepsi csicseriborsóval
Hozzávalók 4 adaghoz:
- 1 cukkini
- 1 piros kaliforniai paprika
- 1 sárga kaliforniai paprika
- 1 lilahagyma
- 250 g koktélparadicsom
- 400 g konzerv csicseriborsó
- 150 g feta
- 2 evőkanál olívaolaj
- 1 teáskanál füstölt paprika
- 1 teáskanál oregánó
- ½ teáskanál fokhagymapor
- só, bors
- ½ citrom
Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Vágd nagyjából egyforma darabokra a cukkinit, paprikákat és hagymát. Tedd egy nagy tepsibe a paradicsommal és a leöblített csicseriborsóval együtt. Locsold meg olívaolajjal, fűszerezd füstölt paprikával, oregánóval, fokhagymaporral, sóval és borssal, majd alaposan forgasd össze. Süsd 25 percig, ezután morzsold rá a fetát, és tedd vissza további 10 percre. A végén facsarj rá egy kevés citromlevet.
Mézes-szójás lazac brokkolival és édesburgonyával
Hozzávalók 2 adaghoz:
- 2 lazacfilé
- 1 nagyobb édesburgonya, kb. 350–400 g
- 1 kisebb fej brokkoli
- 2 evőkanál szójaszósz
- 1 evőkanál méz
- 1 teáskanál szezámolaj
- 1 gerezd fokhagyma
- 1 teáskanál frissen reszelt gyömbér
- 1 evőkanál olívaolaj
- 1 teáskanál szezámmag
- 2 szál újhagyma
- ½ lime
Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Az édesburgonyát vágd körülbelül 2 cm-es kockákra, tedd egy sütőpapírral bélelt tepsire, locsold meg az olívaolajjal, majd süsd 15 percig. Közben keverd össze a szójaszószt, a mézet, a szezámolajat, a zúzott fokhagymát és a reszelt gyömbért. Vedd ki a tepsit, add az édesburgonyához a rózsáira szedett brokkolit, majd tedd melléjük a lazacfiléket. Kend meg a lazacot bőségesen a mézes-szójás szósszal, a maradékból pedig locsolj egy keveset a brokkolira is. Tedd vissza a sütőbe további 12–15 percre, amíg a lazac átsül, a zöldségek pedig megpirulnak. Tálalás előtt szórd meg szezámmaggal és vékonyra szeletelt újhagymával, végül facsarj rá egy kevés lime-levet.
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