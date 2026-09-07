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8 kutyafajta, amelyet meglepően könnyű tanítani

#Kutya
#Típus
#kutyafajta
#könnyű tanítani
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 4. 10:40

Forrás: gettyimages

kutya
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Egy kutya kiválasztásánál rengeteg szempontot mérlegelünk: mekkorára nő, mennyi mozgásra van szüksége, mennyire barátságos, vagy éppen mennyire szeret ugatni.

Van azonban egy tulajdonság, amely különösen sokat számíthat a közös hétköznapokban: mennyire könnyen tanítható. Természetesen megfelelő türelemmel és következetességgel szinte minden kutya képes új szabályokat és feladatokat megtanulni. Az egyéni személyiség mellett a korai szocializáció is rendkívül fontos. Bizonyos fajták azonban intelligenciájuknak, munkakedvüknek és együttműködő természetüknek köszönhetően különösen gyorsan sajátítják el az új vezényszavakat és feladatokat.

Golden retriever

Nem véletlenül tartozik hosszú ideje a világ egyik legnépszerűbb családi kutyái közé. A golden retriever intelligens, barátságos és általában kifejezetten szeret együttműködni az emberrel. Gyorsan megérti, mit várnak tőle, ráadásul a tanulást is élvezi, ezért kezdő gazdik számára is jó választás lehet.

Labrador retriever

A labrador energikus, társaságkedvelő és rendkívül motiválható kutya. Kifejezetten szeret feladatokat teljesíteni, ezért megfelelő módszerekkel gyorsan haladhat vele a tréning. Rengeteg mozgást és foglalkozást igényel, így a tanítás egyben remek lehetőség arra is, hogy levezesse az energiáját.

Német juhászkutya

Nem véletlen, hogy a német juhászkutyákat gyakran látjuk rendőrségi, katonai vagy más munkakutyaként. Rendkívül intelligensek, gyorsan tanulnak és szeretnek feladatokat kapni. Erős ösztöneik miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy nevelésük és szocializációjuk már egészen fiatal korban elkezdődjön.

Border collie

Ha létezne kutyaiskola, a border collie valószínűleg az osztály egyik eminens tanulója lenne. Villámgyorsan sajátít el új parancsokat és trükköket, ráadásul folyamatos szellemi stimulációra vágyik. Akár olyan összetettebb feladatokat is megtanulhat, mint kisebb tárgyak elpakolása vagy bizonyos dolgok odahozása. Kereső- és mentőkutyaként is kiválóan teljesíthet.

Uszkár

Elegáns megjelenése miatt könnyű megfeledkezni arról, hogy az uszkár rendkívül intelligens és atletikus fajta. Gyorsan tanul, élvezi a közös munkát, és számos különböző feladat elsajátítására képes. A megfelelő tréning ráadásul nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is lefoglalja.

Papillon

Apró termete ellenére meglepően sok mindenre képes. A papillon vidám, kíváncsi és intelligens kutya, amely könnyen tanul különböző trükköket. Szeret kapcsolatban lenni a gazdájával, így a közös gyakorlás számára sokszor inkább játék, mint kötelező feladat.

Shetlandi juhászkutya

A sheltie gyors, aktív és engedelmes fajta, amely kifejezetten jól teljesít az engedelmességi feladatokban. Gyorsan megjegyzi az új parancsokat, ugyanakkor intelligenciája miatt szüksége is van rendszeres mentális kihívásokra. Ha unatkozik, könnyen találhat magának saját elfoglaltságot, ami nem feltétlenül egyezik majd a gazdi elképzeléseivel.

Rottweiler

Sokakat meglephet, hogy a rottweiler is felkerült a listára. Őrző-védő múltja miatt határozott és területvédő lehet, ugyanakkor megfelelő neveléssel rendkívül ragaszkodó, intelligens és együttműködő társsá válhat. Ennél a fajtánál különösen nagy jelentősége van a következetes tréningnek és a korai szocializációnak.

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