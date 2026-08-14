Életmód
8 jel, hogy túl sok stressz ér, pedig azt hitted, hogy csak fáradt vagy
Forrás: Getty Images/Deagreez
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A stressz az élet természetes része, és rövid távon még hasznos is lehet: segíthet összpontosítani, gyorsabban reagálni vagy megbirkózni egy nehéz helyzettel. A probléma akkor kezdődik, amikor a feszültség tartósan jelen van az életünkben. Ilyenkor a szervezet folyamatos készenléti állapotba kerül, ami idővel nemcsak a mentális egészségünkre, hanem a testünkre is hatással lehet. A kutatások szerint a krónikus stressz összefüggésbe hozható az alvászavarokkal, a szív- és érrendszeri problémákkal, az immunrendszer gyengülésével és a hangulati nehézségekkel is. A gond csak az, hogy a jelek sokszor annyira hétköznapinak tűnnek, hogy egyszerűen a fáradtság számlájára írjuk őket. Pedig a testünk gyakran jóval hamarabb jelzi, hogy ideje lenne lassítani.
A stressz önmagában nem betegség, de ha a tünetek hetekig vagy hónapokig fennállnak, érdemes foglalkozni velük. A rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a tudatos pihenés és a támogató emberi kapcsolatok sokat segíthetnek, de ha úgy érzed, a helyzet kezd eluralkodni rajtad, egy szakember támogatása is hasznos lehet. A legfontosabb pedig, hogy ne bagatellizáld el a tested jelzéseit. Néha nem azért vagy állandóan fáradt, mert túl keveset aludtál – hanem azért, mert túl sok terhet cipelsz magaddal.
A galériából most kiderítheted, hogy milyen tünetek együttes megjelenése jelenthet problémát:
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