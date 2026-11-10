Életmód
8 horrorsorozat, amit minden rajongónak látnia kell
Forrás: Netflix
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A klasszikus kísértethistóriáktól a pszichológiai horrorokon át a legnyomasztóbb rejtélyekig nyolc olyan produkciót mutatunk, amelyet a műfaj rajongóinak legalább egyszer látniuk kell. Egy igazán jó horrorsorozatnak nem feltétlenül kell minden epizódban halálra rémisztenie a nézőt. Sokkal izgalmasabb, amikor a feszültség fokozatosan épül fel, a szereplők egyre különösebb helyzetekbe kerülnek, mi pedig azon kapjuk magunkat, hogy már a következő részt indítjuk, miközben rég aludnunk kellene. Az alábbi 8 horrorsorozat különböző módon közelíti meg a horrort, de egy dolog közös bennük, mégpedig az, hogy könnyen a képernyő elé szegeznek.
Lássuk!
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