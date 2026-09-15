8 kutyafajta, amely nagy eséllyel imádni fogja a macskádat

A klasszikus mesék alapján azt hihetnénk, hogy ha egy kutya és egy macska egy fedél alá kerül, onnantól garantált a kergetőzés és a káosz. A valóság ennél azért jóval árnyaltabb. A megfelelő párosítás, a fokozatos összeszoktatás és persze az állatok személyisége rengeteget számít abban, hogy végül egymás mellett szundikáló lakótársak vagy örök riválisok lesznek belőlük.

Bizonyos kutyafajtáknál ráadásul nagyobb esély van a békés együttélésre. Általában a barátságos, kiegyensúlyozott, könnyen tanítható kutyák alkalmazkodnak könnyebben más háziállatokhoz. Ettől persze még nincs olyan fajta, amelynél száz százalékban garantálható lenne a cicabarátság: minden egyes kutya és macska más, és a korábbi tapasztalataik is rengeteget nyomnak a latban. Az American Kennel Club is hangsúlyozza, hogy a fajta csak egy szempont, a megfelelő bemutatás és szocializáció legalább ilyen fontos.

Ha tehát már van otthon cicád, és most egy kutyával bővítenéd a családot, ezt a nyolc fajtát érdemes közelebbről is megnézned.

1. Golden retriever

Nem véletlen, hogy a golden retriever újra és újra felbukkan a legjobb családi kutyák között. Általában barátságos, türelmes és gyengéd természetű, és nemcsak az emberekkel, hanem más állatokkal szemben is meglehetősen toleráns tud lenni. Ez pedig hatalmas előny, ha egy macska már előtte birtokba vette a kanapét és esze ágában sincs átadni a helyét.

A golden emellett társasági kutya, aki szívesen válik a családi élet részévé. Arra viszont készülj, hogy nem egy egész nap a fotelben heverésző típusról beszélünk: rengeteg mozgásra és foglalkozásra van szüksége. Ha ezt megkapja, otthon jóval nyugodtabb társ lehet – akár egy cicának is.

2. Labrador retriever

A labradorok energikusak, intelligensek és nagyon szeretnek a gazdájuk kedvében járni, ezért általában jól reagálnak a tanításra. Ez macskás háztartásban különösen jól jön, hiszen következetes, pozitív megerősítéssel megtanítható nekik, hogyan viselkedjenek új lakótársukkal.

Persze egy fiatal labrador lelkesedése néha kissé sok lehet egy cicának, aki legszívesebben csak békésen szemlélné az eseményeket a szekrény tetejéről. Éppen ezért fontos, hogy legyen lehetőségük fokozatosan megszokni egymást, a macskának pedig mindig maradjon olyan saját tere, ahová a kutya nem követheti.

3. Mopsz

Van az a macska, amelyiknek a rémálma egy egész nap körülötte pattogó, játékra kész kutya. Neki egy mopsz már sokkal szimpatikusabb lakótárs lehet. Ezek a kutyák általában kevésbé pörgősek, szeretnek heverészni, és nem bánják, ha a nap egy jelentős részét a kanapén töltik.

Pont ez a lazább természet teheti őket jó párossá egy önállóbb cicával. Ha minden jól alakul, még az is előfordulhat, hogy a két állat némi kezdeti méregetés után ugyanazon a kanapén szundikál majd. Természetesen itt is az egyedi személyiség dönt: egy különösen aktív vagy rámenős mopsz ugyanúgy idegesítheti a macskát, mint bármelyik másik kutya.

4. Beagle

A beagle-nél már egy kicsit érdekesebb a helyzet. Eredetileg falkában dolgozó vadászkutyaként tenyésztették, így sokuk kifejezetten társaságkedvelő, és természetes számukra, hogy más állatok is vannak körülöttük. Emiatt megfelelő szocializáció mellett egy macskát is könnyebben elfogadhatnak a saját kis „falkájuk” részeként.

Van azonban egy fontos apróbetűs rész: a beagle vadászösztöne viszonylag erős lehet. Ezért nála különösen lényeges a lassú összeszoktatás és annak figyelése, hogyan reagál a cicára. Ha már az első találkozásoknál üldözni akarja, azt nem érdemes egyszerű játékosságként elintézni.

5. Cavalier King Charles spániel

A cavalier első ránézésre is olyan, mintha egy plüsskutya életre kelt volna, a személyisége pedig sok esetben passzol is ehhez a benyomáshoz. Gyengéd, ragaszkodó és türelmes fajta, ráadásul méretben sincs óriási különbség közte és egy átlagos macska között.

Ez azért sem mellékes, mert egy kisebb termetű kutya kevésbé lehet ijesztő egy olyan cicának, aki korábban nem élt együtt kutyával. A cavalier emellett tipikusan társaságkedvelő, ezért megfelelő bemutatás után könnyen elfogadhatja a macskát is a család részeként. Kezdő kutyatartóknál, gyerekes és többállatos otthonokban is népszerű választás.

6. Collie

Okos, érzékeny és imád társaságban lenni – a collie-ban tehát sok minden megvan ahhoz, hogy egy cicával is jó kapcsolatot alakítson ki. Általában jól tanítható, és erősen kötődik a családjához, ami megkönnyítheti, hogy megtanulja tiszteletben tartani a macska határait.

A terelőkutya-múltját azonban nem lehet teljesen kitörölni belőle. Előfordulhat, hogy ösztönösen szeretné terelgetni vagy követni a cicát, amit utóbbi valószínűleg kevésbé talál majd szórakoztatónak. Éppen ezért ennél a fajtánál is érdemes már az elejétől megtanítani, hogy a macskának joga van nyugodtan arrébb sétálni anélkül, hogy személyes kíséretet kapna.

7. Bichon frisé

A göndör kis bichon frisé tipikusan olyan kutya, aki imád társaságban lenni. Eredetileg is társasági kutyaként vált népszerűvé, ezért általában jobban érdekli, hogy kivel lehet barátkozni, mint az, hogy kit kell üldözőbe venni.

Kis termete szintén előny lehet egy macskás háztartásban. Méretben gyakran alig nagyobb egy cicánál, emellett jellemzően gyengéd és könnyed természetű. Persze a játékossága időnként sok lehet egy kimondottan magának való macskának, ezért itt sem árt gondoskodni arról, hogy mindkét állatnak legyen külön pihenőhelye.

8. Uszkár

Az uszkár nemcsak látványos frizurájáról ismert: elképesztően intelligens és tanulékony kutya is. Több méretben létezik, de mérettől függetlenül általában jól nevelhető, ami hatalmas plusz, ha azt szeretnéd megtanítani neki, hogy a család macskája nem egy üldözendő mozgó játék.

Sok uszkár jó természetű és alkalmazkodó, így megfelelő szocializációval remekül elboldogulhat más állatok mellett is. Intelligenciája miatt viszont foglalkozást igényel, tehát nem elég egyszerűen összeengedni a cicával, aztán remélni a legjobbakat. Ha megkapja a szükséges mozgást, mentális lefárasztást és következetes nevelést, nagyon harmonikus többállatos családtag válhat belőle.