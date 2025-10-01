A legtöbb esetben a forró jelenetek gondosan megtervezett koreográfiák, ügyesen használt kamerabeállítások és testdublőrök segítségével készülnek. Vannak azonban olyan filmek is, amelyekben a rendezők nem elégedtek meg a szimulációval, ezért a szereplők valóban egymásnak estek, és a szexjelenetek teljesen valósak voltak. Ezek az alkotások többnyire művészfilmek vagy megbotránkoztató független produkciók, amelyek a határokat feszegetik a fikció és a valóság között. Ezek a filmek persze mind közös célt szolgálnak, méghozzá azt, hogy őszintén és nyersen mutassák be azt, amiről a legtöbb mozi csak finoman sejtet. A rendezők szerint a szex az élet része, és ha a filmekben minden más valóságos lehet, akkor miért ne lehetne maga a szex is az?

A következő válogatásban összeszedtünk 8 olyan filmet, amelyek a bemutatásuk idején hatalmas vitát kavartak, és máig beszédtémát jelentenek.

Lássuk!

Galéria / 8 kép 8 film, amiben a szexjelenetek valósak voltak Megnézem a galériát

