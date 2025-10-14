FIGYELEM! 2025. november 13-16. között jönnek a Joy-napok, ahol akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online, ráadásul ha Early Bird akciónk keretein belül vásárolod meg kuponcsomagodat (október 14-ig), mindössze 1990 Ft-ért lehet tiéd minden kupon. Kattints és tudj meg minden részletet már most!

A Halloween nemcsak a töklámpásokról és a jelmezekről szól, hanem a hangulatról is, amelyben a borzongás és a nosztalgia kéz a kézben jár. Egy-egy jól megválasztott film pedig segíthet abban, hogy elmerüljünk ebben a brutálisan izgalmas érzésben, pont annyira, hogy még biztonságban érezzük magunkat tőle. Akár a klasszikus slasherfilmeket, akár a pszichológiai rémálmokat választod, egy biztos, a sötét októberi éjszaka nem telhet el egy kis félelem nélkül ez a nap, úgyhogy a most következő válogatásban a saját nagy kedvenceimből gyűjtöttem össze nektek néhányat, amivel garantáltan nem lőhettek mellé.

Lássuk!

