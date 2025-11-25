Horoszkóp
8 karácsonyi film a Netflixen, amit muszáj megnézned a következő időszakban

2025. november 24.

A december valahogy mindig azt hozza magával, hogy az ember esténként bekuckózik, és rányom a Netflixen egy jó kis ünnepi filmre.

Még akkor is, ha előtte tízszer azt mondta, hogy idén nem néz giccses karácsonyi romkomot. Aztán persze néz. És élvezi. De azt hiszem, minden túlzás nélkül ki tudjuk jelenteni, hogy ezzel nincs is baj, hiszen a forrócsokihoz, a kandalló meleg tüzéhez és a puha takaróhoz nem is menne jobb, mint egy-egy karácsonyi kedvenc, méghozzá az egyik legnagyobb streaming óriáson, ahol valóban mindenki talál magának megfelelő alkotást.

A következő válogatásban most a saját nyolc kedvenc ünnepi filmemet szedtem nektek egy csokorba, amelyek mostanában a legjobb társaid lehetnek a bekapcsolódáshoz, a forró italokhoz és a karácsonyi hangolódáshoz.

Lássuk, milyen karácsonyi filmet nézz meg a Netflixen ezúttal!

8 karácsonyi film a Netflixen, amit muszáj megnézned a következő időszakban

