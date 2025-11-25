Szépség
8 karácsonyi film a Netflixen, amit muszáj megnézned a következő időszakban
10 vicces, egyben lesújtó pillanat, amikor az emberek rájöttek, hogy többé már nem fiatalok
Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"
Adél történetét mindenkinek érdemes elolvasni, mert egyetlen semmiségnek tűnő előjelből derült ki, hogy gyógyszerre van szüksége.
Napi horoszkóp november 24.: az Ikrek szerencsenapra ébrednek, a Mérlegek az önállóságukat bizonyíthatják
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
9 koncert és album, ami miatt már nagyon várjuk a telet
A fesztiválszezonra még sokat kell várni, tudjuk jól, de szerencsére a kedvenc előadóidat az év leghidegebb hónapjaiban is hallhatod élőben, meg új lemezekkel is készülnek.
Vilmos hatalmasat csalt, amit egy kamera is rögzített: Katalin is ott volt
A walesi hercegi pár ritkán enged meg magának olyan pillanatot a nyilvánosság előtt, amely a királyi protokoll szerint túlságosan bensőségesnek számítana.
Napi horoszkóp november 25.: az Oroszlánok felelősségteljes megbízást kapnak, a Vízöntőknek nagyszabású terveik vannak
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
Még akkor is, ha előtte tízszer azt mondta, hogy idén nem néz giccses karácsonyi romkomot. Aztán persze néz. És élvezi. De azt hiszem, minden túlzás nélkül ki tudjuk jelenteni, hogy ezzel nincs is baj, hiszen a forrócsokihoz, a kandalló meleg tüzéhez és a puha takaróhoz nem is menne jobb, mint egy-egy karácsonyi kedvenc, méghozzá az egyik legnagyobb streaming óriáson, ahol valóban mindenki talál magának megfelelő alkotást.
A következő válogatásban most a saját nyolc kedvenc ünnepi filmemet szedtem nektek egy csokorba, amelyek mostanában a legjobb társaid lehetnek a bekapcsolódáshoz, a forró italokhoz és a karácsonyi hangolódáshoz.
Lássuk, milyen karácsonyi filmet nézz meg a Netflixen ezúttal!
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Összetörjük a gyerekkorodat: 7 sokkolóan szomorú tény az Óz, a csodák csodája című filmről, amit nem fogsz tudni feldolgozni
Az 1939-ben bemutatott film mára klasszikussá vált, de a színészek súlyos árat fizettek érte, különösen Judy Garland, aki Dorothy piros cipőjébe bújt.
Vilmos hatalmasat csalt, amit egy kamera is rögzített: Katalin is ott volt
A walesi hercegi pár ritkán enged meg magának olyan pillanatot a nyilvánosság előtt, amely a királyi protokoll szerint túlságosan bensőségesnek számítana.
Napi horoszkóp november 25.: az Oroszlánok felelősségteljes megbízást kapnak, a Vízöntőknek nagyszabású terveik vannak
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
10 vicces, egyben lesújtó pillanat, amikor az emberek rájöttek, hogy többé már nem fiatalok
Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.
Disney öröksége: mi az a „Go Away Green” és a„Blending Blue”?
Minden, amit a Disney által kifejlesztett álcázószínekről tudni érdemes.
"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"
Adél történetét mindenkinek érdemes elolvasni, mert egyetlen semmiségnek tűnő előjelből derült ki, hogy gyógyszerre van szüksége.