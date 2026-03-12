Ha azt hallod valahol, hogy ennek a filmnek/sorozatnak/könyvnek a végét senki sem találja ki előre, annyira csavaros, azt gondolod magadban, hogy

rajtam kívül?

Hiszen te mindig meg tudod mondani, ki a gyilkos, és mi lesz az az őrületes fordulat, amivel beharangozzák a sztorit? Akkor nincs egyszerű dolgod, mert egyre nehezebb olyan filmeket, sorozatokat és könyveket találni, amelyek nem ismétlik egymást, és a csavar nem egyértelmű már az első fél órában. Már ha ilyen jó vagy a rejtélyek megoldásában. Ebben az esetben jó helyen jársz, mert úgy gondoltuk, megspórolunk neked némi időt, és összegyűjtöttünk nyolc olyan könyvet, aminek végén a fordulatot még akkor sem találnád ki, ha te anno előre láttad a Hatodik érzék csavarját is.

Íme a legjobbak:

Galéria / 8 kép 8 könyv, ami akkora fordulattal ér véget, napokig nem térsz magadhoz Megnézem a galériát

